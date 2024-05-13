陳亭妃召集協調會　啟動表彰何國昭藝師

▲立委陳亭妃特地召開中央與地方的協調會，共同商討如何啟動表彰何國昭藝師的程序。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



今年適逢三年一科的台灣第一香「西港仔香」，不少人在蚵寮角白鶴陣中瞥見101歲的人瑞何國昭藝師也一展身手，技驚四座，讓大家深感佩服與敬意。

何國昭身為台南傳奇師傅，並在2003年曾獲國家薪傳獎，傳承宋江技藝近70年，徒子徒孫滿天下，卻遲遲沒有受到政府的表揚與重視。立法委員陳亭妃13日特地召開中央與地方的協調會，召集文化部文化資產局傳藝民俗組林旭彥組長、台南市文化局林韋旭副局長，共同商討如何啟動表彰何國昭藝師的程序，現場主任委員莊順泰、邱祈勇、許棟樑、黃一忠、尤泰盛皆到場關心。

協調會決議第一步先提報文化部文協獎章，感謝何藝師對台灣在地民俗文化的重大貢獻；第二步將登錄國家重要傳統表演藝術保存者，也就是「人間國寶」，並由市府首先登錄為縣市層級保存者，再提報中央層級審議。期盼能做到重視保存與傳承台灣重要的無形文化資產，為傳統文化持續流傳。

陳亭妃指出，自民進黨上任後，政府逐漸開始重視在地的陣頭文化，陣頭是台灣傳統的民俗技藝，是民間祭祀、廟會喜慶的一部份，更是代表台南常民文化的重要表徵。但是，有藝師用心地帶領與教導，才會有優質的武陣，何國昭高齡101歲，是目前所有藝師中年紀最大者，由他來開頭，擔任國家重要傳統表演藝術「民俗技藝」的保存者，當之無愧，亦可開啟未來相關藝師表彰的模式，顯示政府保存無形文化資產之重視。