▲京華城開發案。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者歐承翰／台北報導

台北地檢署追查京華城弊案，今（29日）凌晨複訊國民黨台北市議員應曉薇後聲請羈押禁見。對此，民進黨台北市議員、議會京華城案調查小組成員趙怡翔指出，應曉薇參與京華城案的幅度相當驚人，在6年間召開多達30場的協調會，但他也強調，雖然應曉薇涉入的深，但不代表前台北市長柯文哲能脫罪，因為議員沒有行政權，這個問題還是必須由柯承擔。

趙怡翔於臉書發文表示，他在京華城案調查小組會議中，已經多次表示，應曉薇參與的幅度相當驚人。昨天在接獲友人提示後，他進一步發現，在長達6年期間，應曉薇總共召開了多達30場京華城案的協調會，平均每兩個月就來一次，幾乎成為京華城案的全職議員。

趙怡翔強調，「應曉薇涉入的深，不代表柯文哲能脫罪」，議員屬於民意代表，沒有行政權，更無法決定京華城案的最終容積率，發放相當於超過百億元的利益。這個問題當然還是必須由柯文哲承擔。不過，他也質疑，應曉薇為了一個非選區的都更案，投入多達30幾場協調會，幫助建案尋求無法源的容積加成，實在令人匪夷所思。

▲國民黨台北市議員應曉薇遭爆6年內幫京華城開發案召開了30幾場協調會。（圖／記者黃國霖攝）