3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

直擊／OPPO把FIND X9「鏡頭」搬到信義區！體驗旅拍神機爽拿好禮

記者蘇晟彥／台北報導

旅拍神機OPPO Find X9 系列自 10 月底上市以來，首週即刷新 OPPO 歷代旗艦銷售紀錄，掀起市場熱烈迴響。對此，OPPO 於22日至30日在信義商圈打造「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時快閃店，更直接將「FIND X9鏡頭」打造成展場空間，邀請消費者一同體驗旅拍神機魅力，現場更加送出神秘好禮。

▼OPPO將FIND X9鏡頭打造成「限時快閃店」，讓消費者能親身體驗旅拍神機魅力。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO FINDX9,X9Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO FINDX9,X9Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

為了讓消費者深刻體驗 Find X9 系列在影像與AI功能上的全面進化，OPPO以產品核心技術為靈感，打造五大互動展區，從 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭帶來的極致細節、哈蘇色彩調校與原色真彩鏡頭呈現的人像質感，到OPPO AI 智慧功能的高效應用，讓Find X9 Pro的旗艦影像與技術更貼近生活、啟發創作靈感。

1. 哈蘇攝影展｜探索大師視角
展出四位傑出攝影師的精選作品——國際級攝影大賽金獎得主 陳承光 、金馬影展合作攝影師 柏麟 BO-LIN 、多項國際攝影獎金牌得主 存摺 ，以及明星御用攝影師 Mr. Triangle 。四位攝影師以Find X9 Pro 拍攝大師之作，作品橫跨人文、城市與自然主題，透過光線、色彩與構圖語言，結合獨到的創作魅力，既呈現影像背後的情緒與故事張力，也讓消費者彷彿置身於流動的時空藝廊，感受如臨其境的氛圍與故事脈動。

▲▼ OPPO FINDX9,X9Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼今年推出的增距鏡受到粉絲青睞。

▲▼ OPPO FINDX9,X9Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

2. 微距探索站｜走進微觀世界
 透過植栽佈景，取景於根莖細節、葉脈紋理與花瓣絨毛等微小元素，展現 Find X9 Pro 長焦微距的細膩表現力。支援最近 10 公分對焦距離，能捕捉肉眼難以察覺的細節之美，讓微觀世界清晰呈現於眼前，體驗「越近越清晰、越看越驚豔」的影像魅力。

3. AI 辦公桌｜解鎖高效辦公
在生活化的桌面場景中，消費者可體驗OPPO AI便捷的影像與辦公功能，包括本次新增的「AI 記憶倉與一鍵閃記」等。無論是整理資訊、撰寫摘要或資料歸檔，Find X9 系列都能以流暢高效的操作體驗，讓學習、工作與創作更加輕鬆。

4. 城市天文台｜突破視野極限
 以信義區城市為取景背景，邀請消費者以Find X9 Pro的 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭搭配專業增距鏡，體驗強大的遠攝效果，以高達10倍光學變焦的堅強拍攝實力，讓城市之美盡收眼底，捕捉到超越人眼的清晰畫面。

▲▼ OPPO FIND X9 。（圖／記者蘇晟彥攝）

5. 大師人像館｜還原本色之美
 走進紅白燈管與鏡面交錯的光影空間，感受 Find X9 系列的人像攝影魅力。憑藉哈蘇大師影像調校與原色真彩鏡頭，完美還原膚色與光影層次，讓每位消費者都能拍出細膩自然、極具哈蘇質感的專屬人像，留下探索之旅的珍貴一幕。

此外，於活動中體驗旅拍神機，完成指定任務即可獲得由Find X9 Pro拍攝的大師人像拍貼照、OPPO限定棉花糖；再抽歐洲雙人來回機票，邀請消費者帶著旅拍神機延伸探索腳步，讓「超越所見」的旅程從台北出發，走向世界。

「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時體驗空間
日期：11/22-11/30 每日12:00-21:00
地點：微風松高H&M前戶外廣場（台北市信義區松高路 16 號）
活動期間，完成深度導覽與指定任務，即可獲得由Find X9 Pro拍攝的大師人像拍貼照乙張、OPPO限定棉花糖乙份；再抽歐洲雙人來回機票。抽獎詳情請依OPPO官方社群公告為主。

▼「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時體驗空間到30日為止。

▲▼ OPPO FINDX9,X9Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

