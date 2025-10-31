OPPO全新旗艦FIND X9系列售價公開　盲購起奇效「破萬粉絲參與」

記者蘇晟彥／台北報導

OPPO台灣 30舉辦旗艦機Find X9 系列發佈會，今年同樣以「新一代旅拍神機」為主軸，包含OPPO首款 2 億畫素鏡頭、與聯發科技共同調校的天璣9500強大效能、業界領先最高7500mAh超大電量。此外，攜手哈蘇推出專業增距鏡套裝，隱約與vivo有較勁意味，Find X9、Find X9 Pro系列售價分別從28,990元、38,990元起，OPPO哈蘇專業增距鏡套裝售價6,990元，但官方目前表示僅支援Pro機型，手機將於即日起陸續於各大通路開賣。

▼OPPO台灣總經理揭開整個發表會序幕。（圖／記者蘇晟彥攝）



在規格部分，可以參考先前的規格文章，今年Find X9 Pro提供霜月白、曜鈦灰兩種顏色，16GB+512GB售價NT$38,990元；Find X9提供鈦銀、赤月、玄黑三種顏色，12GB+256GB售價NT$28,990元；OPPO哈蘇專業增距鏡套裝售價NT6,990元，將於即日起陸續於各大通路開賣。

此外，發表會上OPPO也帶來全新ColorOS 16，除了可自訂動態桌布、調整資料夾與圖示排列，介面呈現也更細膩優雅、流暢連貫，兼具美感和高效能。除了原先好用的多項AI圖像處理與辦公功能以外，也持續加入多項新功能：

・一鍵閃記&AI記憶倉：可智慧識別螢幕當前內容，整理並歸檔至AI記憶倉，提取重要資訊形成重點摘要；後續亦能夠透過記憶顧問及Gemini，在AI記憶倉中調閱對應內容。

・AI人像補光：可針對曝光不足的人像相片做優化，還原明亮、自然的膚色效果。

・AI錄音：依據錄音內容，能夠自動智慧生成摘要和標題，並選擇特定格式呈現。

對此，今年OPPO在預購時也選擇用「盲購」的方式進行，在在未公佈售價、具體上市規格的情況下，兩週內即累計破萬位消費者參與，在會後受訪時，劉金表示，因為十月預約活動反應熱烈，總部將會考慮在未來 2026 年的產品策略上做對應規劃。

他也指出，在今年Find 系列仍然持續強調影像能力，新推出的增距鏡希望能夠走進專業攝影師和單眼相機使用者的群體。不管是已經使用的，或是還沒使用的，都能透過增距鏡套裝體驗到單眼攝影影像的魅力。在市場策略面，劉金表示，目前推動推動中高階產品的銷售是 OPPO 長期性的戰略目標。在今年Q1-3，在800美金（約台幣2.5萬）的機型上產品銷量增加5倍，其中許多用戶是從 Reno 入門級產品和 A 系列升級換機。

此外，針對是否旗下子品牌OnePlus會進駐台灣，流金也表示目前會專注於 OPPO 品牌的拓展，後續還需要持續評估。

▼今年的特殊色為FIND X9 的赤月色。



▼FIND X9 Pro提供7,500mAH超大電量。



「旅拍神機」Find X9 系列率先登場呼叫音樂節

為了讓廣大消費者第一手體驗Find X9 系列「旅拍神機」的旗艦影像魅力，OPPO將以「官方唯一指定拍照手機」登場呼叫音樂節，將於現場設置體驗攤位，展示Find X9 系列、OPPO專業哈蘇增距鏡，邀請樂迷實際上手，以 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭鎖定每個感動畫面。現場體驗Find X9 系列的旗艦影像，更享限量週邊與好禮！

地點：新北大都會公園

時間：11/1（六）- 11/2（日），每日12:00-22:00

OPPO 新竹巨城體驗店開幕

OPPO拓展全台版圖 進軍新竹打造在地體驗據點！「OPPO新竹巨城體驗店」盛大開幕

此外，隨著全台OPPO用戶持續成長，OPPO也積極佈點全台版圖，宣布進軍新竹開設體驗店，讓更多消費者第一手體驗OPPO產品的魅力。OPPO新竹巨城體驗店將於 11/1盛大開幕，為北台灣消費者打造全新感官體驗據點。歡慶新店開幕，開幕首日購買Find X9 系列，除了享有上市禮贈，也同享「加碼禮」 統一超商禮券最高NT3,000元。此外，11月每週六還有耳機限時限量買一送一、精選商品NT$0元起標等多種好禮；詳情請依官方社群公告為準。