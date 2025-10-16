　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

OPPO旗艦機Find X9系列登場　天璣9500+2億哈蘇長焦對尬vivo

記者蘇晟彥／台北報導

陸牌手機接力發表今年的旗艦機種，OPPO 在16日舉辦線上發佈會，全新旗艦機種Find X9系列（Find X9 Pro、Find X9）將率先在中國上市。今年搭載天璣9500晶片、首款 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭，同時帶來突破性7000mAh以上大電量，同樣推出與哈蘇聯合研發的全新增距鏡套裝，隱約有與vivo叫陣尬場的氣勢，目前國際版上市時間、價格未定。

▼OPPO全新旗艦機Find X9系列正式發表，台灣市場還得再等等。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO FIND X9 ,11/16 2030前勿用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

全新的Find X9 系列輕薄機身、強大影像、超強續航兼具，煥新的鏡頭設計語言，採用方形極簡設計，不僅更不易誤觸鏡頭，也在維持輕薄機身的同時，得以放入更強悍的光學鏡頭模組、更大的電量。除了鏡頭設計，同時採用革新的電池材料、電池堆疊技術，讓系列電量得以較前代提升超過 1000mAh，於Find X9 Pro與Find X9上分別搭載7500mAh、7025mAh大電量，大幅超越市面旗艦機水準，搭配80W SUPERVOOCTM有線、50W AIRVOOCTM無線的高效率充電。

處理效能上，OPPO與聯發科深度合作，快速導入日前甫發表的MediaTek Dimensity 9500 處理器，並搭配雙方聯合調教的OPPO潮汐引擎，能更精準分配資源，帶來更流暢、強悍的效能體驗。

螢幕部分，Find X9 Pro與Find X9上分別搭載6.78吋、6.59吋，採用OPPO史上最窄的極窄四等邊設計，螢幕佔比最高達95.5%，觀看體驗更沉浸。螢幕支援120Hz高更新率，並可達最低1尼特、最高3600尼特戶外峰值亮度，搭載3840Hz超高頻PWM調光技術，並通過德國萊茵 TÜV 智慧護眼認證，實現暗光下護眼、強光下清晰的出色視覺體驗。

▲▼ OPPO FIND X9 ,11/16 2030前勿用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Find X9 、 X9 Pro分別推出兩色。

▲▼ OPPO FIND X9 ,11/16 2030前勿用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

軟體部分，OPPO Find X9 系列率先預載全新ColorOS 16，除了延續過往多種好用的OPPO AI功能，更與Google Gemini持續深度合作，整合Gemini與手機常用功能，透過語音即可高效完成多種常用操作，比如搜索收藏內容、建立鬧鐘與筆記；並打造可一站式管理碎片化資訊的「AI 記憶倉」，輕按機身側邊的快速鍵，AI即可自動識別螢幕資訊，智慧整理並歸檔資訊、建立行程與代辦事項，日後亦可從中快速查找到對應內容。

OPPO全新「旅拍神機」首款 2 億畫素哈蘇長焦掀畫質革命
 延續對極致影像的追求，OPPO持續與專業相機品牌哈蘇Hasselblad深度合作，結合OPPO在行動影像技術的創新，以及哈蘇對光影、色調的質感品味，為Find X9 系列帶來更專業且具美感的哈蘇全焦段大師影像。

全新Find X9 Pro上，OPPO帶來首款 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭，支援3倍光學變焦及OIS，透過高達F2.1的進光量、細膩的光學解析技術、多幀算法融合等軟硬體深度優化，帶來畫質豐富的成像，放大後依然清晰銳利，還支援10公分以內近物拍攝的長焦微距功能；主鏡頭則採用媲美Ultra等級的 5000萬畫素潛望式鏡頭，搭配與Sony共同開發的LYT-828感光元件，不僅可大幅提升進光量，透過創新的瞬時三重曝光技術，每一幀畫面都由三張不同曝光條件下拍攝的影像合成，帶來超越1吋感光元件的動態範圍效果，可顯著優化暗部細節、抑制過曝，讓成像更接近肉眼所見，拍攝舞台、日落影像時更具優勢，成像穩定自然；以及5000萬畫素超廣角鏡頭的三鏡頭搭配。此外，更加入原色真彩鏡頭輔助，以OPPO首創的分區色溫感知技術，對圖像進行48區的分區處理，實現像素級的色溫識別與調節，在複雜光源下也能精準還原色彩，膚色更自然動人。

此外，OPPO也與哈蘇聯合研發全新增距鏡套裝，打造媲美專業相機的外接鏡頭配件，搭配Find X9 Pro，可實現高達10倍的光學變焦效果，成為演出拍攝、遠距攝影的最佳利器。在錄影方面，Find X9 系列除了支援前後4K 60 fps拍攝，在主鏡頭、長焦鏡頭上更是Android唯一支援4K 120 fps杜比視界拍攝，旅遊拍攝動靜皆宜。

OPPO Find X9 系列將於海外市場推出，部分功能支援性、上市資訊將依各市場而異，請依各市場公告為準；台灣市場將有上市規劃，正式發表日將另行公布，敬請關注。

▼鏡頭從原先的原型更改回方形設計。

▲▼ OPPO FIND X9 ,11/16 2030前勿用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼OPPO今年同樣推出增距鏡。

▲▼ OPPO FIND X9 ,11/16 2030前勿用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

