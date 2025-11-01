三創驚爆人潮「搶買旅拍神機」　官方曝光：銷量大增85%

記者蘇晟彥／綜合報導

OPPO Find X9 正式在台灣上市，今年以2億旅拍神機加上增距鏡加持，1日在三創旗艦店湧入交機人潮，其中台北三創於正式開門前即吸引大批人潮排隊，創下歷年紀錄。此外，官方也透露，全系列銷量較前代大漲85%，並以Pro機型佔大宗，OPPO高階影像旗艦實力備受肯定。

▼OPPO交機人潮湧入三創。（圖／OPPO提供）



OPPO Find X9 系列首戰告捷，台北三創旗艦店單日交機人數較前代翻倍成長、刷新近年新高，Pro機型當日現貨快速完售，OPPO也已迅速補上現貨。此外，三創旗艦店於產品詳情尚未公布的預約活動階段，即有大量消費者到店參與，今天開放交機首日，更快速完成七成以上的購買與取機率，且後續可望持續攀升，顯見Find X9 系列不僅符合、甚至超越用戶期待。此外，官方電商平台銷售同樣亮眼，截至目前，全系列銷量較前代大漲85%，並以Pro機型佔大宗，OPPO高階影像旗艦實力備受肯定。

OPPO台灣總經理劉金Vincent表示：「Find X9 系列甫上市即展現強勁銷售動能，反映OPPO的品牌號召力及產品實力備受肯定。延續這股熱銷態勢，期待促動銷量往前代成長50%的目標邁進，讓更多用戶認識Find X9 系列影像旗艦的魅力。」

此外，因應Find X9 系列上市，OPPO於上市首兩週週末請到四大人氣啦啦隊女神熱力應援，首日由李晧禎熱力開場，11/2、11/8、11/9將由南珉貞、安芝儇、金娜妍接力；凡於指定期間、指定通路達活動消費門檻，即可憑購機憑證享有「女神合影」、「親簽生活照」、「現場四連拍」等限量互動名額。

11月2日、11月9日限定： 即日起至活動日中午十二點於 OPPO 台北三創旗艦店購買 Find X9 系列任一機型之憑證，即可參與女神近距離互動並獲得限量親簽生活照；凡購買手機、平板、耳機、手錶等任一指定商品，限量贈送與女神合影機會。

Find X9 Pro提供霜月白、曜鈦灰兩種顏色，16GB+512GB售價NT$38,990元；Find X9提供鈦銀、赤月、玄黑三種顏色，12GB+256GB售價NT$28,990元；OPPO哈蘇專業增距鏡套裝售價NT6,990元。Find X9 系列已於即日起同步於中華電信、神腦國際、遠傳電信、台灣大哥大、指定電商平台（全電商、統一鮮拾網）等全通路開賣。

