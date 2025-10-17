OPPO閃電戰！火速公開FIND 9系列台灣上市時間　

記者蘇晟彥／綜合報導

OPPO 16日在中國市場發表OPPO Find X9 系列後，為回應粉絲期待，宣布將在30日迅速在台灣發表國際版，同時備受關注的「哈蘇專業增距鏡套裝」也將限量供應，即日起就開放Find X9 系列預約活動，於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店以10元預訂即享以下三大好禮，並有機會獲得上市後採限時限量發售的OPPO 哈蘇專業增距鏡套裝。





．預約即贈：訂金放大100倍，購Find X9 系列現折1,000元

．購機即享：購買Find X9 Pro限量贈OPPO 哈蘇專業增距鏡套裝

OPPO 哈蘇專業增距鏡套裝於上市後將採限時限量發售，於預約活動中將搶先贈送給支持OPPO的忠實粉絲們；凡參與預約活動，並於11月3日前至原預約通路購買Find X9 系列，購買Find X9 Pro即贈OPPO 哈蘇專業增距鏡套裝；購買Find X9即贈手機穩定器；數量有限，贈完為止。

預約即抽：日日抽總價值超萬元好禮，最高抽Find X9 系列

此外，凡參與預約活動，於活動期間將每日再加碼抽獎活動，除了最高享Find X9 系列，還有Pad 3、Watch X2等多款熱門IoT產品，每日抽出價值萬元多重好禮。

OPPO Find X9 系列將於10月30日於台灣市場發表，並於各大通路陸續開賣；凡參與預約活動並購機，將於上市後第一時間優先出貨。此外，凡於OPPO台北三創旗艦店預約，11月1日於指定時間前往排隊取機，最高再加碼贈NT$4,000元禮券。

預約網址：https://app.oppo-aed.tw/event/find-x9-prelaunch