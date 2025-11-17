直擊／斥資千億OPPO濱海灣總部揭秘　90%自動化打造無懈品質

記者蘇晟彥／東莞報導

OPPO 12日在2024年全新啟用的深圳東莞總部舉辦「OPPO QUALITY NEXT LEVEL」實驗室參訪會，發表全新「Apex Guard」（無懈品質）技術方案，同時讓媒體深入到OPPO材料實驗室、測試生產線等，親眼見證多達百種以上對品質堅持、「考驗」手機全方位耐用度的測試方式，根據官方資料，目前90%是自動化測試，透過科技的力量打造出一件件「無懈品質」，現在就跟著《ETtoday新聞雲》線上參訪OPPO濱海灣園區吧！

▼「OPPO QUALITY NEXT LEVEL」邀請媒體到濱海灣園區親眼見證OPPO材料實驗室等，見證對品質的各種堅持。（圖／記者蘇晟彥攝）

OPPO從2004年成立、在2008年推出首款手機A103、同時也是被稱作「微笑手機」，爾後開啟的一路在手機上鑽研的旅程，這一路下來共推出FIND N、FIND X、Reno、A、K五種系列手機，同時將產品線延伸到包含平板、手錶及藍芽耳機等路線，其中，作為旗艦機種的FIND X系列，以及近期推出受到關注的增距鏡，讓銷量較上一代激增兩倍，在開幕時就引起消費者在三創等直營門市搶購。

隨著產能不斷擴大，OPPO斥資上百億人民幣（約台幣千億）在2019年開啟新總部濱海灣園區的建設，正式在2024年啟用，目前在其他實驗室的員工陸續進駐到此，最終將會有4萬OPPO員工在此上班。對此，隨著新總部開發，OPPO截至目前為止將擁有9做製造中心，在濱海灣總部將陸續引進包括材料創新實驗室、終端智慧測試實驗室、功耗實驗室及通訊實驗室等，將透過多面向面向完善產品的品質驗證，確保提供可靠的硬體品質與流暢的軟體體驗。

對此，OPPO邀請九個國家媒體實際到東莞參訪濱海灣園區總部，在會上提出「Apex Guard無懈品質」技術方案，包含三大面向落實於全產品線

・超越日常使用的流暢體驗（Beyond Everyday use）：在產品材料與設計上，OPPO持續推動創新，透過根本性的設計突破，不僅有效防護意外進水、摔落等突發狀況，更實現順暢無礙的使用體驗。例如，採用超高強度鋼材與航太級鋁合金，大幅提升耐用性；並導入晶盾玻璃，提供超越日常使用的可靠保護。

・超越產品壽命的耐久品質（Beyond Product Lifespan）：保障產品長久穩定，無憂使用。以OPPO創新的矽碳電池為例，採用客製化球型矽碳材料，達到電池安全性與循環壽命的雙重提升，可將電池延長400個循環，經久耐用，效能如新。

・超越業界標準的極致品質（Beyond Existing Standards）：OPPO與德國萊茵 TÜV、德國 TÜV SÜD、SGS等多家國際知名測試機構合作，以高於業界的嚴格標準，每款產品都歷經精準的製程管控與嚴格測試，包含採用新材料前的多輪品質評估，以及從前期研發到全產品生命週期中超過180項的測試。並且，售後服務也同樣秉持高標準，為用戶提供全方位的品質保障。

在這次參訪實驗室部分，共分成硬體（材料）實驗室、軟體實驗室兩個環節，在材料實驗室中，主要是測試包含流暢度、功耗、通訊測試等，以各種先進設備打造出最適合使用的手機外型，OPPO官方自豪的表示，目前OPPO已經研發出超過萬種專利，在實驗室外展示超過300項以上成果，並應用在大家所使用的OPPO系列手機中，參訪的實驗室包含

・Characterization Lab：特性分析實驗室

・Electron Microscopy Lab：電子顯微鏡實驗室

・Friction & Wear Lab：摩擦與磨損實驗室

・Glass Preparation Lab：玻璃製備實驗室

・Material Aging Lab：材料老化實驗室

・Metal Mechanical Testing Lab：金屬機械測試實驗室

・Non Metallic Mechanical Testing Lab：非金屬機械測試實驗室

例如這次在Find X9 Pro具備了7500mAH大電量，就是反覆研究不同材質的組合如何能讓電量最大、或是在材料老化實驗室中，確認在不同的光線、外在環境，手機外殼、內部的材質耐久性等等，透過非常多不同的測試來確認整體手機是否能符合期待，必須坦白說，在先前並沒有來參觀過手機相關實驗室、產線，但經過一系列參訪後，光是老化材質就要透過雨水、紫外線等等超過十種以上的方式測試，外殼材質也必須經過彎曲、材質摩擦等等，就能看得出OPPO在打造手機隱藏在幕後的「堅持」。

▼OPPO開放材料實驗室進行「火力展示」，邀請媒體親眼見證對於品質的細節要求有多嚴謹。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼在材料實驗室外也展示目前研發出的專利證明。



▼透過電子顯微鏡進行電量分子研究，從上一代的多邊形進化到近期在X9系列上面的圓潤型，讓電量能變得更大。



▼紫外線加速老化測試（外部殼）。



▼高度規測量（測量物件的高度、長度、垂直度等）。



▼玻璃材料室中展示手機螢幕製作的流程及工具，會放入1,400度高溫的鍋爐處理，最終倒入模具經過處理等，一步一步製成現在大家在手機上順暢滑的螢幕。

在材質使用外，也有像是透過天線測量系統的「通訊實驗室」，以模擬不同環境天線、雷射對位系統等，來模擬環境影響收訊的好壞，甚至連「電梯」、「暗室」這種環境模擬的空間都有，足以看見除了材質外，也了解「通訊」才是手機的本質，在這裡將模擬各種環境對通訊的影像，來確保在各種環境都能「溝通無礙」。

在這一系列參訪中，其實還有看到各種不同的測試儀器，每個都是高規對待，經過千錘百鍊才將所有精華融合進一隻200g的手機當中，之後也會有影片讓大家「親眼見證」，敬請期待。

▼通訊實驗室中主要模擬各種環境來確認訊號收訊好壞。



▼通訊實驗室外也有一系列「天線技術史」。

進入到軟體面，OPPO提出了對於系統軟體的最大要求—「順暢的軟體」（Smooth SoftWave），簡單來說，就是要零卡頓、零延遲，在今年發佈的ColorOS 16上，陸續優化介面設計、動態桌布等等，但隨著越來越多的「應用程式」，OPPO然仍靠著強悍的硬體支撐軟體順暢。

而在ColorOS 16上，極光渲染引擎、潮汐引擎更加進化，全新極光渲染引擎導入 Android 首個統一動畫架構，實現應用程式啟動與切換間的無縫過渡。面對高負載場景，動態追幀技術讓系統得以在多工操作時動態調整算力供給，避免掉幀，保持穩定流暢；而潮汐引擎則協助讓功耗下降，讓運行的速度大幅提升，雙引擎讓消費者在使用OPPO手機時，能體驗到「最順暢、最絲滑」的使用體驗。

▼OPPO在發佈會上展示，無論運行何種App，都要保持順暢的絲滑感。



當然在「絲滑」背後，OPPO對於各種軟體的測試也不可少，包含各種「手機塔」收納著不斷運行的手機、機械手臂自動點擊、打Game測試，再透過數據分析對比，來讓OPPO能找到在各種手機上的問題再進行修正。

最後在這些測試都參訪完後，自然也要進行「火力展示」，包含現場實測將手機丟進7種不同的液體，仍然可以拿出來順利運行、拍照，又或著在悶熱的環境下運行手遊，但經過一小時仍然不會出現卡頓現象，這些看似稀鬆平常的小事，卻是無數測試所堆疊起來的「理所當然」。

▼每一個手機櫃都住著上百隻手機，無時無刻都在運行系統操作。



▼將手機丟進牛奶中再拿出來也可以順利運行。



最後，來聊聊這次到OPPO濱海灣總部參訪的心得，對於第一次進入手機實驗室、生產產線的我，所有事物看起來都「非常驚奇」，在使用手機時理所當然會覺得必須經過測試才能販賣，但沒想到的是必須要經過「超過百種以上」的測試環境，甚至因應現在手遊盛行，也加入的「手機兩側彎曲程度」等等測試，來確認售出後的產品在正常狀況下能夠非常順暢的運行，OPPO在參訪中也透露，品牌對於「手機老化」測試也十分在乎， 甚至做到48、60個月後的使用情境老化測試，確保在使用多年後能夠順暢運行。

另外一個最驚訝的點，就是現在的產線、測試環境已經進入「自動化生產」的階段，在參觀諾大的場館中，官方提到目前一層樓大約僅剩下90-100名員工，每一個區塊大約都3-4人在操作，自動化測試的程度達到90%，員工只需要負責將數據結果紀錄、確保測試環節無誤即可，甚至包含在產線上的點交、鏡頭組裝都使用無人化機器設備，讓良率、穩定性都維持在最高的水平上，而根據10年前野餐訪過工廠的同業說，人工的數量大幅減少，只能大嘆一聲「感恩科技、拜謝科技」。

▼機器會自動將手機拿到指定位置進行測試，雖然會覺得「動作很慢」，但勝在可以24時進行。



▼OPPO在濱海灣總部斥資千億台幣，將把4萬名員工帶到東莞打造新科技園區。

