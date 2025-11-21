藍營開酸普發「全民安全指引」　林飛帆：法國、瑞典等國也有發行

▲國安會副秘書長林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

為使民眾能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救資訊，政府近日開始普發《台灣全民安全指引》，卻遭到藍營民代譏諷是在消化預算。對此，國安會副秘書長林飛帆昨（20日）表示，長期處在俄羅斯軍事威脅下的芬蘭、瑞典、波羅的海三小國，以及法國等國家，也都有發行，台灣接上這個國際趨勢，現在開始準備，就能建構更強韌的社會，也更能嚇阻敵人威脅。

林飛帆表示，政府正在向全國900多萬家戶發放《台灣全民安全指引》，只要設有戶籍的家戶都能收到這本小橘書，目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。

林飛帆直指，這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢，像是長期處在俄羅斯軍事威脅下的芬蘭、瑞典、波羅的海三小國，都有發行政府出版印製的全民防衛手冊。

林飛帆進一步指出，瑞典去年還更新了手冊，一樣採家家戶戶普發，而瑞典人民將此視為必要的須知，更重要的是，瑞典從1943年以來，直到現在，每一版的全民防衛手冊，都告訴瑞典人民，「一旦瑞典遭到武力攻擊，瑞典人不會放棄抵抗，更不可能投降」。

此外，林飛帆強調，法國政府也在近日正式發放「安全指引」給全法國民眾，書名叫做「Tous Responsables」，意思就是「人人有責」，非常直白了當，手冊內容則涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。

林飛帆說，台灣接上了這個國際趨勢，雖然台灣的步伐，比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些，不過，有開始，總是為時不晚，現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。

最後，林飛帆透露，這份《安全指引》將分四梯次，於明年1月5日前，完成全國發放，若已經拿到，歡迎拍照上傳讓更多人知道這份資訊；若還沒拿到，請不要擔心，可以向居住地里長、里幹事、或區公所詢問，若是有不慎遺失，或是因故沒有拿到，也請向區公所詢問。他強調，面對危機，只要全民有準備，台灣就更安全。

▼台灣全民安全指引手冊。（圖／翻攝自Facebook／林飛帆）