地方 地方焦點

清晨6:03的堅持！陳亭妃公佈初選形象片　後照鏡映出27年不變的步伐

▲陳亭妃每天清晨6:03搭上首班高鐵北上，形象影片呈現她真實的一天節奏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲陳亭妃每天清晨6:03搭上首班高鐵北上，形象影片呈現她真實的一天節奏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立委陳亭妃20日發布第三支市長初選形象影片《高鐵／妃常堅持篇》，以快速剪接展現她每天清晨6點03分搭上首班高鐵北上、下午備詢、晚上再返回台南跑基層的真實節奏，影片最後以深夜後照鏡中她開車返家的畫面作結，象徵她始終站在道路上、奔波不停，只因「台南值得更好」。

影片開場是天剛亮的台南高鐵站，便利商店店員、閘口站務、保全、列車服務員都在崗位。陳亭妃笑說，這些人都是她每天會遇見的「清晨夥伴」，一起在太陽升起之前，就已啟動台南的運作。

▲陳亭妃每天清晨6:03搭上首班高鐵北上，形象影片呈現她真實的一天節奏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃在記者會上指出，這支影片是她27年從政歷程中最真實的縮影。她不是含著「政治金湯匙」踏入政治，「從23歲參選市議員開始，一路靠人民一票一票支持，靠服務、靠堅持走到今天。」每天堅持搭上6:03高鐵北上，對她而言不是形式，而是信念。陳亭妃說，自己相信政治沒有捷徑，只有腳踏實地，「一路走來，是人民撐住我，這就是我最大的底氣。」

影片中，陳亭妃她透過後照鏡呈現深夜獨自開車返家的片段。她說，那是她最放鬆、也最貼近臺南的時刻——自己開著車穿梭大街小巷，才能真正觸碰城市的細膩與呼吸。「這種對土地的熟悉與融合，無法假手他人。」她強調，這支影片不是要表現辛苦，而是展現價值：天亮前就起身的人，不論是服務業、醫護、鐵道員工，或從政者，都是撐住臺南向前走的力量。「妃常堅持」不是口號，而是她27年來的日常。

▲陳亭妃每天清晨6:03搭上首班高鐵北上，形象影片呈現她真實的一天節奏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「謝謝人民給亭妃力量做支撐。」陳亭妃說，也是這份力量讓她持續前進。她認為，台南不能停下、不能讓市民有失落感或剝奪感，「台南值得更好。」

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

清晨6:03的堅持！陳亭妃公佈初選形象片　後照鏡映出27年不變的步伐

