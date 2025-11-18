　
地方 地方焦點

從AI深偽性暴力到台南捷運藍線延伸　陳亭妃：民眾痛點促中央加速處理

▲立委陳亭妃在施政總質詢中提出四大民眾關切議題，要求行政院加速回應。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃在施政總質詢中提出四大民眾關切議題，要求行政院加速回應。（記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

立法院18日進行施政總質詢，立委陳亭妃針對AI深偽影像數位性暴力、丹娜絲颱風泡水車補助、台鐵愛心孩童票及台南捷運藍線延伸線核定進度等四大重點議題火力全開，要求行政院提出明確政策回應，行政院長卓榮泰當場允諾，將跨部會研商、加速處理，力求盡快給民眾具體交代。

陳亭妃首先指出，AI深偽技術結合色情影像已對女性及各年齡層造成嚴重侵害，但政府現行做法多為「接獲檢舉後再下架」，處置過程過於被動，「上架再下架，傷害早就造成」。她要求行政院建立專案防制機制，包括平台強化管理與落實「重罰」制度，才能真正遏阻散布假色情影片的行為。卓榮泰回應，會比照打詐模式，請數發部、NCC、內政部提前介入，一個月內提出具體防制方案。

第二項議題，陳亭妃直指丹娜絲颱風特別預算中未納入泡水車補助，但花蓮土石流特別預算卻有編列，造成民眾感受落差。她表示，雖然泡水車與土石流報廢車輛性質不同，但淹水造成的汽車損失是真實存在，政府應重新檢視補助方式。卓榮泰也當場答覆：將再研議可能的補助方向。

第三部分，陳亭妃針對台鐵取消「愛心孩童票」提出質疑，指出該票種自1998年施行至今，對身心狀況特殊的兒童與家庭十分重要，「孩子有狀況，一定要家人陪伴，不應因制度變更造成不安」。交通部表示現行方案優惠折數更高，但確實須同時考量民眾使用習慣。卓榮泰也請交通部與台鐵重新檢討。

最後，陳亭妃聚焦地方重大交通建設——台南捷運藍線延伸線核定進度。她指出，自可行性評估獲賴清德院長核定後，工程層層等待，直到明年才要發包，歷時已逾 8 年。她強調，唯有藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄等路網串接到位，才能提升運量、達到最基本的「三線齊備半路網」，否則捷運效益難以提高、恐影響市民搭乘意願。

陳亭妃強調，四項議題皆涉及人民安全、弱勢族群權益與地方重大建設，期盼行政院務必重視、加速推進。卓榮泰則回應，各項議題都會跨部會研商、儘速提出改善方案。

11/16 全台詐欺最新數據

