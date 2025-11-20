大南方新矽谷進度延宕　陳亭妃要求國發會跨部會補強、確保預算期程

▲陳亭妃於立法院質詢，要求國發會加速大南方新矽谷進度並提出補強方案。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

大南方新矽谷計畫多項建設因去年度預算遭刪減而延宕，引發關注，立委陳亭妃20日在立法院經濟委員會質詢時點出問題，要求國發會全面盤點延遲原因，並提出補強方案，避免進度持續落後。

陳亭妃指出，大南方新矽谷計畫總經費高達315億元，是連結南科、沙崙及周邊園區的重要基礎建設，但2025年度部分分項計畫因預算延宕而無法如期推動。對此，國發會主委葉俊顯坦承部分公建確實延誤，承諾將提供詳細進度資料，並要求各部會盡速補救，避免延宕累積影響2026年度及後續期程。

陳亭妃表示，計畫雖由「大南方新矽谷推動辦公室」跨部會協調，但去年公務預算被大量刪除，導致前期作業普遍受阻，「第一年延遲，後面就全部延後」。她要求國發會必須跨部會整合、確保資源到位，使臺南及南臺灣科技佈局能依原規畫正常推進。

她也點出科技園區發展仰賴「九大配套」，包括供水、供電、交通、居住、教育、醫療、淨零轉型、人才培育與文化設施等，要求國科會與國發會同步掌握，並串聯周邊土地利用，再由台南市府配合都市計畫變更，以擴大整體發展量能，兼顧生態與品質。

陳亭妃最後強調，大南方新矽谷將牽動臺南未來20年的科技主軸，「我們有台積電、有南科，如果再加上AI、運算與綠能，台南科技能量會再跨出關鍵一步。」她呼籲中央部會加速作業，提升執行效率，讓民眾看見具體成果。