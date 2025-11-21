　
大陸 大陸焦點 特派現場

人形機器人從蘇州「自主」走到上海　超106公里破金氏紀錄

▲上海智元開發的人形機器人從蘇州走到上海，106公里的路程打破金氏世界紀錄。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲人形機器人從蘇州走到上海，106公里的路程打破金氏世界紀錄。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海智元機器人遠征A2於11月10日夜間從蘇州金雞湖出發，歷經城市道路、橋樑、盲道等複雜地形，最終在13日清晨抵達上海外灘，其以全程不關機模式完成跨省挑戰，獲金氏世界紀錄認證為「人形機器人行走最遠距離」。

▲上海智元開發的人形機器人從蘇州走到上海，106公里的路程打破金氏世界紀錄。（圖／翻攝澎湃新聞）

《瀟湘晨報》報導，11月10日夜間持續至13日清晨，智元遠征A2成功完成了從蘇州金雞湖到上海外灘的百公里跨省行走挑戰，全程行走距離為106.286公里，刷新全球人形機器人歷史紀錄。

智元遠征A2機器人本次挑戰依靠智元研發的快速熱插拔換電系統，使其可在不關機的情況下連續運行。路線橫跨市區、景點、國省道等多類環境，途中還需因應柏油路、坡道、夜間照明不足等條件，且全程遵守交通規則。

智元機器人合夥人、高級副總裁王闖表示，跨省百公里行走顯示出機器人在硬體穩定性、平衡算法與耐久度上的成熟度，且本次挑戰採用的是量產版本，並未做任何特製調整，與客戶實際使用機型相同，「這為未來大規模商用奠定基礎。」

▲上海智元開發的人形機器人從蘇州走到上海，106公里的路程打破金氏世界紀錄。（圖／翻攝澎湃新聞）

遠征A2此前已進行超過3500小時可靠性測試，涵蓋碎石路、草坪、斜坡等場景，此次長途挑戰中，機器人加掛雙GPS、搭配雷射雷達與紅外線深度相機，使其能在日夜交替及狹窄通道、人群干擾等場景中維持精準導航，完成挑戰後，僅足底橡膠層出現部分磨損。

王闖表示，行走只是人形機器人的基礎能力，遠征A2已具備多語言交互、自主講解、物品遞送等功能，並於2025年達到千台以上的量產交付，在全尺寸人形機器人領域位居全球前列。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

金氏紀錄人形機器人世界紀錄跨省行走智能科技上海蘇州AI

