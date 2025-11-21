波音737 MAX緊急狀態！高空遭撞「玻璃碎裂」　機長濺血急轉降

▲ 聯合航空客機在空中遭氣象氣球撞擊，圖非事發客機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯合航空（United Airlines）一架波音737 MAX客機10月16日飛經猶他州摩押（Moab）上空時，竟遭氣象氣球撞擊導致駕駛艙擋風玻璃破裂，碎片噴濺到兩名機師身上，導致機長右臂多處割傷，緊急轉降鹽湖城機場。

《路透》報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查報告揭露，這起驚險事件發生於UA 1093班機上，當時機上載有112名乘客與機組員，正從丹佛飛往洛杉磯。機長在撞擊前注意到遠方有不明物體，但來不及提醒副機長，擋風玻璃就遭受劇烈撞擊，發出巨大聲響。

調查發現，撞上這架客機的是氣象公司WindBorne Systems施放的長時間高空氣象氣球，從華盛頓州斯波坎出發，途經俄勒岡州及內華達州後飛抵猶他州上空。雷達追蹤資料顯示，氣球飛行路徑與聯航客機一致。

NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）先前曾警告，「在錯誤情況下，這種撞擊對飛機和機上人員可能是毀滅性的。」所幸擋風玻璃採多層設計，即便受損也能防止客艙失壓，機長當下立即宣布緊急狀況，並成功轉降鹽湖城機場，乘客當天稍晚則搭乘另一架飛機抵達洛杉磯。

WindBorne Systems則強調，該公司已進行逾4000次氣球施放作業，每次施放前皆向聯邦航空總署（FAA）報備。