駕駛艙「擋風玻璃」被撞爆？美聯航急轉降　機師濺血照瘋傳

▲駕駛艙擋風玻璃碎裂、機師掛彩的照片在社群媒體上瘋傳。右圖已經黑白處理。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
美國聯合航空（United Airlines）一架客機飛行途中疑似被「不明物體」撞上，導致駕駛艙擋風玻璃碎裂，就連機師也不幸受傷，被迫緊急轉降猶他州鹽湖城（Salt Lake City）機場。
《紐約郵報》報導，聯航1093班機16日原定從丹佛飛往洛杉磯，未料這架波音737 MAX 8正在巡航高度飛行時，突然遭逢離奇意外。該客機目前仍停放在鹽湖城機場，等待維修與進一步調查。
聯航聲明指出，「1093班機周四安全降落鹽湖城，處理多層擋風玻璃損壞問題。我們已安排另一架飛機載送旅客前往洛杉磯，維修團隊也正努力讓飛機恢復服務。」
United Airlines 737 MAX pilot injured after the windshield cracked at 36,000 while flying from Denver to Los Angeles on Thursday.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025
Reports have suggested the possibility of the aircraft being hit by falling space debris or a small meteorite, though this remains unconfirmed.… pic.twitter.com/8qNg6aA0uE
根據社群媒體流傳照片，駕駛艙內碎玻璃四散各處，受傷機師手臂多處流血及瘀青，傷勢符合玻璃割傷。不過，撞擊點出現疑似燒焦的痕跡，讓外界對於撞擊物體的性質產生諸多揣測。
由於事發高度遠遠超過冰雹或鳥類出沒範圍，有人認為可能是太空垃圾或流星撞擊所致。美國國家航空暨太空總署（NASA）統計顯示，地球軌道上目前有超過2.5萬件直徑逾4英吋（約10.16公分）的太空垃圾。不過聯邦航空總署（FAA）2023年報告指出，太空垃圾導致商用客機乘客重傷的機率僅有1兆分之1。
航空專家表示，擋風玻璃龜裂可以用電氣故障來解釋，但燒焦痕跡與玻璃破損程度，顯示飛機確實遭遇物體撞擊。
讀者迴響