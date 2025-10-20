駕駛艙「擋風玻璃」被撞爆？美聯航急轉降　機師濺血照瘋傳

▲駕駛艙擋風玻璃碎裂、機師掛彩的照片在社群媒體上瘋傳。右圖已經黑白處理。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架客機飛行途中疑似被「不明物體」撞上，導致駕駛艙擋風玻璃碎裂，就連機師也不幸受傷，被迫緊急轉降猶他州鹽湖城（Salt Lake City）機場。

《紐約郵報》報導，聯航1093班機16日原定從丹佛飛往洛杉磯，未料這架波音737 MAX 8正在巡航高度飛行時，突然遭逢離奇意外。該客機目前仍停放在鹽湖城機場，等待維修與進一步調查。

聯航聲明指出，「1093班機周四安全降落鹽湖城，處理多層擋風玻璃損壞問題。我們已安排另一架飛機載送旅客前往洛杉磯，維修團隊也正努力讓飛機恢復服務。」

United Airlines 737 MAX pilot injured after the windshield cracked at 36,000 while flying from Denver to Los Angeles on Thursday.



Reports have suggested the possibility of the aircraft being hit by falling space debris or a small meteorite, though this remains unconfirmed.… pic.twitter.com/8qNg6aA0uE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

根據社群媒體流傳照片，駕駛艙內碎玻璃四散各處，受傷機師手臂多處流血及瘀青，傷勢符合玻璃割傷。不過，撞擊點出現疑似燒焦的痕跡，讓外界對於撞擊物體的性質產生諸多揣測。

由於事發高度遠遠超過冰雹或鳥類出沒範圍，有人認為可能是太空垃圾或流星撞擊所致。美國國家航空暨太空總署（NASA）統計顯示，地球軌道上目前有超過2.5萬件直徑逾4英吋（約10.16公分）的太空垃圾。不過聯邦航空總署（FAA）2023年報告指出，太空垃圾導致商用客機乘客重傷的機率僅有1兆分之1。

航空專家表示，擋風玻璃龜裂可以用電氣故障來解釋，但燒焦痕跡與玻璃破損程度，顯示飛機確實遭遇物體撞擊。