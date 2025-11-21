　
大陸 大陸焦點 特派現場

中國外交部再說重話　重申李強G20峰會「不會見日方領導人」

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲中國外交部重申，李強在G20峰會上確定不會與日方領導人會面。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者趙蔡州／綜合報導

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國強烈不滿，並祭出軍演、停止進口水產品等手段反制，日方則稱相關言論未改變日本一貫立場，因此不會撤回該言論。中國外交部20日再次強調，國務院總理李強在G20峰會上確定不會與日方領導人會面，甚至還說「請日方自重」。

綜合陸媒報導，中國外交部17日就表態，國務院總理李強在G20峰會上不會與日方領導人會面，還要求日方收回高市早苗的涉台言論並反思糾錯，停止在涉華問題上製造事端。中國外交部發言人毛寧20日在記者會上再次強調，李強在G20上「沒有任何會見日方領導人的安排，請日方自重」。

這場外交風暴的起點，源自日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的發言。北京方面除了強烈要求日本撤回言論，還呼籲民眾避免前往日本。日媒近期更披露，中國已通知日方，將暫停進口日本水產品，中止恢復日本牛肉輸中的協商。

除了雙邊關係受挫，區域合作也受到衝擊，中國已通知南韓，原定11月舉行的中日韓三方文化部長會議將延後。對此，中國外交部發言人毛寧說明，由於日方領導人公然發表涉台錯誤言論，傷害中國人民感情，已破壞三方合作基礎和氛圍，導致本次舉辦三方會議的條件暫不具備。

