東警推動婦幼安全觀念　守護校園更安心

▲台東警推動婦幼安全觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局婦幼警察隊114年下半年度婦幼人身安全校園巡迴宣導列車，日前開往鹿野鄉永安國小，透過巡迴方式將數位性別暴力防治與識詐、防詐觀念帶入校園，提升學童與教師的婦幼法令認知，培養自我保護能力及危機警覺，在面臨危險情境或疑似遭受詐騙時能以正確方式求助，避免受害。現場互動熱絡，獲得師生熱烈回應。

宣導內容除數位性別暴力相關議題外，也介紹「兒童及少年性剝削」的定義、類型以及妨害性影像等新興犯罪手法，並透過實務案例與學童討論。宣導員以時事新聞與微電影提醒孩子，網路交友存在風險，即便是熟識的人或熟悉的環境，也要保持警覺；遇到不適當行為務必拒絕並求助。若不幸遇到性影像外流，千萬要記住「不刪除帳號、不刪除對話紀錄、不刪除好友」，保存證據後立即報警。

台東縣警察局表示，希望透過走動式校園巡迴宣導，將數位性別暴力防治與識詐觀念深入校園，讓師生共同重視婦幼安全議題，並理解、尊重他人的數位身體界線，是維護性別尊重與安全的重要一步。另因全民普發現金已開始領取，也提醒民眾牢記口訣：「領取現金一萬不主動通知、不用點連結、不用輸入帳密」。如遇可疑情況，可立即撥165反詐騙諮詢專線查證，期盼每位孩子都能在安全、健康的環境中快樂成長。