　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東原民照護再升級　歌唱比賽及原民社福成果展熱鬧登場

▲「ari kivangavang！114年原住民社會福利聯合成果展暨大手牽小手文化健康站歌唱比賽」登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲「ari kivangavang！114年原住民社會福利聯合成果展暨大手牽小手文化健康站歌唱比賽」登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府原住民族行政處19日在 TTICC 原住民文化創意產業聚落舉辦「ari kivangavang！114年原住民社會福利聯合成果展暨大手牽小手文化健康站歌唱比賽」，集結縣內三大原民社福計畫成果，展現原鄉在長者照護、文化傳承與健康促進上的多元創新。現場除了成果展示，也安排歌唱比賽及各式體驗活動，吸引縣內超過百個文化健康站、約三千名長者齊聚參與，氣氛熱鬧溫馨。

縣長饒慶鈴表示，台東是一座有溫度的城市，長者不僅是家庭支柱，更是珍貴的文化資產。縣府近年透過文化健康站深耕推動，讓長者從被照顧者轉變為文化行動主體，以創新的方式重新呈現部落智慧、族語與生命記憶。今年成果展以「文化照護、健康促進、永續共學」為主軸，透過桌遊、動畫、運動闖關等活動，將社福與文化結合，讓延緩失能與長者照護從醫療觀念走向生活實踐，成為陪伴與傳承的一部分。

原民處表示，今年成果展匯集三大主題計畫，包括推動健康老化的「原住民部落長者運動暨延緩失能照護計畫」，現場設置匹克球、健走杖體驗區，並展示照服員訓練成果與體適能監測資料；「文化健康站懷舊創新提升計畫」則透過長者生命故事、貼布畫、族語動畫與懷舊桌遊，呈現文化記憶如何以現代形式延續；「原住民族傳統醫療保健計畫」展示共耕園成果與植物應用，提供以草本食材研發的茶飲與點心，將文化照護融入日常生活。

活動中最受矚目的「大手牽小手文化健康站歌唱比賽」，分上、下午兩梯次進行，共35個文化健康站輪番上台演出。有些站點更帶著部落孩子一起同唱，呈現跨世代共融的動人場景。下午的頒獎典禮與成果表揚，肯定長者在體適能、文化創作與食療實踐等多項計畫中的努力，也為優勝隊伍頒發「唱到心坎獎」。

原民處長高忠雲表示，《遠見雜誌》2025年施政滿意度調查中，縣長饒慶鈴以71.7%支持度蟬聯五星縣長，反映台東在長照、社福及文化推動上的成果受到肯定。透過這場年度展演，希望讓更多人看見台東原鄉長者在文化扎根、健康促進與社區共融上的亮眼成績，實踐「原鄉共好，幸福相隨」的理念。活動主題「ari kivangavang！」意為「一起來玩吧」，象徵透過笑聲與歌聲，讓部落共同唱出屬於幸福台東的溫暖樂章。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026藍白提名比民調　鄭麗文：願賭不服輸就會黨紀處理
支持國籍航空！機票達人「各買1張」1個月後傻了
快訊／日本牛肉「出口中國」談判破局！　陸單方面喊卡
偶像劇女主角「吻戲突伸舌頭」　男星怒投訴
快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰鍾東
快訊／台鋼雄鷹宣布5位不續約名單
胡瓜疑襲胸籃籃遭出征！　小禎曝私下對話：我會大義滅親

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水耕蔬菜進屏東監獄！跨界打造「植物教室」助收容人重新出發

台東原民照護再升級　歌唱比賽及原民社福成果展熱鬧登場

永康就業中心帶隊！　特定對象、身障求職者實訪旅宿餐飲找出職涯方向

AI＋VR教學亮相教育科技展　南市領航教師示範沉浸式課堂

東警推動婦幼安全觀念　守護校園更安心

用愛接住每一個失落的孩子　新北中輟預防10項大獎肯定

屏科大團隊突破極限！AI預測浪高　助攻奪國際雙料獎

尚好肥爆違規疑雲！　林燕祝轟混淆視聽廠房、產品通通不合格

首屆亞太區域慢食年會在菲律賓　饒慶鈴分享餐桌上的永續台東

郵局眼尖通報　關警即時攔阻「美女交友騙局」　

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

水耕蔬菜進屏東監獄！跨界打造「植物教室」助收容人重新出發

台東原民照護再升級　歌唱比賽及原民社福成果展熱鬧登場

永康就業中心帶隊！　特定對象、身障求職者實訪旅宿餐飲找出職涯方向

AI＋VR教學亮相教育科技展　南市領航教師示範沉浸式課堂

東警推動婦幼安全觀念　守護校園更安心

用愛接住每一個失落的孩子　新北中輟預防10項大獎肯定

屏科大團隊突破極限！AI預測浪高　助攻奪國際雙料獎

尚好肥爆違規疑雲！　林燕祝轟混淆視聽廠房、產品通通不合格

首屆亞太區域慢食年會在菲律賓　饒慶鈴分享餐桌上的永續台東

郵局眼尖通報　關警即時攔阻「美女交友騙局」　

蜜望實一度飆漲停！　自結10月每股賺1.44元、賺贏前三季

千坪綠樹庭院太療癒！埔里獨棟森林Villa　市區開車10分鐘到

2026藍白提名比民調　鄭麗文：若願賭不服輸就會黨紀處理

爆蘇巧慧「鼓勵選到底」　黃國昌：我是大局為重的人

狗狗被主人遺棄廢墟　身旁留殘忍字條「我不要了」苦撐5天獲救

外食族救星！不節食、不用花錢打猛健樂「4招小技巧」讓人愈吃愈瘦

李雅英首度台灣搭帳棚　騎乘越野車超上手

黑豹旗／彰藝延長賽擊退南英　側投救援潘唯峰：我相信隊友

黑豹旗／平鎮奪勝仍檢討5局細節　吳柏宏盼吳丞顥扛下王牌左投

若新北男主角不是他　黃國昌承諾：跳第一線最大力輔選

【只有爸爸受傷的世界】跟老婆一起去接女兒竟直接被略過XD

地方熱門新聞

行人過馬路「新奇設置」　萬人讚好聰明

2026台南耶誕跨年3演唱會＋3親子活動！黃偉哲攜F.F.O公布卡司陣容

對比前市府7人借調模式　現行做法完全延續、無增支

烏山頭水庫驗出界面活性劑「光電水」台南人不敢喝誰負責？

屏東翁以為妻仍在世報失蹤　警護送返家

桃園三界爺文化祭暨三元宮200週年慶　登場

加熱菸通過不代表安全 衛生局嚴格執法

陳以信拋青創「簡易型貸款」免商登也能貸！最高150萬前5年利息全補貼

開南大學新任校長交接　郭鐘達博士接任

桃園婦幼局發表　《汽車安全座椅宣導影片》

觀愛文教基金會才藝競賽　張善政感謝

太子集團特助15萬交保！詐欺被害人：太諷刺

從AI深偽性暴力到台南捷運藍線延伸民眾痛點促中央加速處理

77歲翁如廁腳軟受困　東港警伸援手

更多熱門

相關新聞

東警推動婦幼安全觀念　守護校園更安心

東警推動婦幼安全觀念　守護校園更安心

台東縣警察局婦幼警察隊114年下半年度婦幼人身安全校園巡迴宣導列車，日前開往鹿野鄉永安國小，透過巡迴方式將數位性別暴力防治與識詐、防詐觀念帶入校園，提升學童與教師的婦幼法令認知，培養自我保護能力及危機警覺，在面臨危險情境或疑似遭受詐騙時能以正確方式求助，避免受害。現場互動熱絡，獲得師生熱烈回應。

郵局眼尖通報　關警即時攔阻「美女交友騙局」　

郵局眼尖通報　關警即時攔阻「美女交友騙局」　

普發現金領取期間　東警啟動強化巡守勤務　

普發現金領取期間　東警啟動強化巡守勤務　

太麻里警強化反詐+宣導交通安全

太麻里警強化反詐+宣導交通安全

扶輪社捐贈設備　助創世台東院提升照護品質

扶輪社捐贈設備　助創世台東院提升照護品質

關鍵字：

原民照護唱歌台東

讀者迴響

熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

獨／八仙資深員工揮手過馬路卻遭輾斃！

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面