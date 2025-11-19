台東原民照護再升級　歌唱比賽及原民社福成果展熱鬧登場

▲「ari kivangavang！114年原住民社會福利聯合成果展暨大手牽小手文化健康站歌唱比賽」登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府原住民族行政處19日在 TTICC 原住民文化創意產業聚落舉辦「ari kivangavang！114年原住民社會福利聯合成果展暨大手牽小手文化健康站歌唱比賽」，集結縣內三大原民社福計畫成果，展現原鄉在長者照護、文化傳承與健康促進上的多元創新。現場除了成果展示，也安排歌唱比賽及各式體驗活動，吸引縣內超過百個文化健康站、約三千名長者齊聚參與，氣氛熱鬧溫馨。

縣長饒慶鈴表示，台東是一座有溫度的城市，長者不僅是家庭支柱，更是珍貴的文化資產。縣府近年透過文化健康站深耕推動，讓長者從被照顧者轉變為文化行動主體，以創新的方式重新呈現部落智慧、族語與生命記憶。今年成果展以「文化照護、健康促進、永續共學」為主軸，透過桌遊、動畫、運動闖關等活動，將社福與文化結合，讓延緩失能與長者照護從醫療觀念走向生活實踐，成為陪伴與傳承的一部分。

原民處表示，今年成果展匯集三大主題計畫，包括推動健康老化的「原住民部落長者運動暨延緩失能照護計畫」，現場設置匹克球、健走杖體驗區，並展示照服員訓練成果與體適能監測資料；「文化健康站懷舊創新提升計畫」則透過長者生命故事、貼布畫、族語動畫與懷舊桌遊，呈現文化記憶如何以現代形式延續；「原住民族傳統醫療保健計畫」展示共耕園成果與植物應用，提供以草本食材研發的茶飲與點心，將文化照護融入日常生活。

活動中最受矚目的「大手牽小手文化健康站歌唱比賽」，分上、下午兩梯次進行，共35個文化健康站輪番上台演出。有些站點更帶著部落孩子一起同唱，呈現跨世代共融的動人場景。下午的頒獎典禮與成果表揚，肯定長者在體適能、文化創作與食療實踐等多項計畫中的努力，也為優勝隊伍頒發「唱到心坎獎」。

原民處長高忠雲表示，《遠見雜誌》2025年施政滿意度調查中，縣長饒慶鈴以71.7%支持度蟬聯五星縣長，反映台東在長照、社福及文化推動上的成果受到肯定。透過這場年度展演，希望讓更多人看見台東原鄉長者在文化扎根、健康促進與社區共融上的亮眼成績，實踐「原鄉共好，幸福相隨」的理念。活動主題「ari kivangavang！」意為「一起來玩吧」，象徵透過笑聲與歌聲，讓部落共同唱出屬於幸福台東的溫暖樂章。