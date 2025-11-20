「新活水樂園」城南期間限定展出　加碼「一日市集」還能抽籤詩

▲文化總會慶祝雜誌《新活水》復刊第50期，打造「新活水樂園」期間限定特展。（圖／文化總會）



記者林育綾／綜合報導

文化總會發行紙本雜誌《Fountain新活水》自2017年復刊以來，正式邁入第50期，為了讓讀者實際走進雜誌世界，打造「新活水樂園」期間限定特展，11月20日至30日在文總城南空間推出，11月22日再加碼「一日市集」，讓民眾可以「看展、抽籤詩、逛書攤」。

文總秘書長，同時是《新活水》發行人李厚慶說，在這個AI集數位內容充斥的年代，堅持做紙本雜誌的確有點「傻」，但翻頁的手感、印刷的質地，以及雜誌長期追蹤議題、推廣台灣多元文化的能力，仍是其他媒介無法完全取代的地方。

李厚慶表示，《新活水》復刊9年來，一邊累積年輕讀者，一邊拿下金典獎、金印獎、卓越新聞獎等出版獎項，相信只要內容夠紮實，紙本雜誌仍有存在的理由。

而長期關注音樂與文化的作家馬世芳也說，在紙本雜誌紛紛停刊的年代，《新活水》還能走到第50期，有點像「掉進時空縫隙裡」的奇蹟。對他來說，《新活水》是一群腦袋裝滿鬼點子的編輯，在實體紙本上做實驗、說故事，「讀者能拿在手上的，其實是一段段當代文化的記錄」。

曾為《新活水》繪製插畫的Croter洪添賢，與金曲、金鐘音樂人柯智豪，也談到身為創作者面對AI崛起的焦慮。《新活水》對他們而言，不只是作品刊登的平台，更像是「指路的一本雜誌」，在快速變動的環境裡，提供一些「我們要往哪裡去」的線索。

▲多位作家、演員現身力挺。（圖／文化總會）

演員及作家連俞涵也現身力挺，她回憶過去與《新活水》合作的經驗，笑說這本雜誌對世界總是充滿好奇，每次翻閱都有種「連血管末梢都跟著暢通起來」的感覺。其中一期「大畫家」專題談到陳澄波，不只在台灣受到關注，連日本關心藝術與台灣文化的讀者，也會特別去找那一期來看。

《新活水》總編輯黃麗群則把這次展覽當成一次「把雜誌立體化」的實驗，她介紹，策展的核心是讓讀者不只是翻閱，而是走進一本雜誌。呼應第50期主題「大貓咪」，現場聚焦真實與神話中的各種貓科身影，既有點刁鑽，又有點可愛，也像極了台灣人的性格。

展覽規劃5大展區，從創刊、停刊到復刊，整理出《新活水》一路走來的文化軌跡。其中最受關注的是「互動籤詩區」，從復刊後50期、超過1500篇文章裡，挑出一句句有趣又戳心的金句，變成專屬籤詩，現場讀者可以親手抽一張「自己的活水之語」帶回家回味。

11月22日加碼一日登場的「活水市集」，則把雜誌精神延伸到城南街區，超過20個出版品牌、獨立書店與創作者將在文總與周邊場域擺攤，現場還會有作家、漫畫家、民俗文化工作者等輪流駐點，跟讀者聊天、簽書或分享創作。民眾可以買書逛攤，還能把這裡當成一個「還可以遇到人、交換故事」的閱讀市集。

迎接復刊第50期，《新活水》一邊回頭整理自己的路，一邊試著想像紙本雜誌在下一個階段可以長成什麼模樣。文總表示，「新活水樂園」不只是一次紀念活動，也是邀請更多新讀者走進城南，一起看看，在AI、短影音充斥的年代，紙本雜誌還能為這座城市帶來什麼樣的樂趣與對話。

「新活水樂園」自11月20日至30日在文總城南空間展出，11月22日舉辦一日「活水市集」，詳細時間與地點資訊可見文化總會相關頁面。