超商「黑五優惠」咖啡任9杯440元！紅豆湯、燒仙草「買1送1」

▲7-11「黑五購物節」咖啡優惠，濃萃拿鐵、美式任選9杯440元。（圖／記者林育綾攝）

迎接年度最大「黑色購物節」檔期，7-ELEVEN 自11月22日至11月30日率先在APP推出「CITY黑五購物節」，連續9天，特大濃萃拿鐵、濃萃美式「任選9杯440元」。此外在11月21日至23日還有「超值五六日」，多項商品「買2送2」，紅豆湯、燒仙草「買1送1」。

★7-ELEVEN

●超值五六日「買2送2」

7-11自11月21日至11月23日推出「超值五六日」限定優惠，包括：CITY CAFE燕麥拿鐵2杯99元、香鑽水果茶「第2杯10元」，CITY PRIMA水果冰磚美式系列「第2杯10元」；茶BAR情人果椰果烏龍、鮮爽蜜蘋果風味紅茶等「兩杯特價120元」。另有CITY TEA團圓紅豆湯、燒仙草，同品項「買1送1」，適合入冬補暖。

同步推出多項食品優惠，包括舒味思氣泡水、味味A炒泡麵、泰國Bento魷魚等皆「買2送2」；法國EVIAN依雲天然礦泉水「第2瓶10元」，韓國熊津決明子茶「買10送10」，家樂氏格格脆、東尼香甜玉米片售價20元「買1送1」

●CITY黑五購物節

7-ELEVEN自11月22日至11月30日，在OPENPOINT行動隨時取推出「CITY黑五購物節」限時9天活動，多款飲品指定組合價440元，最高現省260元。

・CITY CAFE 特大濃萃拿鐵／特大濃萃美式，任選9杯，限量10萬組，最高省235元。

・CITY CAFE 風味拿鐵指定冰飲（皇家伯爵紅茶、香草焦糖瑪奇朵、黃金榛果太妃、福岡八女濃抹茶、鹿兒島濃焙茶、好時經典可可），任選8杯，限量5萬組，最高省160元。

・CITY TEA 青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶，任選11杯，限量5萬組，最高省220元。

・CITY TEA 香鑽水果茶，10杯440元，限量5萬組，最高省260元。

・CITY PEARL 咖啡珍珠歐蕾，9杯440元，限量5萬組，最高省235元。

・CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，任選11杯440元，限量5萬組，最高省220元。

●保健食品促銷

此外，「OPENPOINT APP行動隨時取」自11月19日至12月30日，加碼推出「健美機能優惠」，利捷維、白蘭氏、天地合補等品牌保健飲品全面促銷，包含：利捷維超級B群、金盞花葉黃素凍、複方保護精華飲、順暢酵素飲等「買2送2」；白蘭氏養蔘飲與天地合補葉黃素飲、青木瓜玫瑰四物飲，10件490元，搭配會員登錄活動還可抽旅遊抵用券。

★萊爾富

因應冷空氣報到，萊爾富推出多款暖心熱食應戰，冬季人氣「日式茶碗蒸」系列共三款，雞肉加倍茶碗蒸、海鮮茶碗蒸及玉米濃湯風味茶碗蒸，每杯45元，即日起至11月26日「任選兩件75元」。

熱食部分推出紅燒牛三寶麵（129元）、滑蛋牛肉蓋飯（99元）、韓式部隊鍋（109元）等熱銷品項，滿足寒冬食慾。針對單人用餐需求，也推出「一鍋搞定蔬菜盤」（售價89元），在生鮮門市販售，將多樣蔬菜一次集結。

義式料理「義饗廚房」同步加碼「搭配指定飲品省10元」，包含：紅酒牛肉燉飯（109元）、松露野菇燉飯（89元）、花雕雞肉義大利麵（99元）、明太子奶油義大利麵（89元），香氣濃郁又平價。

另有「黑輪攤」優惠組合，單件20元起，任選3件53元，包含：鱈腐香腸、魚板燒、醬燒雞肉丸串等經典配料，讓民眾輕鬆補暖。

同時祭出聯邦銀行信用卡回饋，即日起至2025年12月31日，持聯邦信用卡、金融卡或綁定HiPay、iPASS MONEY消費皆享5％現折。