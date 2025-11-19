7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

▲7-11熱罐飲料區推新品「伊藤園特濃玉米濃湯」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

入冬首波降溫有感，各大超商紛紛搶攻保暖及熱食商機，7-ELEVEN推薦夏季熱銷的「真飽涼麵」隱藏版吃法，微波加熱變成「熱麵」更好吃；此外熱罐飲料區推新品「伊藤園特濃玉米濃湯」，可隨時品嚐玉米鮮甜顆粒美味。全家也有溫罐飲料「兩件8折」、燒仙草39元、發熱衣優惠。OKmart 推出「石墨烯冬被」破盤價只要499元。

▲7-ELEVEN 推薦「涼麵加熱」隱藏版吃法。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●涼麵加熱、熱湯、關東煮優惠

7-ELEVEN 規劃一系列溫補鮮食、隱藏版加熱新吃法，像是夏季暢銷的「真飽經典麻醬涼麵」、「真飽香辣麻醬涼麵」，主打「微波加熱更好吃」讓涼麵變熱麵。

▲7-11熱銷湯品。（圖／業者提供）

人氣湯品「米香台菜麻油雞」、「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨」、「阿桐阿寶四神湯」、「胡椒豬肚湯」每日更可熱銷破萬杯，同步推薦「御料小館X太和殿麻辣鍋」、「涓豆腐韓式豆腐鍋」等24小時可享受的個人鍋物。

▲即日起至11月25日祭出「關東煮任選4入88折」。（圖／業者提供）

即日起至11月25日，鍋物搭配指定白飯享「省10元」優惠。關東煮則與日本「加賀屋」聯名推出醇厚的日式高湯，還有兩款海味新品「金沙海鮮丸」、「金黃蝦仁餅」，即日起至11月25日祭出「關東煮任選4入88折」優惠活動。

●熱罐飲料新品

早晚溫差，熱飲需求逐漸提升，7-ELEVEN熱罐機已於全台門市鋪機，提供多元化溫暖飲品選擇，並主攻30至49元好入手的熱罐價格，品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等結構，還有獨家販售，日本製造、UCC全球第一罐罐裝咖啡「UCC原味咖啡乳飲品」。

▲7-11熱罐新品「伊藤園特濃玉米濃湯」。（圖／業者提供）

同時更有獨家攜手名店博仁堂，開發「黑糖薑汁飲」、「桂圓紅棗飲」等養生飲結構。即日起熱罐更有新品「伊藤園特濃玉米濃湯」，獨特的「粒粒罐」設計，輕鬆品嚐玉米鮮甜顆粒美味。

▲「饗喫鍋」火鍋專區銷售成長，還推出搭雪碧省15元、海底撈鍋底99元優惠。（圖／業者提供）

●個人鍋優惠

7-ELEVEN掌握冒煙商機，11月擴大導入「饗喫鍋」火鍋專區，打造超商通路「迷你自選火鍋」，目前整體業績較去年同期成長2成，新品「這一小鍋經典石頭鍋」、「這一小鍋聯名TATAS剝皮辣椒雞鍋」等火鍋湯底銷售量更大幅成長4倍。

看準這周低溫，即日起至12月9日推出優惠，指定微波個人鍋搭配雪碧「省15元」，另外海底撈鍋底「單件99元」。而冷凍肉品方面，今年新上市的「立式夾鏈袋肉片」99元超搶手，豬梅花肉片單品3天狂賣6千包，一舉躍居饗喫鍋銷售冠軍，反映「即開即煮、小包單人份」的i人料理趨勢。

▲7-11擴大在4000間門市導入有機蔬菜。（圖／業者提供）

看好消費者「就近買生鮮」需求提升，7-ELEVEN今年擴大有機蔬菜展店，目前已導入至近4,000家門市，逐步養成上班族回家順手買、家庭客多樣化採購的便利習慣。11月以來，「火鍋好朋友」小菜籃包裝的葉菜類、菇類銷售表現突出。

★全家

全家便利商店也備好熱食、熱湯、熱飲，並推出優惠。包括溫罐系列飲品「2件8折」、Let’s Tea超人氣「燒燒仙草」，單杯特價只要39元。「馬尚煮」全品項任選4入69元。「SOHOT炎選現烤點心」指定品項買1送1。

▲▼全家搶攻降溫，推出熱食優惠。（圖／業者提供）

此外FamiCollection發熱衣系列，無重力發熱衣單件439元。纖柔保暖彈性褲襪「第2件7折」（原價129元）。

★OKmart

OKmart 搶攻冬季保暖商機，獨家推出「便利禦寒冬被」，新品「3D水立方石墨烯可水洗冬被」以499元破盤價（原價3,480元）引發討論，內含30％石墨烯纖維，具備蓄熱、保暖、透氣三大優勢，加上「可水洗」設計成最大賣點，首賣一周就讓保暖寢具銷量增超過兩倍。

▲OKmart 推出「3D水立方石墨烯可水洗冬被」破盤價499元。（圖／業者提供）

OKmart 同時也上架多款冬季補給品，包括儂儂輕薄暖服貼褲襪、機能保暖運動衣，以及超人氣磁吸暖手寶等高CP值商品，讓通勤族、學生族都能一次補齊冬季所需。

天冷影響家庭清潔習慣，水洗頻率下降，帶動紙巾需求成長，OKchoice極柔感衛生紙、廚房紙巾分別祭出單串99元、49元優惠，成為冬季門市熱賣新寵。

▲OKmart 指定熱飲兩杯99元。（圖／業者提供）

熱飲需求也同步爆發，OKCAFE現煮飲品全新「黑糖道」聯名系列登場，主打黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶，瞄準早晚低溫與女性族群下午茶時段，推出「兩杯99元」優惠。

自即日起至12月10日，OKmart再加碼「暖心成雙不孤單」限定活動，黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、阿華田系列、錫蘭紅茶拿鐵、焙茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵等現煮飲品，任選兩杯只要99元。