　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

▲▼超商搶攻降溫商機，紛紛推出保暖商品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11熱罐飲料區推新品「伊藤園特濃玉米濃湯」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

入冬首波降溫有感，各大超商紛紛搶攻保暖及熱食商機，7-ELEVEN推薦夏季熱銷的「真飽涼麵」隱藏版吃法，微波加熱變成「熱麵」更好吃；此外熱罐飲料區推新品「伊藤園特濃玉米濃湯」，可隨時品嚐玉米鮮甜顆粒美味。全家也有溫罐飲料「兩件8折」、燒仙草39元、發熱衣優惠。OKmart 推出「石墨烯冬被」破盤價只要499元。

▲▼超商搶攻降溫商機，紛紛推出保暖商品優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 推薦「涼麵加熱」隱藏版吃法。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●涼麵加熱、熱湯、關東煮優惠

7-ELEVEN 規劃一系列溫補鮮食、隱藏版加熱新吃法，像是夏季暢銷的「真飽經典麻醬涼麵」、「真飽香辣麻醬涼麵」，主打「微波加熱更好吃」讓涼麵變熱麵。

▲▼超商搶攻降溫商機，紛紛推出保暖商品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11熱銷湯品。（圖／業者提供）

人氣湯品「米香台菜麻油雞」、「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨」、「阿桐阿寶四神湯」、「胡椒豬肚湯」每日更可熱銷破萬杯，同步推薦「御料小館X太和殿麻辣鍋」、「涓豆腐韓式豆腐鍋」等24小時可享受的個人鍋物。

▲▼超商搶攻降溫商機，紛紛推出保暖商品優惠。（圖／業者提供）

▲即日起至11月25日祭出「關東煮任選4入88折」。（圖／業者提供）

即日起至11月25日，鍋物搭配指定白飯享「省10元」優惠。關東煮則與日本「加賀屋」聯名推出醇厚的日式高湯，還有兩款海味新品「金沙海鮮丸」、「金黃蝦仁餅」，即日起至11月25日祭出「關東煮任選4入88折」優惠活動。

●熱罐飲料新品

早晚溫差，熱飲需求逐漸提升，7-ELEVEN熱罐機已於全台門市鋪機，提供多元化溫暖飲品選擇，並主攻30至49元好入手的熱罐價格，品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等結構，還有獨家販售，日本製造、UCC全球第一罐罐裝咖啡「UCC原味咖啡乳飲品」。

▲▼超商搶攻降溫商機，紛紛推出保暖商品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11熱罐新品「伊藤園特濃玉米濃湯」。（圖／業者提供）

同時更有獨家攜手名店博仁堂，開發「黑糖薑汁飲」、「桂圓紅棗飲」等養生飲結構。即日起熱罐更有新品「伊藤園特濃玉米濃湯」，獨特的「粒粒罐」設計，輕鬆品嚐玉米鮮甜顆粒美味。

▲▼超商搶攻降溫商機，紛紛推出保暖商品優惠。（圖／業者提供）

▲「饗喫鍋」火鍋專區銷售成長，還推出搭雪碧省15元、海底撈鍋底99元優惠。（圖／業者提供）

●個人鍋優惠

7-ELEVEN掌握冒煙商機，11月擴大導入「饗喫鍋」火鍋專區，打造超商通路「迷你自選火鍋」，目前整體業績較去年同期成長2成，新品「這一小鍋經典石頭鍋」、「這一小鍋聯名TATAS剝皮辣椒雞鍋」等火鍋湯底銷售量更大幅成長4倍。

看準這周低溫，即日起至12月9日推出優惠，指定微波個人鍋搭配雪碧「省15元」，另外海底撈鍋底「單件99元」。而冷凍肉品方面，今年新上市的「立式夾鏈袋肉片」99元超搶手，豬梅花肉片單品3天狂賣6千包，一舉躍居饗喫鍋銷售冠軍，反映「即開即煮、小包單人份」的i人料理趨勢。

▲▼超商搶攻降溫商機，紛紛推出保暖商品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11擴大在4000間門市導入有機蔬菜。（圖／業者提供）

看好消費者「就近買生鮮」需求提升，7-ELEVEN今年擴大有機蔬菜展店，目前已導入至近4,000家門市，逐步養成上班族回家順手買、家庭客多樣化採購的便利習慣。11月以來，「火鍋好朋友」小菜籃包裝的葉菜類、菇類銷售表現突出。

★全家

全家便利商店也備好熱食、熱湯、熱飲，並推出優惠。包括溫罐系列飲品「2件8折」、Let’s Tea超人氣「燒燒仙草」，單杯特價只要39元。「馬尚煮」全品項任選4入69元。「SOHOT炎選現烤點心」指定品項買1送1。

▲▼超商搶攻降溫商機，紛紛推出保暖商品優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家搶攻降溫，推出熱食優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商搶攻降溫商機，紛紛推出保暖商品優惠。（圖／業者提供）

此外FamiCollection發熱衣系列，無重力發熱衣單件439元。纖柔保暖彈性褲襪「第2件7折」（原價129元）。

★OKmart

OKmart 搶攻冬季保暖商機，獨家推出「便利禦寒冬被」，新品「3D水立方石墨烯可水洗冬被」以499元破盤價（原價3,480元）引發討論，內含30％石墨烯纖維，具備蓄熱、保暖、透氣三大優勢，加上「可水洗」設計成最大賣點，首賣一周就讓保暖寢具銷量增超過兩倍。

▲▼超商搶攻降溫商機，紛紛推出保暖商品優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 推出「3D水立方石墨烯可水洗冬被」破盤價499元。（圖／業者提供）

OKmart 同時也上架多款冬季補給品，包括儂儂輕薄暖服貼褲襪、機能保暖運動衣，以及超人氣磁吸暖手寶等高CP值商品，讓通勤族、學生族都能一次補齊冬季所需。

天冷影響家庭清潔習慣，水洗頻率下降，帶動紙巾需求成長，OKchoice極柔感衛生紙、廚房紙巾分別祭出單串99元、49元優惠，成為冬季門市熱賣新寵。

▲▼超商搶攻降溫商機，紛紛推出保暖商品優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 指定熱飲兩杯99元。（圖／業者提供）

熱飲需求也同步爆發，OKCAFE現煮飲品全新「黑糖道」聯名系列登場，主打黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶，瞄準早晚低溫與女性族群下午茶時段，推出「兩杯99元」優惠。

自即日起至12月10日，OKmart再加碼「暖心成雙不孤單」限定活動，黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、阿華田系列、錫蘭紅茶拿鐵、焙茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵等現煮飲品，任選兩杯只要99元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸
被動元件變台股新希望！　7檔攻漲停
檢舉台獨至今有上萬封線索！　國台辦：絕對保護舉報人個資
新北警約砲9人！　地點都在校園還拍片貼社群
快訊／記憶體4利空大亂鬥！　1檔摜跌停
《麻辣教師GTO》女星驚傳病危！　二度罹癌：已經不是正常身體
中國遊客取消赴日　專家：日本經濟損失「恐達1.7兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

響應11/13世界友善日　曼秀雷敦「攜手北捷」用音樂與擁抱傳遞愛

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

響應11/13世界友善日　曼秀雷敦「攜手北捷」用音樂與擁抱傳遞愛

帽T男進商店假裝救人卻「狂搶2萬多財物」　店員倒地心臟病發亡

李多慧YT頻道「破100萬訂閱」！　淚謝台灣粉絲：有你們才有我

蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

還有人不知道！友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

柯瑞轟34分寫生涯總得分里程碑　勇士仍不敵魔術終止3連勝

男人越活越年輕有祕訣？　研究：睪固酮可減緩老化

Joeman停播對決系列！新片「跑去當她助理」全暴動：太香了

首檔台股科技主動式ETF問世 群益00992A預計12／8開募

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨：心存僥倖必遭懲治

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

【太丟臉！】川普批被台灣搶錢搶晶片！美國會奪回來

消費熱門新聞

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

麥當勞奶昔大哥「紫色絨毛包」11/19開賣

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

星巴克福吉茶那堤最強平替？！買一送一直接掃貨

超商普發領現優惠！夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡

全聯合作台南百年中藥鋪　新推十全大補湯

Mercedes-Benz星動樂園「北中南開跑」！

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

只要三題！找出你心裡藏著哪位魔法小天使

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

超商「單人開鍋自由」　99元肉片隨時買

速食店銅板優惠1+1下殺49元起

7-11連9天寄杯咖啡「最多省440」

更多熱門

相關新聞

超商普發領現優惠！夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡

超商普發領現優惠！夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡

財政部普發1萬元今（17）日起開放ATM領取，超商也紛紛祭出優惠方案，7-ELEVEN 周周推出不同小白單優惠，像是精品、特選咖啡買2送2，若捐給花蓮賑災還送「周周請你喝咖啡」一年份免費喝；全家也有大特濃美式、拿鐵同品項「買2送2」等；OKmart 咖啡指定飲品6折。

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

超商「單人開鍋自由」　99元肉片隨時買

超商「單人開鍋自由」　99元肉片隨時買

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

關鍵字：

超商優惠7-11全家OK mart降溫商機

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面