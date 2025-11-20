超商限時「買1送1」大集合！泡麵零食、生活品5折　衛生紙買1送2

▲全家Let’s Café 大杯美式或拿鐵「任選2杯69元」。（圖／業者提供）
記者林育綾／綜合報導
陪小資族省荷包，全家、萊爾富即日起至11月23日推出優惠，全家Let’s Café 大杯美式或拿鐵「任選2杯69元」、仙女醇奶茶第2杯10元，還有多款零食、生活用品如牙膏買1送1、衛生紙買1送2。萊爾富則祭出泡麵、阿奇儂雪糕等買1送1，飲品與零食都能一次補齊。
★全家
全家便利商店即日起至11月23日推出「會員限定優惠」，多項飲品、甜點、生活補給品祭出超值價格。咖啡飲品包括Let’s Café 經典美式與拿鐵（大杯冰熱不限）「任選2杯僅69元」，經典冰磚拿鐵則推出「2杯99元」；Let’s Tea仙女醇奶茶祭出「第2杯10元」。
飲料還有Fami Collection 菊花茶與仙草飲「買1送1」，芬達橘子汽水「買1送1」（2件35元）、午后時光重乳奶茶TP「買2送1」（三件50元）、桂格黑芝麻穀飲與杏仁果燕麥飲「任選4件88元」。
甜點及冰品方面，Fami!ce霜淇淋不限口味「加10元多1件」，明治北海道特濃香草牛奶雪糕「買1送1」，福樂優酪指定品項（燕麥草莓、Q果葡萄奇異果、芒果蜜桃、莓莓覆盆莓）任選「加10元多1件」。

泡麵、零食類也同步優惠，包括隨緣紅燒嫩菇湯麵「買1送1」、。餅乾糖果部分，日清厚餅夾心酥奶油風味2件69元、浪味仙田園蔬菜風味買1送1（2件30元）、大田海洋鱈魚杏仁脆片買1送1（2件49元）、歐維氏榛果威化捲買1送1（2件30元）、飛壘MaxQ草莓乳酸菌軟糖買1送1（2件45元），盛香珍厚捲系列任選2件79元。
生活補給品方面，舒潔棉柔厚舒3層抽取衛生紙「買1送2」（三件240元），高露潔全效牙齒護理專家牙膏「買1送1」（兩件169元），補貨族可趁機買。
冷藏食品也推出優惠，大武山鮮蛋「2件139元」、石安牧場動福蛋單盒329元，哈逹堡蒜味香腸（5支／包）整包「買1送1」，等於2包僅190元，滿足居家備餐需求。
★萊爾富
萊爾富自即日起至11月23日推出「限時殺」優惠，飲品、甜點、泡麵全面折扣。飲料部分，光泉調味乳290ml（果汁／麥芽／巧克力／蘋果／草莓）任選3件66元；艾洛瑪咖啡（拿鐵、黑咖啡500ml）第2件10元。
泡麵、零食多項「買1送1」，包括Ｌ農心安城湯麵、阿奇儂初鹿牛奶雪糕、麥維他夾心消化餅（香草口味），通通買1送1，補貨與甜點族群都能趁機帶回。
酒類也有多種優惠，微醉沙瓦（白葡萄／葡萄乳酸）買2送1；-196°C調酒系列（雙重檸檬500ml／雙重青梅／雙重葡萄等口味）同樣「買2送1」；韓國KABREW沙瓦（生檸檬／生芒果啤／蘋果QQ啤打等）單件特價39元。海尼根500ml四入組單組特價195元。
＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

