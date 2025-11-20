　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商限時「買1送1」大集合！泡麵零食、生活品5折　衛生紙買1送2

▲▼全家便利商店推出「普發三重奏」優惠。（圖／業者提供）

▲全家Let’s Café 大杯美式或拿鐵「任選2杯69元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

陪小資族省荷包，全家、萊爾富即日起至11月23日推出優惠，全家Let’s Café 大杯美式或拿鐵「任選2杯69元」、仙女醇奶茶第2杯10元，還有多款零食、生活用品如牙膏買1送1、衛生紙買1送2。萊爾富則祭出泡麵、阿奇儂雪糕等買1送1，飲品與零食都能一次補齊。

★全家

全家便利商店即日起至11月23日推出「會員限定優惠」，多項飲品、甜點、生活補給品祭出超值價格。咖啡飲品包括Let’s Café 經典美式與拿鐵（大杯冰熱不限）「任選2杯僅69元」，經典冰磚拿鐵則推出「2杯99元」；Let’s Tea仙女醇奶茶祭出「第2杯10元」。

飲料還有Fami Collection 菊花茶與仙草飲「買1送1」，芬達橘子汽水「買1送1」（2件35元）、午后時光重乳奶茶TP「買2送1」（三件50元）、桂格黑芝麻穀飲與杏仁果燕麥飲「任選4件88元」。

甜點及冰品方面，Fami!ce霜淇淋不限口味「加10元多1件」，明治北海道特濃香草牛奶雪糕「買1送1」，福樂優酪指定品項（燕麥草莓、Q果葡萄奇異果、芒果蜜桃、莓莓覆盆莓）任選「加10元多1件」。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

泡麵、零食類也同步優惠，包括隨緣紅燒嫩菇湯麵「買1送1」、。餅乾糖果部分，日清厚餅夾心酥奶油風味2件69元、浪味仙田園蔬菜風味買1送1（2件30元）、大田海洋鱈魚杏仁脆片買1送1（2件49元）、歐維氏榛果威化捲買1送1（2件30元）、飛壘MaxQ草莓乳酸菌軟糖買1送1（2件45元），盛香珍厚捲系列任選2件79元。

生活補給品方面，舒潔棉柔厚舒3層抽取衛生紙「買1送2」（三件240元），高露潔全效牙齒護理專家牙膏「買1送1」（兩件169元），補貨族可趁機買。

冷藏食品也推出優惠，大武山鮮蛋「2件139元」、石安牧場動福蛋單盒329元，哈逹堡蒜味香腸（5支／包）整包「買1送1」，等於2包僅190元，滿足居家備餐需求。

★萊爾富

萊爾富自即日起至11月23日推出「限時殺」優惠，飲品、甜點、泡麵全面折扣。飲料部分，光泉調味乳290ml（果汁／麥芽／巧克力／蘋果／草莓）任選3件66元；艾洛瑪咖啡（拿鐵、黑咖啡500ml）第2件10元。

泡麵、零食多項「買1送1」，包括Ｌ農心安城湯麵、阿奇儂初鹿牛奶雪糕、麥維他夾心消化餅（香草口味），通通買1送1，補貨與甜點族群都能趁機帶回。

酒類也有多種優惠，微醉沙瓦（白葡萄／葡萄乳酸）買2送1；-196°C調酒系列（雙重檸檬500ml／雙重青梅／雙重葡萄等口味）同樣「買2送1」；韓國KABREW沙瓦（生檸檬／生芒果啤／蘋果QQ啤打等）單件特價39元。海尼根500ml四入組單組特價195元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼萊爾富優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才喊台灣搶走晶片生意　川普突轉貼黃仁勳3句話
冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度
阿嬤想買衣行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭百萬
Gemini 3好評Alphabet股價漲近3％創新高！　盤
今晨最低12.8度！　「雨終於停了」時間曝光
川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣
快訊／輝達Q3營收近1.8兆創新高！年增飆62％　盤後漲逾4

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商限時「買1送1」大集合！泡麵零食、生活品5折　衛生紙買1送2

火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠　量販多款湯底99元起、滿額現折

京站週年慶至12/15止，全館6折起！再抽百名卡友送1萬元贈券

7-11推《動物方城市2》70款周邊　還有線條小狗毛絨抱枕

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

超商限時「買1送1」大集合！泡麵零食、生活品5折　衛生紙買1送2

火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠　量販多款湯底99元起、滿額現折

京站週年慶至12/15止，全館6折起！再抽百名卡友送1萬元贈券

7-11推《動物方城市2》70款周邊　還有線條小狗毛絨抱枕

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

山富旅行社前分公司女經理涉詐領獎金　遭10倍追償下場曝光

日本理研導入輝達GB200 NVL4　建置2套超級電腦

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」　網友卻罵爆

韓女偶像追星成功！　交往大8歲羽球男神

曾當金城武光替！丁禹兮《山河枕》爆紅激戀宋茜　「叔嫂禁忌戀」結局虐哭網

不愛李沐愛歐爸！宋柏緯認了對振永「動心」　羞曝片場視角：帥到讓我錯亂

川普為解民怨豁免237項農產品對等關稅　有利高運價冷藏櫃運輸

超商限時「買1送1」大集合！泡麵零食、生活品5折　衛生紙買1送2

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

網紅變成包租婆！　租金收入超過100萬

【跑著跑著就睡著了】犯睏弟原地躺平成全場焦點！

消費熱門新聞

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠

7-11推《動物方城市2》70款周邊

速食店銅板優惠1+1下殺49元起

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

只要三題！找出你心裡藏著哪位魔法小天使

Mercedes-Benz星動樂園「北中南開跑」！

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

全聯合作台南百年中藥鋪　新推十全大補湯

即溶咖啡DIY　5分鐘變出冰炫風

嬰兒、術後肌都可用　隔光霜上市

BURBERRY結合手機　玩互動彩繪

更多熱門

相關新聞

中寮袋裝柑橘即起全國4400間全家便利商店上市

中寮袋裝柑橘即起全國4400間全家便利商店上市

縣府農業品牌「品味南投」為推廣當季柑橘，與全家便利商店與玉美生技股份有限公司合作推出中寮鄉出產的袋裝柑橘，採購量達4噸，即日起在全台超過4400家全家皆可購買嚐鮮。

HOYA BIT推普發一萬「放大燈」

HOYA BIT推普發一萬「放大燈」

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

超商普發領現優惠！夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡

超商普發領現優惠！夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

關鍵字：

超商優惠全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

台積電洩密？前工程師：非常棘手

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

廣島恐怖異象　史上大規模牡蠣死亡

快訊／輝達Q3營收近1.8兆創新高！年增飆62％　盤後漲逾4％

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面