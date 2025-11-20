7-11烘焙新品第2件省10元　全家「沖泡純米粉」49元開吃

▲7-ELEVEN「Semeur聖娜複合店」現烤麵包「專車直送」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商烘焙及鮮食商品再升級，7-ELEVEN「現烤麵包」導入「專車直送」模式，更快送達，口感提升。同時有「巧克力蛋糕土司」等烘焙新品，限時「第二件省10元」。全家擴充新一波蔬食鮮食菜單，指定期間省10元，還有獨家「沖泡純米粉」49元就能開吃。

▲現烤麵包「專車直送」也將推出新品。（圖／業者提供）

★7-11 現烤麵包專車直送

7-ELEVEN 攜手烘焙品牌「Semeur聖娜」，9月起規劃「專車直送路線」，讓麵包能更快速送達消費者手中，提升新鮮度與口感，現烤的菠蘿、可頌麵包銷量翻倍成長，每家門市每天可賣出上百個。

▲麵包新品「布丁菠蘿」。（圖／業者提供）

預計12月底前，桃竹以北將率先導入多台專車直送。除提升品質外，也同步上市「布丁菠蘿」、「日本明太子短棍」、「32層可頌蛋塔」等新商品，帶來更多元選擇。目前專櫃不定期推出新口味及創意麵包，約有20種職人嚴選商品，滿足交通轉運站、住宅商圈等各式需求。

▲「世界蛋糕日」期間指定商品第二件省10元。（圖／業者提供）

●世界蛋糕日推新品「第二件省10元」

為了迎接11月26日「世界蛋糕日」，7-ELEVEN當天起新推「巧克力蛋糕土司」，還有與「春上布丁蛋糕」合作的新口味「春上方塊戚風杯-濃情可可」，並祭出蛋糕系列商品「第二件省10元」優惠，活動至12月9日。

▲「世界蛋糕日」期間指定商品第二件省10元。（圖／業者提供）

●異國零食第二件5折

此外還精選日本、韓國、瑞士、希臘、西班牙、義大利等地10多款人氣甜點，打造「世界午茶饗宴」活動，即日起至12月23日指定商品「任選第二件5折」，無論派對或下午茶都能輕鬆享受異國美味。

▼「世界午茶饗宴」活動，即日起至12月23日指定商品「任選第二件5折」。（圖／業者提供）

★全家蔬食、健康鮮食新品

●全家蔬食「植覺生活」新品

看準台灣彈性蔬食人口已突破7成，全家便利商店自去年推出蔬食專屬系列「植覺生活」，已累積近70款鮮食商品，今年響應「國際蔬食日」再度擴充菜單，即日起至11月25日，會員購買指定蔬食鮮食商品，可享10元折扣。

▲全家「植覺生活」、「健康志向」鮮食推出新品。（圖／業者提供）

全家表示，蔬食鮮食系列特別受到25至34歲年輕女性青睞，其中飯糰、沙拉、小滷青蔬等輕食類商品最受歡迎。「蔬食鮪魚飯糰」更是連續多年銷售前3名，成為代表性商品。此次新品「韓素燒若飯糰」以韓式青梗菜、辣醬、素肉丁搭配高麗菜，鹹香夠味，售價45元。人氣回歸還有「好多菜三明治」售價45元。

▲全家蔬食系列推出新品。（圖／業者提供）

「日式野菜烘蛋燴飯」售價89元，結合小白菜、南瓜、栗子地瓜和蓮藕，展現秋季日式風味；「麻婆豆腐波浪麵」售價89元，主打香麻醬汁和花椒香氣，溫和順口，深受網友好評。





▲「沖泡純米粉」期間限定優惠價49元。（圖／業者提供）

●「食光蔬旅」獨家沖泡純米粉49元

為了滿足多元飲食需求，全家蔬食專區「食光蔬旅」目前已導入超過百種商品，遍及全台550多家店鋪，今年更與花蓮「銀川永續農場」合作，獨家推出五種口味的「沖泡純米粉」，主打百分之百有機米製作，無麩質且口感輕盈，原價69元，11月26日起至明年1月6日「特價49元」。

同時也推薦「即沖呼吸麵」，只需熱水沖泡6至8分鐘，搭配冷凍乾燥蔬菜配料，保留營養與口感，五種口味選擇，特價89元。

▲針對熟齡族，全家與營養師合作「健康志向補充應援系列」推新品。（圖／業者提供）

●「健康志向」餐盒新品

針對熟齡族，全家與營養師劉怡里合作「健康志向補充應援系列」，主打補充鈣、鎂、鋅等關鍵營養素，此次再推3款新品，「鮮蝦稻荷壽司組」（55元）以大麥飯搭配沙拉與鮮蝦，清爽開胃；「豐果長纖全麥土司」（39元）全穀含量達51%、膳食纖維3.4克。

還有「香烤藍尾鱈魚五行餐盒」（109元）結合鱈魚、紫米飯與五色蔬菜，即日起搭配副餐享省5元優惠，搭配指定茶飲享省10元優惠。