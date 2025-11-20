　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11烘焙新品第2件省10元　全家「沖泡純米粉」49元開吃

▲▼7-ELEVEN「Semeur聖娜複合店」現烤麵包「專車直送」，新品還有期間限定第二件省10元。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「Semeur聖娜複合店」現烤麵包「專車直送」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商烘焙及鮮食商品再升級，7-ELEVEN「現烤麵包」導入「專車直送」模式，更快送達，口感提升。同時有「巧克力蛋糕土司」等烘焙新品，限時「第二件省10元」。全家擴充新一波蔬食鮮食菜單，指定期間省10元，還有獨家「沖泡純米粉」49元就能開吃。

▲▼7-ELEVEN「Semeur聖娜複合店」現烤麵包「專車直送」，新品還有期間限定第二件省10元。（圖／業者提供）

▲現烤麵包「專車直送」也將推出新品。（圖／業者提供）

★7-11 現烤麵包專車直送

7-ELEVEN 攜手烘焙品牌「Semeur聖娜」，9月起規劃「專車直送路線」，讓麵包能更快速送達消費者手中，提升新鮮度與口感，現烤的菠蘿、可頌麵包銷量翻倍成長，每家門市每天可賣出上百個。

▲▼7-ELEVEN「Semeur聖娜複合店」現烤麵包「專車直送」，新品還有期間限定第二件省10元。（圖／業者提供）

▲麵包新品「布丁菠蘿」。（圖／業者提供）

預計12月底前，桃竹以北將率先導入多台專車直送。除提升品質外，也同步上市「布丁菠蘿」、「日本明太子短棍」、「32層可頌蛋塔」等新商品，帶來更多元選擇。目前專櫃不定期推出新口味及創意麵包，約有20種職人嚴選商品，滿足交通轉運站、住宅商圈等各式需求。

▲▼7-ELEVEN「Semeur聖娜複合店」現烤麵包「專車直送」，新品還有期間限定第二件省10元。（圖／業者提供）

▲「世界蛋糕日」期間指定商品第二件省10元。（圖／業者提供）

●世界蛋糕日推新品「第二件省10元」

為了迎接11月26日「世界蛋糕日」，7-ELEVEN當天起新推「巧克力蛋糕土司」，還有與「春上布丁蛋糕」合作的新口味「春上方塊戚風杯-濃情可可」，並祭出蛋糕系列商品「第二件省10元」優惠，活動至12月9日。

▲▼7-ELEVEN「Semeur聖娜複合店」現烤麵包「專車直送」，新品還有期間限定第二件省10元。（圖／業者提供）

▲「世界蛋糕日」期間指定商品第二件省10元。（圖／業者提供）

●異國零食第二件5折

此外還精選日本、韓國、瑞士、希臘、西班牙、義大利等地10多款人氣甜點，打造「世界午茶饗宴」活動，即日起至12月23日指定商品「任選第二件5折」，無論派對或下午茶都能輕鬆享受異國美味。

▼「世界午茶饗宴」活動，即日起至12月23日指定商品「任選第二件5折」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN「Semeur聖娜複合店」現烤麵包「專車直送」，新品還有期間限定第二件省10元。（圖／業者提供）

★全家蔬食、健康鮮食新品

●全家蔬食「植覺生活」新品

看準台灣彈性蔬食人口已突破7成，全家便利商店自去年推出蔬食專屬系列「植覺生活」，已累積近70款鮮食商品，今年響應「國際蔬食日」再度擴充菜單，即日起至11月25日，會員購買指定蔬食鮮食商品，可享10元折扣。

▲▼全家蔬食專屬系列「植覺生活」推出新品，蔬食專區「食光蔬旅」也有獨家新品。（圖／業者提供）

▲全家「植覺生活」、「健康志向」鮮食推出新品。（圖／業者提供）

全家表示，蔬食鮮食系列特別受到25至34歲年輕女性青睞，其中飯糰、沙拉、小滷青蔬等輕食類商品最受歡迎。「蔬食鮪魚飯糰」更是連續多年銷售前3名，成為代表性商品。此次新品「韓素燒若飯糰」以韓式青梗菜、辣醬、素肉丁搭配高麗菜，鹹香夠味，售價45元。人氣回歸還有「好多菜三明治」售價45元。

▲▼全家蔬食專屬系列「植覺生活」推出新品，蔬食專區「食光蔬旅」也有獨家新品。（圖／業者提供）

▲全家蔬食系列推出新品。（圖／業者提供）

「日式野菜烘蛋燴飯」售價89元，結合小白菜、南瓜、栗子地瓜和蓮藕，展現秋季日式風味；「麻婆豆腐波浪麵」售價89元，主打香麻醬汁和花椒香氣，溫和順口，深受網友好評。

▲▼全家蔬食專屬系列「植覺生活」推出新品，蔬食專區「食光蔬旅」也有獨家新品。（圖／業者提供）

▲「沖泡純米粉」期間限定優惠價49元。（圖／業者提供）

●「食光蔬旅」獨家沖泡純米粉49元

為了滿足多元飲食需求，全家蔬食專區「食光蔬旅」目前已導入超過百種商品，遍及全台550多家店鋪，今年更與花蓮「銀川永續農場」合作，獨家推出五種口味的「沖泡純米粉」，主打百分之百有機米製作，無麩質且口感輕盈，原價69元，11月26日起至明年1月6日「特價49元」。

同時也推薦「即沖呼吸麵」，只需熱水沖泡6至8分鐘，搭配冷凍乾燥蔬菜配料，保留營養與口感，五種口味選擇，特價89元。

▲▼全家蔬食專屬系列「植覺生活」推出新品，蔬食專區「食光蔬旅」也有獨家新品。（圖／業者提供）

▲針對熟齡族，全家與營養師合作「健康志向補充應援系列」推新品。（圖／業者提供）

●「健康志向」餐盒新品

針對熟齡族，全家與營養師劉怡里合作「健康志向補充應援系列」，主打補充鈣、鎂、鋅等關鍵營養素，此次再推3款新品，「鮮蝦稻荷壽司組」（55元）以大麥飯搭配沙拉與鮮蝦，清爽開胃；「豐果長纖全麥土司」（39元）全穀含量達51%、膳食纖維3.4克。

還有「香烤藍尾鱈魚五行餐盒」（109元）結合鱈魚、紫米飯與五色蔬菜，即日起搭配副餐享省5元優惠，搭配指定茶飲享省10元優惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「我們來衝一下」！　林佳龍喊話國人拚今年赴日人數超越中客
快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！12月20日辦婚禮
快訊／國教署通報！嫌疑人揚言「北市各校放炸彈」　警方追查中
中國暫停進口日本水產　賴清德PO午餐吃鹿兒島鰤魚、北海道帆立
快訊／盧秀燕怒批賓賓哥！非常可惡、白目：永不錄用
快訊／賓賓哥怒了！　批校長反應過度
日中關係緊張「台人能做什麼？」　他給3答案
「大胸薄紗妹」半夜私訊球星老公！　劉雨柔：一定有事
韭菜翻車！知名補習班母公司爆3482萬違約交割

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

一口愛上挪威鮭魚與鯖魚！挪威以現代科技與永續理念換來高品質鮮味　每條魚都承載對自然的敬意

7-11烘焙新品第2件省10元　全家「沖泡純米粉」49元開吃

普發現金再升級　農產好禮樂開心

訂閱制當道　從小額付費看見顧客對服務的期待

超商限時「買1送1」！泡麵零食、生活品5折　衛生紙買1送2

火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠　量販多款湯底99元起、滿額現折

京站週年慶至12/15止，全館6折起！再抽百名卡友送1萬元贈券

7-11推《動物方城市2》70款周邊　還有線條小狗毛絨抱枕

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

一口愛上挪威鮭魚與鯖魚！挪威以現代科技與永續理念換來高品質鮮味　每條魚都承載對自然的敬意

7-11烘焙新品第2件省10元　全家「沖泡純米粉」49元開吃

普發現金再升級　農產好禮樂開心

訂閱制當道　從小額付費看見顧客對服務的期待

超商限時「買1送1」！泡麵零食、生活品5折　衛生紙買1送2

火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠　量販多款湯底99元起、滿額現折

京站週年慶至12/15止，全館6折起！再抽百名卡友送1萬元贈券

7-11推《動物方城市2》70款周邊　還有線條小狗毛絨抱枕

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

疫後全台交屋67萬戶！　等同北市7成總住宅量體

韓娛爆性侵！經紀公司員工4月前剛出獄又撿屍　受害女腦出血、失明

快訊／台股收史上第2大漲點！大漲846點　台積電漲60元至1455

吳志中柏林安全會議演說　提3策略籲台歐共同抵禦威權勢力

高雄港新亞灣雙子星大樓開發案　唯一臨水岸的亮點案件

台南「阿堂」鹹粥名字不見了！疑作保欠債百萬　員工無奈回應

土城警遭撞飛慘摔！處理完事故返所...路口遭迴轉車擊落

差25歲母子戀！嫩夫偷吃還喊「3人行」　遭60歲正宮怒轟多槍

黑豹旗／南北強校激戰！　高苑11比5逆轉擊退北科附工挺進8強

財劃法送立院仍要看在野黨態度　卓榮泰：會拜託執政黨團據理力爭

【媽媽太會救場】送機現場兒子女友哭慘 媽媽扛氣氛拚了

消費熱門新聞

超商限時「買1送1」　零食、生活用品5折

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

訂閱制當道　從小額付費看見顧客對服務的期待

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠

7-11推《動物方城市2》70款周邊

7-11烘焙新品第2件省10元　全家「沖泡純米粉」49元開吃

Mercedes-Benz星動樂園「北中南開跑」！

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

麥當勞奶昔大哥「紫色絨毛包」11/19開賣

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

星巴克福吉茶那堤最強平替？！買一送一直接掃貨

更多熱門

相關新聞

超商限時「買1送1」　零食、生活用品5折

超商限時「買1送1」　零食、生活用品5折

陪小資族省荷包，全家、萊爾富即日起至11月23日推出優惠，全家Let’s Café 經典咖啡「任選2杯69元」、仙女醇奶茶第2杯10元，還有多款零食、生活用品如牙膏買1送1、衛生紙買1送2。萊爾富則祭出泡麵、阿奇儂雪糕等買1送1，飲品與零食都能一次補齊。

中寮袋裝柑橘即起全國4400間全家便利商店上市

中寮袋裝柑橘即起全國4400間全家便利商店上市

HOYA BIT推普發一萬「放大燈」

HOYA BIT推普發一萬「放大燈」

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

超商普發領現優惠！夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡

超商普發領現優惠！夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡

關鍵字：

超商鮮食7-11全家蔬食烘焙麵包

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

川普突轉貼黃仁勳3句話

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

台積電洩密？前工程師：非常棘手

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

Sandy主持外景大遲到！

前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻擁抱」小16歲絕美網紅

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面