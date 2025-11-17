　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商普發領現優惠開跑！小白單夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡免費

▲▼7-11普發放大優惠、捐助花蓮方案。（圖／業者提供）

▲超商推出ATM普發領線放大優惠，還有捐助花蓮送咖啡方案。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

財政部普發1萬元今（17）日起開放ATM領取，超商也紛紛祭出優惠方案，7-ELEVEN 周周推出不同小白單優惠，像是精品、特選咖啡買2送2，若捐給花蓮賑災還送「周周請你喝咖啡」一年份免費喝；全家也有大特濃美式、拿鐵同品項「買2送2」等；OKmart 咖啡指定飲品6折。

《ETtoday新聞雲》整理各大超商「普發萬元領現、加乘放大優惠」懶人包，讓1萬元可發揮最大效益。

▲▼7-11普發放大優惠、捐助花蓮方案。（圖／業者提供）

▲7-11在ATM普發領現，周周不同小白單優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●ATM 領現優惠券

自11月17日起至12月14日，在全台7-ELEVEN 門市內的中國信託ATM領取現金，周周都有不同的小白單優惠，包含：大杯精品美式／拿鐵、特選美式／拿鐵等上班族最愛的咖啡優惠。還有可口可樂纖維+、農心辛拉麵、韓國熊津紅蔘飲等多款熱門「買2送2」。

●普發金放大

7-ELEVEN「i預購」攜手門市團購平台「i划算」，即日起至11月30日推出「普發金放大術」活動，精選24款人氣商品挑戰市場最低價，獨家再加碼10% OPENPOINT點數回饋，相當於9折優惠。從家電、美妝保養、居家日用品，到高價黃金都網羅。

包括可用萬元入手「限量金豆3厘16顆」，等同以牌價75折買到超保值黃金。居家節能家電推薦「伊萊克斯10L除濕機」、「SAMPO變頻臥式冷凍櫃」或「Panasonic瞬熱式溫水洗淨便座」等推出優惠價，讓萬元花得精算。

▲▼7-11普發放大優惠、捐助花蓮方案。（圖／業者提供）

▲下單再抽「1,111大禮包」。（圖／業者提供）

●折價券、抽1111大禮包

「iOPEN Mall」再推出普發萬元加碼送萬的多重折價券優惠，每位會員可領取總面額超過15,000元的折價券，包含「全站免運」、「滿千折百」、「滿萬折千」等多重回饋，於全站及指定店家皆可使用。

即日起至11月30日凡下單並選擇超取者，有機會抽中「1,111大禮包」，內容包含「111杯中杯拿鐵或大杯美式」，累積滿3筆訂單，可再抽11,111點OPENPOINT點數。單筆消費滿5000元，還有機會以1,111元超值價入手iPhone 17 Pro 256G。

11月25日至27日主打「uniopen會員加碼日」，單筆滿萬元加贈10% OPENPOINT點數回饋，最高1,000點，數量有限，讓「普發金放大術」熱潮延燒。

▲▼7-11普發放大優惠、捐助花蓮方案。（圖／業者提供）

▲7-11普發萬元也有「支援花蓮」專區。（圖／業者提供）

●普發萬元助花蓮，送1年咖啡免費喝

7-ELEVEN 關注花蓮光復災後長期復原議題，號召全民把「普發1萬」化為「支持花蓮復原的力量」，即日起至12月31日，OPENPOINT APP推出「普發萬元支援花蓮」線上捐款專區，串聯花蓮及深耕東部的公益團體，讓善款留在最需要的地方。

民眾可選擇「定期定額」或是「單筆捐款」兩種方式響應，每捐出一筆，7-ELEVEN即同步加碼捐出OPENPOINT點數給公益團體。

若於OPENPOINT APP設定「定期定額捐款」每月500元，持續6期以上，還可獲贈「12杯 CITY CAFE大杯熱拿鐵」，每筆7-11 再加碼捐10點OPENPOINT點數。若單筆捐出1萬元善款，則可獲「周周請你喝咖啡」一年份，共「48杯CITY CAFE大杯熱拿鐵」，並加碼捐100點OPENPOINT點數。

▲全家ATM領現優惠券，咖啡買2送2。（圖／業者提供）

★全家

●ATM 領現優惠券

全家即日起至12月31日，使用台新、玉山、國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包含 ：

1、Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵，同品項買2送2。
2、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵，買1送1。
3、Fami!ce霜淇淋（不限口味），買2送1。
4、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵，同品項買1送1。
5、bb.q專屬優惠。

●刮刮樂送百元、抽萬元購物金

全家APP即日起至11月25日開賣「全民普發好運刮刮樂」，每張售價1000元，內含「1000元禮物卡＋100元紅利金」，購買者等於直接再拿100元購物金，還可自動參加抽獎，有機會抽中Fami錢包「購物金1萬元」。

★萊爾富

●萬元咖啡組一杯不到23元

萊爾富即日起至12月23日推出「萬元咖啡慶」，Hi-Life VIP會員可用1萬元入手「超值咖啡組合」，包括大杯美式450杯1萬元（原價20,250元），平均每杯僅22.2元，等同5折。大杯拿鐵350杯同樣1萬元（原價19,250元），平均每杯僅28.5元，約52折。活動咖啡可兌換至2027年12月23日，不限門市、可分次取用。

▼萊爾富「萬元咖啡慶」。（圖／業者提供）

●5%回饋延長

除此之外，萊爾富今日宣布，與聯邦銀行合作的「萊刷聯邦5%現折活動」好康再延長，優惠期間將一路延伸至2026年6月30日。

只要持聯邦銀行信用卡、金融卡，或使用HiPay綁定聯邦信用卡、iPASS MONEY APP 綁定聯邦信用卡，在全台1800多間萊爾富門市消費，即可享「天天不限金額5%現折」。

現折金額以元為單位，元以下尾數捨去，部分商品/服務不適用，詳見萊爾富公告。無論是買咖啡、鮮食便當、果C果昔、採買生活用品等，都能輕鬆享優惠。

★OKmart

OKmart 響應普發現金，即日起推出多項回饋活動，民眾至全台OKmart門市ATM領取普發現金，可憑小白單享「OKCAFE指定飲品6折」優惠，包括：黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶兩杯99元。

▲OKmart 推出指定飲品6折。（圖／業者提供）

同時，OKmart與台灣Pay合作，即日起至12月30日，使用台灣Pay付款享10％回饋，消費滿99元還能登錄參加「週週抽2萬元旅遊抵用券」（至12月10日止），帶動行動支付使用率與客單價成長。

另外門市觀察，「每日必備」生活補給最熱銷，包括極柔感衛生紙單串99元、廚房紙巾49元（另有箱購優惠）成為最先被搶購品項。飲品之外，OKmart 也攜手太古可樂推出「指定品項任選6件送旅行包組」活動，持續推升補貨與小額多次消費熱潮。

你可能想看

超商超市「普發放大」懶人包　量販儲值送1千、咖啡組下殺5折

超商「周一限定」咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

想當「社牛」先筆記！聊天掌握3技巧　強調「第一次」讓感動翻倍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
「成吉思汗前主管」力挺館長　對員工好、薪資大方：就是太念情了
鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制
太囂張！台中89猴炸街　拿球棒圍毆居民
台大電機學長現身發雞排！　400人冒雨排隊領
高醫22億買走高雄陳家資產　十全家樂福歇業後大變身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯合作台南百年中藥鋪　新推「十全大補湯」200元內上桌

超商普發領現優惠開跑！小白單夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡免費

只要三題！直覺快測　找出你心裡藏著哪位魔法小天使

超商「周一限定」咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

麥當勞奶昔大哥來了　韓國同款「紫色絨毛包」11/19開賣

速食店推「銅板優惠」　1+1下殺49元起

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺

全聯合作台南百年中藥鋪　新推「十全大補湯」200元內上桌

超商普發領現優惠開跑！小白單夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡免費

只要三題！直覺快測　找出你心裡藏著哪位魔法小天使

超商「周一限定」咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

麥當勞奶昔大哥來了　韓國同款「紫色絨毛包」11/19開賣

速食店推「銅板優惠」　1+1下殺49元起

台中89猴凌晨炸街原因曝！改裝車繞行恐嚇討債　住戶抗議慘遭痛毆

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

羅小白合體SJ希澈！　10年前被翻牌爆紅「以為人生巔峰」他再現身留言

館長直播3天「五被恐嚇、六說造謠、日反擊」　共收27萬抖內！

高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

買房多年慘變「猛鬼大樓」　專家曝避雷3關鍵！

市長視察土城員和人本通行改善工程進度　預計年底完工

經濟學人「台灣病」怎解？　前政委拋倡議：企業不加薪就加稅！

牧場遭管制後仍離譜出貨「4萬顆芬普尼蛋」　彰檢二度約詢追漏洞

溫差大「幼兒氣喘」爆高發期！發作年齡逐年下降　兒醫曝症狀警訊

【3秒撞飛8車】73歲翁撞翻待轉區　驚悚畫面曝

消費熱門新聞

麥當勞奶昔大哥「紫色絨毛包」11/19開賣

行李轉盤驚見巨大DHC？

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

速食店銅板優惠1+1下殺49元起

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

Mercedes-Benz星動樂園「北中南開跑」！

摩斯漢堡全新台灣火雞堡12門市限定

7-11連9天寄杯咖啡「最多省440」

超商普發領現優惠！夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡

星巴克福吉茶那堤最強平替？！買一送一直接掃貨

三商炸雞開賣墨西哥醬辣雞腿　限時買1送2

超商「單人開鍋自由」　99元肉片隨時買

更多熱門

相關新聞

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

冷空氣即將來襲，超商紛紛推出咖啡優惠，陪民眾在天涼時也能提神。7-ELEVEN周一限定大杯燕麥拿鐵「2杯99元」，門市還有濃萃美式、拿鐵第二杯半價。全家除了周一限定「加10元多一杯」，還有金馬組合多杯999元優惠。

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

超商「單人開鍋自由」　99元肉片隨時買

超商「單人開鍋自由」　99元肉片隨時買

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

關鍵字：

普發優惠普發放大7-ELEVEN全家萊爾富OKmart

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面