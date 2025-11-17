超商普發領現優惠開跑！小白單夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡免費

▲超商推出ATM普發領線放大優惠，還有捐助花蓮送咖啡方案。（圖／業者提供）

財政部普發1萬元今（17）日起開放ATM領取，超商也紛紛祭出優惠方案，7-ELEVEN 周周推出不同小白單優惠，像是精品、特選咖啡買2送2，若捐給花蓮賑災還送「周周請你喝咖啡」一年份免費喝；全家也有大特濃美式、拿鐵同品項「買2送2」等；OKmart 咖啡指定飲品6折。

★7-ELEVEN

●ATM 領現優惠券

自11月17日起至12月14日，在全台7-ELEVEN 門市內的中國信託ATM領取現金，周周都有不同的小白單優惠，包含：大杯精品美式／拿鐵、特選美式／拿鐵等上班族最愛的咖啡優惠。還有可口可樂纖維+、農心辛拉麵、韓國熊津紅蔘飲等多款熱門「買2送2」。

●普發金放大

7-ELEVEN「i預購」攜手門市團購平台「i划算」，即日起至11月30日推出「普發金放大術」活動，精選24款人氣商品挑戰市場最低價，獨家再加碼10% OPENPOINT點數回饋，相當於9折優惠。從家電、美妝保養、居家日用品，到高價黃金都網羅。

包括可用萬元入手「限量金豆3厘16顆」，等同以牌價75折買到超保值黃金。居家節能家電推薦「伊萊克斯10L除濕機」、「SAMPO變頻臥式冷凍櫃」或「Panasonic瞬熱式溫水洗淨便座」等推出優惠價，讓萬元花得精算。

●折價券、抽1111大禮包

「iOPEN Mall」再推出普發萬元加碼送萬的多重折價券優惠，每位會員可領取總面額超過15,000元的折價券，包含「全站免運」、「滿千折百」、「滿萬折千」等多重回饋，於全站及指定店家皆可使用。

即日起至11月30日凡下單並選擇超取者，有機會抽中「1,111大禮包」，內容包含「111杯中杯拿鐵或大杯美式」，累積滿3筆訂單，可再抽11,111點OPENPOINT點數。單筆消費滿5000元，還有機會以1,111元超值價入手iPhone 17 Pro 256G。

11月25日至27日主打「uniopen會員加碼日」，單筆滿萬元加贈10% OPENPOINT點數回饋，最高1,000點，數量有限，讓「普發金放大術」熱潮延燒。

●普發萬元助花蓮，送1年咖啡免費喝

7-ELEVEN 關注花蓮光復災後長期復原議題，號召全民把「普發1萬」化為「支持花蓮復原的力量」，即日起至12月31日，OPENPOINT APP推出「普發萬元支援花蓮」線上捐款專區，串聯花蓮及深耕東部的公益團體，讓善款留在最需要的地方。

民眾可選擇「定期定額」或是「單筆捐款」兩種方式響應，每捐出一筆，7-ELEVEN即同步加碼捐出OPENPOINT點數給公益團體。

若於OPENPOINT APP設定「定期定額捐款」每月500元，持續6期以上，還可獲贈「12杯 CITY CAFE大杯熱拿鐵」，每筆7-11 再加碼捐10點OPENPOINT點數。若單筆捐出1萬元善款，則可獲「周周請你喝咖啡」一年份，共「48杯CITY CAFE大杯熱拿鐵」，並加碼捐100點OPENPOINT點數。

★全家

●ATM 領現優惠券

全家即日起至12月31日，使用台新、玉山、國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包含 ：

1、Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵，同品項買2送2。

2、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵，買1送1。

3、Fami!ce霜淇淋（不限口味），買2送1。

4、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵，同品項買1送1。

5、bb.q專屬優惠。

●刮刮樂送百元、抽萬元購物金

全家APP即日起至11月25日開賣「全民普發好運刮刮樂」，每張售價1000元，內含「1000元禮物卡＋100元紅利金」，購買者等於直接再拿100元購物金，還可自動參加抽獎，有機會抽中Fami錢包「購物金1萬元」。

★萊爾富

●萬元咖啡組一杯不到23元

萊爾富即日起至12月23日推出「萬元咖啡慶」，Hi-Life VIP會員可用1萬元入手「超值咖啡組合」，包括大杯美式450杯1萬元（原價20,250元），平均每杯僅22.2元，等同5折。大杯拿鐵350杯同樣1萬元（原價19,250元），平均每杯僅28.5元，約52折。活動咖啡可兌換至2027年12月23日，不限門市、可分次取用。

●5%回饋延長

除此之外，萊爾富今日宣布，與聯邦銀行合作的「萊刷聯邦5%現折活動」好康再延長，優惠期間將一路延伸至2026年6月30日。

只要持聯邦銀行信用卡、金融卡，或使用HiPay綁定聯邦信用卡、iPASS MONEY APP 綁定聯邦信用卡，在全台1800多間萊爾富門市消費，即可享「天天不限金額5%現折」。

現折金額以元為單位，元以下尾數捨去，部分商品/服務不適用，詳見萊爾富公告。無論是買咖啡、鮮食便當、果C果昔、採買生活用品等，都能輕鬆享優惠。

★OKmart

OKmart 響應普發現金，即日起推出多項回饋活動，民眾至全台OKmart門市ATM領取普發現金，可憑小白單享「OKCAFE指定飲品6折」優惠，包括：黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶兩杯99元。

同時，OKmart與台灣Pay合作，即日起至12月30日，使用台灣Pay付款享10％回饋，消費滿99元還能登錄參加「週週抽2萬元旅遊抵用券」（至12月10日止），帶動行動支付使用率與客單價成長。

另外門市觀察，「每日必備」生活補給最熱銷，包括極柔感衛生紙單串99元、廚房紙巾49元（另有箱購優惠）成為最先被搶購品項。飲品之外，OKmart 也攜手太古可樂推出「指定品項任選6件送旅行包組」活動，持續推升補貨與小額多次消費熱潮。