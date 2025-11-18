藍白主席會談明登場　柯文哲告訴黃國昌注意「這兩點」

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

眾所矚目的藍白主席會談將在19日登場，雙方幕僚今（18日）先到會場進行場勘。針對前民眾黨主席柯文哲有沒有提醒什麼？民眾黨立院黨團主任陳智菡說，柯主席整合過去經驗，具體告訴黃國昌主席，除了在時間的部分要掌握外，雙邊之間如何建立一個真正可以溝通的幕僚平台。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在19日進行公開會面，雙方幕僚今天到舉辦場地進行最後場勘。下午3點時許，民眾黨秘書長周榆修與文宣部主任李頂立、新聞部副主任張彤先抵達上樓；接著，國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華下樓，接副主席兼任祕書長李乾龍上樓。隨後雙方在會場內討論明日規劃與安排。

陳智菡說，大家都知道選戰非常複雜，越到後面複雜程度越讓人難以處理，比如各自支持者都已經鐵了心要支持自己的對象，到最後才整合成功的難度會提高。

針對前主席柯文哲有沒有提醒什麼？陳智菡表示，柯主席整合了過去經驗，也具體告訴黃國昌主席，在時間的部分要掌握，另外，雙邊之間如何建立一個真正可以溝通的幕僚平台，包含民調問題設計、民調份數到底有多少、哪個時間段進行民調，都會相當程度影響民調結果。

陳智菡強調，柯前主席也希望這些東西都能以公開透明且充分溝通的方式進行，這是主席以過去經驗提出來的善意提醒。