蘇一峰臉書突遭停權「國家黑手伸進來」！他嘆：言論自由像笑話

▲蘇一峰醫師臉書遭停權。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）



記者施怡妏／綜合報導

胸腔科醫師蘇一峰臉書帳號突然被停權，且未收到任何理由或通知，僅顯示需於30天內補充資料，否則帳號將永久停用且不得申訴。粉專「綠查錶」驚呼「國家黑手伸進來嗎？」還有人透露，力挺前民眾黨主席柯文哲的「Mr.SR」粉專，按讚數破5萬元被檢舉到消失，近期還有親藍粉專同樣被檢舉下架。

曾經的民進黨支持者「會飛的蟑螂真的不是普通的那種恐怖」在粉專PO文，力挺柯文哲的「Mr.SR」粉專，按讚數衝到5萬時也疑似遭大量檢舉而消失，近期還有一個親藍粉專同樣被檢舉到下架，「現在蘇醫生臉書粉專也陣亡。」

他認為，這可能是短時間內遭到大量檢舉所致，「這種解決不了問題，就解決提出問題的人的態度，對嗎？」以前罵國民黨罵得再兇，都不會出現這樣的事情，「我不知道發生了什麼事，但台灣的言論自由越來越像是一場笑話。」

藥師林士峰也發文感嘆，「青鳥說，我們還有言論自由，只是不知道什麼時候，反對的聲音，會被民主的鐵拳，讓你發不出聲音。」

粉專「綠查錶」則發文，蘇一峰醫師臉書帳號突然遭到停權，而且沒給任何理由！「國家黑手伸進來嗎？解決不了問題就解決提出問題的人？」

蘇一峰接受《中天新聞》訪問，沒有任何原因，臉書就被停權了，必須在30天內提交更多資訊，否則帳號將永久被停用，也無法再審查，他認為內情不單純，「真的太黑了！感覺是國家黑手伸進來。」