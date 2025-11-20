藍白合「正副縣市長搭檔戰2026」？　李乾龍：我想也可行

▲國民黨副主席兼秘書長李乾龍（右）和組發會組委李哲華（左）。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的藍白高峰會昨日落幕，雙方未觸及2026選舉深水區。對於民眾黨拋出的「聯合政府」，未來將如何發展？國民黨秘書長李乾龍今（20日）受訪表示，現在看到基隆市府是成功案例，那就看機緣，每個地方不同的機制，在地方合作聯合政府，「我想也可行！」

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今和組發會主委李哲華下午於中央黨部一樓大廳張貼該黨第22屆中央委員選舉公告。李乾龍說，目前中央委員是190位，其中候補是一半，主席可以提滿，一般尊重現任連任，但目前有60位沒有益願連任，所以主席位提名滿190位，有意位參選的要找7位黨代表連署，就可以參加中央委員選舉

針對昨天藍白鄭黃會，新北市長侯友宜認為，要有一個大家可以接受的機制，要良性競爭，也要有合作機制。李乾龍回應，鄭麗文昨天講得很清楚，民調是非常可行的辦法，大家行之有年，如果沒有協商成功，那就用民調。

不過，藍白各自的支持者都會擔憂2024藍白合失敗案例，李乾龍則說，藍白經過大罷免一役已是一個很成功合作的例子，回顧2024年藍白破局，那是很痛苦的經驗，所以要記取經驗。至於民眾黨提倡的「聯合政府」，外界關注有無可能藍白搭檔正副縣市長，李乾龍表示，目前基隆市府是成功案例，但這看機緣，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，「我想也可行！」