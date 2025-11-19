▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，鄭麗文致詞時表示，藍白合作曾經千難萬險，但在野不能再懷憂喪志、打心中小算盤，而是要體認肩上的責任，不是為了合作而合作，不是為了位置，而是不會因為遊戲規則讓鷸蚌相爭，透過兩黨智慧，在過去的錯誤中學習，找出一條新的康莊大道，希望藍白合作不同於歐洲的內閣制，而是類似法國的雙首長制，希望在短時間內於政策、人選上，透過民主公平公開機制贏得大選。

鄭麗文表示，相信如此複雜艱辛危險的大環境，把藍白拉到了一起，也是因為執政黨倒行逆施、毀憲亂政，更無所不用其極追殺團滅在野黨，不惜破壞台灣民主基石，全面一言堂到司法全面淪陷，「我跟黃國昌都是法律人，都悲憤不已，司法出賣了自己的貞操，淪為統治者的鷹犬撲向在野黨，從民眾黨到國民黨，現在在台灣關心政治還要先擔心是否會被查水表，民主倒退至威權統治時期，台灣有綠色恐怖的幽靈籠罩，民眾黨送水泥鎢絲燈，就問黑暗是哪來的？烏雲是誰製造的？這是台灣民主最大的諷刺！」

鄭麗文指出，在台灣作為政治工作者不能恐懼與猶豫，更不能中民進黨的計，這是民主創舉與試金石，更是重要的里程碑，藍白合作曾經千難萬險，但如同黃國昌描述的，在野不能再懷憂喪志、打心中小算盤，而是要體認肩上的責任，讓在野合作奠定無法崩塌的基石，反正民進黨絕對見不得藍白合，未來一定透過各種方式打壓跟抹黑！

鄭麗文說，自己過去跟黃國昌沒有私交，但今天可以深刻感受到心情是一致的，未來的重任都有共同理解，為了就是大義跟大利；她表達高度信心，有堅強的意志，那未來的合作之路就可以經過各種挑戰，向台灣人民承諾，台灣價值不會毀在民進黨手裡，也不會被民進黨撕裂跟破壞，善會戰勝惡、愛會取代恨，民進黨製造撕裂跟對立，不惜摧毀台灣良善價值、把台灣推向戰爭邊緣，言論自由、司法獨立跟國會尊嚴，在民進黨眼中一文不值，但這些被民進黨摧毀的，藍白會一磚一瓦重新建立。

鄭麗文說，希望台灣人民加入國民黨、民眾黨的莊嚴宣示，希望國民黨上下同志都有共同的心理準備，不能夠再辜負台灣人期待，不能再浪費寶貴機會，台灣沒有時間再蹉跎，再繼續看政黨惡鬥空轉，國力快速流失，氣候變遷調查中台灣吊車尾，國際社會對台灣沒有信心，民進黨虛偽的綠能政策，會為台灣帶來滅頂之災，一連串的問題民進黨視而不見，一年多的政績沒有任何政績，不願意朝野對話跟團結台灣，台灣產業不知道何去何從，台灣傳產已經沒有明天，已經到了生死存亡時刻，勞工跟年輕人的明天在哪裡？執政黨一點都不在乎！心中充滿對在野黨的仇恨，藍白責無旁貸。

鄭麗文強調，把國家人民的利益放在第一優先，解決問題，幫助台灣弱勢尋找未來，所以有太多需要工作努力了，很高興跟黃國昌有相同默契，「他說的我都百分之百認同，有不同的價值跟文化，截長補短，一加一大於二帶給台灣人最大利益，不是為了合作而合作，不是為了位置，而是不會因為遊戲規則讓鷸蚌相爭，讓劣幣驅逐良幣，透過兩黨智慧，在過去的錯誤中學習，找出一條新的康莊大道，希望藍白合作不同於歐洲的內閣制，而是類似法國的雙首長制，並走出為台灣人民量身訂做的道路，希望在短時間內於政策、人選上，透過民主公平公開機制贏得大選。」