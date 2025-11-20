　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德宣示：創15兆元產值、50萬AI就業　建置3座國際級AI實驗室

▲▼賴清德出席「不要轉台 馬上回來－中華民國114年國慶總統府建築光雕展演點燈儀式」。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德20日出席「Google 台灣新辦公室開幕」時表示，面對全球AI浪潮，政府要繼續發揮台灣的優勢，將推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣AI生態系。他也宣示，目標在2040年前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點，讓台灣成為全球前五大的算力中心，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，全力推動台灣成為「人工智慧之島」。

賴清德致詞時表示，今天很高興跟各位一起見證Google 「AI基礎建設研發中心」在台灣開幕啟用。他代表政府及人民，向Google表達誠摯祝賀與感謝。

賴清德指出，這些年Google在板橋陸續啟用兩座硬體研發辦公大樓，到今天的「AI基礎建設研發中心」，一步一步實現對台灣長期投資的信心與承諾，也讓世界看見，台灣不只是全球科技供應鏈重要的一環，更是打造安全、可信賴AI的關鍵樞紐。

賴清德認為，台灣能夠成為Google的重要夥伴，有兩項因素：第一，台灣具有開放的民主制度，並且在全球賄賂風險、投資環境風險、政府清廉印象等指標上，都是亞洲的前段班，是國際企業值得信賴的合作夥伴；第二，台灣位處印太戰略關鍵位置，更擁有世界級的半導體產業聚落、高素質的研發人才，還有健全的智慧財產權制度。

賴清德表示，這些條件，都讓台灣成為發展AI軟硬體整合的最佳基地。他說，面對全球AI浪潮，政府也要繼續發揮台灣的優勢，將推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣AI生態系。

賴清德指出，目標在2040年之前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點。他說，要讓台灣成為全球前五大的算力中心，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，全力推動台灣成為「人工智慧之島」。

賴清德表示，在這樣的國家戰略下，今天Google 「AI基礎建設研發中心」的啟用，具有標誌性的意義。未來，這座中心將協助培養台灣AI核心人才，讓台灣的工程師、研究者，能夠與世界同步創新，共同開發新一代 AI 解決方案。

同時，賴清德提到，Google與台灣產業的合作關係將更加緊密，來提升台灣產業的技術能力，鞏固台灣在全球AI供應鏈中的領先地位。他相信，這座中心啟用後，除了促進台美產業交流，為台灣的經濟發展注入新的動能，也讓美國產業能夠在全球AI競逐中，擁有可信賴的亞洲研發與供應基地，強化關鍵技術與供應鏈的安全韌性。

賴清德特別感謝Google這幾年來，在台灣協助強化網路安全、防範資安威脅，與政府共同打擊詐騙與不實訊息。他說，未來台灣會繼續和Google，以及全世界理念相近的夥伴共同合作，致力讓AI技術造福全民，同時兼顧資安、隱私與社會信任。

賴清德強調，政府會持續打造穩定、友善、創新的環境，推動更多元的跨域合作，讓企業安心投資、讓全球人才都可以放心發揮，要讓台灣，不只是全球AI發展的參與者，也是創新的引領者，更要成為全球AI發展的關鍵基地，一起努力讓世界因為選擇台灣，而擁有一個更值得信賴、更具韌性的 AI 新時代。

11/18 全台詐欺最新數據

472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

輝達最新財報公佈，第三季營收與獲利雙雙超乎預期，資料中心業務年增66%仍是最大引擎，國泰投信分析，輝達於美股昨（19）日盤後公告財報，盤後上漲逾5%，美股四大指數皆收漲，觀察現階段台股電子類評價未過2024年高點，整體漲勢並未脫離基本面，未來市場焦點將聚焦於AI終端應用與生態圈的成長，除了台積電（2330）等半導體供應鏈外，零組件與電腦周邊設備供應鏈也預期將受益。

