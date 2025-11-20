贊成發全民國防手冊！民進黨議員「提1建議」：應把訊息傳出去

▲國防部16日公布新版「全民國防手冊」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國防部已推出新版全民國防手冊，國安會副秘書長林飛帆透露將會普發給全國每家戶各1本。桃園市議員許家睿對此表態，「我贊成」，不過應該要在手冊上放上大大中華民國國旗。而此話一出，也掀起網友討論。

國防部9月16日發布新版的全民國防手冊，名稱為「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，主軸為「有準備、更安全」。國防部全動署物力動員處處長沈威志指出，這本手冊是政府給全體人民的安全須知及應變資訊，未來將規劃讓家家戶戶都能得到，國防部遵照指示完成相關普發計畫。

沈威志還指出，這次是首次推動實體普發，目的是強化全民安全意識、積極蒐整社會回饋、與國際趨勢接軌。根據內政部統計114年10月家戶數約983萬餘戶，每戶將獲得1本手冊，另外，因配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及在台外籍人士（英文版）等需求，總計印製1100萬本，包含10.5萬本英語版。

桃園市議員許家睿在Threads上發文表示，他贊成普發「全民國防手冊」，不過，他覺得這本應該用「黃皮加上標楷體上面放一個大大的中華民國國旗」，這樣真正該看的族群才會當一回事。他也強調，現在的設計沒有不好，「但既然TA是全民，就應該把訊息明確傳達出去」。

貼文曝光後，也掀起網友討論，「可以考慮跟農民曆結合，這樣應該對很多長輩比較能接受」、「我覺得都ok耶，因為裡面不只面對侵略，還有因應天災地震海嘯颱風、救傷方式什麼的，手冊很實用啊，然後設計很好看欸」、「贊成，特別是老人家，就是要大字直白顯得很重要、非看不可，像農民曆」、「他們才不會看， 不用在意他們啦」。