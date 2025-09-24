　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

國防部模擬解放軍混入民間？　陸國台辦：居心險惡！販賣戰爭焦慮

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.9.10） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣方面日前公布新版《全民國防手冊》，內容模擬解放軍可能混穿服飾進入民間，並呼籲民眾無法辨識時要盡量遠離，優先考量生命安全。外界認為台灣方面正在營造「兩岸隨時進入戰爭」的氛圍，加深敵我對立，不利於兩岸交流。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（24日）指出，這冊子就是「販賣戰爭焦慮」、恐嚇裹挾台灣民眾，手段卑鄙，居心險惡。

陳斌華指出，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，不斷升高兩岸對立對抗，嚴重破壞台海和平穩定。其費盡心機炮製、推出這本小冊子，目的就是要「販賣戰爭焦慮」、恐嚇裹挾台灣民眾，手段卑鄙，居心險惡。

陳斌華指出，我們珍愛和平，但決不容忍「台獨」分裂。希望廣大台灣同胞從民族大義和自身安全福祉出發，堅決反對「台獨引戰」，同我們一道維護台海和平穩定，守護好兩岸同胞共同家園。

國防部16日公布新版的「全民國防手冊」，教導民眾如何自救與互救、辨別「防空警報」與「海嘯警報」、應變軍事侵略、守護資安、掌握正確資訊等，並刪除「敵我辨識」環節。另外，全民國防手冊中也強調，倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。

另外，有記者問「民進黨當局『全社會防衛韌性委員會』屆滿1年之際，舉辦所『韌性台灣國際論壇』，進一步深化所謂『國際合作』。對此有何評論？」

陳斌華表示，民進黨當局為一黨之私，勾連外部勢力大搞「全民皆兵」，不斷升高台海緊張局勢，甚至不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車。正告民進黨當局「以武謀獨」只會加速滅亡，我們有堅定意志、堅強決心和強大能力捍衛國家主權和領土完整，粉碎一切「台獨」分裂圖謀。

▼國防部全民防衛動員署編纂「全民國防手冊」。（圖／國防部提供）

▲▼國防部全民防衛動員署編纂「全民國防手冊」。（圖／國防部提供）

09/23

453 2 6200 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

大陸台灣全民國防手冊兩岸對立

