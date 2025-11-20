行政院版財劃法草案出爐　卓榮泰：避免財政土石流釀災

▲行政院長卓榮泰出席「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（20日）通過院版《財政收支劃分法》修正草案，統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款，將規模拉高到1兆2002億，創下新高。行政院長卓榮泰說，政院版是最能取得共識的修法版本，喊話立法院勿一意孤行，審慎看待並支持政院版本；卓指出，若執行上周的再修正版本，形同坐上一部財政失速列車，那會是一場財政土石流，一定會釀成巨大災害。

財政部今說明，本次院版方案的統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款，將規模拉高到1兆2002億，創下新高，比立法院三讀版本的1兆1683億還要多，增加1871億元。顯示院版的確是照顧到地方的施政財源且絕對不會少，且分配指標的公式也有更均衡的調整。

卓榮泰說，歷年來有5次修正《財政收支劃分法》，有2次送到立法院初審，財劃法是國家財政根本大法，牽涉到中央地方非常多的分配指標、也牽涉到地方水平分配不同計算，因此歷年來意見分歧無法取得共識，因此5次嘗試修法最後都無疾而終。

卓榮泰指出，修法有困難，但中央對地方的補助是逐年增加，從蔡總統到賴總統，中央執政透過統籌分配稅款跟補助款挹注地方財源，挹注金額年年升高，今年已達1兆131億，是史上最高。經過各種補助款的補助後，地方財政也由虧轉盈，比起101年度各地方的財政賸餘是短絀598億，到了113年度是盈餘818億，地方財政是逐漸好轉當中。

「剛剛通過的院版財劃法，我要請求立法院，能夠停止、收回目前在立法院通過的錯誤版本。」卓榮泰表示，再修版財劃法無法解決現在存在的三大問題，只有院版是針對問題能對症下藥，可以讓社會各界好好審議的財劃法。

卓榮泰說，上週立法院逕付二讀，沒有經過充分討論，匆匆忙忙通過財劃法的再修版，會讓明年的中央政府總預算從原本的舉債3000億再多2600億，這違反公債法第五條15%上限的規定，若是照再修版的財劃法編訂總預算，那就是一部違法的總預算，「編不來、也編不得，無法做到」。

卓榮泰強調，行政院從來沒有迴避討論財政收支劃分法，賴總統上任1年6個月以來，行政院花了很多時間跟地方溝通，唯有審慎才能提出一套可長可久、長治久安的修正，而不是像立法院修錯、越修越錯，讓問題越來越大。

卓榮泰也提出三項結論，第一，地方多分錢卻不分責任，會造成中央財政缺口，也會讓國家發展、建設執行受到嚴重影響，受害的是全國人民，同時影響到中央地方的關係。地方有事就是中央有事，最近地方發生這麼多災變，中央哪一間沒有予以協助、全力補助？所以維持中央的財政調節能力，是對國人才有利的。

第二，各種分配的不公平，會造成城鄉差距的擴大，這種違背公義的事情，在院版的財劃法不會發生。

第三，行政院送出的明年度中央政府總預算，經過報告，也在立法院審議的程序中，現在匆忙通過財劃法再修版，竟然要求行政院變更甚至重編，這都違反程序正義，更重要的是違反中央跟地方的施政穩定性，這不容許發生。

「因此，向國人同胞報告，這次行政院通過的財劃法，是可以取得最大共識的版本，也是最具合理性的版本。」卓榮泰呼籲，希望立法院不要再一意孤行，能審慎看待行政院版的財劃法。

卓榮泰直言，當國家被迫要坐上一部財政失速列車，如果讓再修版的財劃法執行的話，那會是一場財政土石流，一定會釀成巨大災害。行政院提出最有共識、最全面、最穩健的財政收支劃分法，再度要求立法院，能把握這樣的時機，重新建立兩院之間的合作關係，也藉此建立中央地方的夥伴關係。

卓榮泰重申，協商未到根本絕望，絕不放棄協商，但是要逼行政院接受執行違憲違法的法律，行政院做不到，國人也不容許。