吳怡萱生了！曬女兒照「藏著我和隊友的影子」　柯文哲獻上祝福

▲吳怡萱分享喜訊。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨發言人吳怡萱今年6月透露自己要當媽了，盼孩子「吳花果」能平安、健康長大，也期待年底相見。稍早吳怡萱發文公布好消息，「吳花果」在11月15日出生了，「我曾無數次想像吳花果的長相，這幾天終於看到她，眼神清澈透亮、嘴唇紅潤小巧、手指纖長，每個地方都藏著我和神隊友的影子」。

吳怡萱稍早在臉書粉專發文表示，人家都說，孩子會自己選擇離開媽媽肚子的時間，而她可愛的寶寶迫不及待要跟這個世界打招呼，11月15日，「吳花果出生了！」

吳怡萱分享當媽媽的心情，「當她趴在我的胸前時，好小、好脆弱，哭聲卻宏亮且中氣十足，當我在她耳邊說：『果果，不哭，是媽媽喔。』她竟然真的神奇的不哭了，心連心的脈動，這一刻的感動，我永遠不會忘記」。

吳怡萱接著說，這九個多月來，兩顆心臟同時跳動，吳花果陪伴她一起呼吸、一起感受喜怒哀樂，「這個小小的生命，神奇的在我的肚子裡一天天長大。」她無數次想過吳花果的長相，這幾天終於看到孩子了，「眼神清澈透亮、嘴唇紅潤小巧、手指纖長，每個地方都藏著我和神隊友的影子」。

吳怡萱也說，孩子的出生，讓生活變得不一樣，「身體一邊要從生產後恢復，另一邊要學著當一個母親，有時匆匆忙忙、手忙腳亂，有時也會徬徨、不安，謝謝老公跟家人的支持與陪伴，讓我們能一起迎接吳花果的到來。」最後她也感謝馬階醫院的醫護人員。

貼文曝光後，柯文哲就留言祝福，「恭喜怡萱，祝福媽媽跟寶寶都健健康康！」黃國昌也回覆，「恭喜怡萱，祝福媽媽和寶寶都健康平安！」陳智菡也說，「好美的畫面QQ~~恭喜怡萱媽咪喜獲天下最神奇最美好的軟嬰兒一枚~~有她的加持，怡萱戰力一定會再衝到更強峰值」。