韓女偶像追星成功！　交往大8歲羽球男神

▲29歲韓國女星尹彩暻。（圖／翻攝IG／yunvely_0824）

記者葉國吏／綜合報導

韓國29歲女星尹彩暻（Yoon Chae Kyung）出身女團「APRIL」，轉型戲劇後因古裝劇《高麗契丹戰爭》受到關注。近日，她被爆料已與崇拜已久的羽球名將李龍大（Lee Yong Dae）交往一年。消息曝光後，尹彩暻經紀公司低調回應，未證實也未否認戀情。

根據韓媒《SPO TV NEWS》，兩人因朋友牽線而相識，儘管年齡相差八歲，仍逐漸培養出感情。李龍大2017年結束與女星卞秀美（Byun Soo Mi）長達六年的婚姻，並獨自扶養女兒。這次新戀情讓他格外謹慎，彼此對這段感情都相當認真。消息傳出後，粉絲對這段跨界戀情議論紛紛。

▲韓國羽球男神李龍大。（圖／翻攝IG／galleryongdae）

尹彩暻出道超過13年，曾參加多檔選秀節目，並以期間限定女團「I.B.I」和「C.I.V.A」活動，累積人氣。她過去在訪問中曾表示，自己是李龍大的忠實粉絲，稱讚他在羽球場上的魅力難以抗拒。如今，她追星成功，與偶像發展出戀人關係，令外界感到驚喜。

李龍大曾是羽球場上的頂尖選手，奪下多面奧運與亞運獎牌，退役後轉任教練並參加多檔綜藝節目，深受觀眾喜愛。儘管事業與家庭都曾經歷波折，這位昔日羽球男神如今重拾愛情，與尹彩暻的戀情備受矚目。粉絲們期待未來有更多消息曝光，盼能見證兩人的幸福故事。