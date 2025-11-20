義老闆公審16台人IG又重開　刪掉臉書影片「道歉全沒了」

▲台灣網友發現，披薩店老闆用髒話怒嗆給1星評論的人。（左圖／IG@pizzadalpazzo；右圖／翻攝Threads）

記者柯沛辰／綜合報導

16名台灣遊客日前到義大利旅遊，因為在當地披薩店只點5份披薩，結果遭老闆錄影羞辱，還上傳到IG公審，讓大批台灣網友氣憤出征，嚇得老闆一度關閉IG，並拍影片道歉。不過，事後有網友發現，老闆仍在Google評論區爆粗口怒嗆台灣網友，且IG重開後連道歉文也刪除了。

事情發生在蒙特卡丁尼市（Montectini Terme）的「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo），當時老闆不滿16名台灣遊客只點5份比薩，當場拿起手機拍片狂嗆「16個中國人、日本人只點5個披薩！」、「該死的中國人」，接著詢問一行人「你從哪裡來？」台灣遊客不知情，還開心比讚、比YA，報出「Taiwan」以為是熱情互動，殊不知正遭羞辱。

▲台灣遊客不知道正遭老闆羞辱，還熱情對鏡頭比讚。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）

影片曝光後，引發台灣網友群情激憤，湧入店家IG留言，還驚動蒙特卡丁尼市市長，出面表示要邀請台灣駐義代表澄清。眼見事情愈鬧愈大，老闆17日緊急關閉IG，並在臉書貼出道歉影片，高喊「我愛中國、我愛台灣」，本以為事件就此告一段落。

不過，有眼尖網友抓包，台灣網友在Google Map上留言評論「這真的只是文化差異。很多人習慣『共享披薩』的美國風格，或許沒有意識到，這在義大利有所不同」，沒想到卻被老闆爆粗口回覆「fxxk u」。另外，隨著老闆重啟IG，先前在臉書PO出的道歉影片也消失無蹤，讓網友直呼誇張。

▼臉書道歉影片目前已消失無蹤。