16台遊客吃5披薩被羞辱！義市長急滅火：將與台灣代表會談

記者閔文昱／綜合報導

義大利蒙特卡丁尼市「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）日前拍片嘲諷16名台灣遊客僅點5份披薩，意外引發跨國爭議。影片中粗俗字眼與戲謔態度遭台義網友痛批，儘管老闆隨後上傳道歉片仍止不住風波。事件延燒後，該市市長德羅索（Claudio Del Rosso）正式出面緩頰，強調此事不代表城市立場，並將安排與台灣駐義代表會面化解爭端。

事件起於帕齊尼在店內錄影並爆粗口稱「那些該死的中國人」，還走向台灣遊客詢問國籍，遊客不知情下開心比讚、報出「Taiwan」，卻成了公審素材。影片上傳後迅速引爆台灣網友怒火，也引起義媒廣泛關注。老闆雖火速刪片並關閉 IG，仍遭洗版批評，最後再度拍片向台灣人與中國人道歉，甚至高喊「我愛台灣」。

▲義大利披薩店老闆帕齊尼日前拍片公審台灣遊客。（圖／翻攝IG／pizzadalpazzo，下同）

義大利《國家報》（La Nazione）報導指出，帕齊尼是前義甲前鋒強保羅‧帕齊尼（Giampaolo Pazzini）的哥哥，在當地相當知名。市長德羅索表示，帕齊尼平時喜歡開玩笑，此次影片原意只是為了博取社群流量，但「採取的方式極其錯誤」。他重申蒙特卡丁尼市以觀光出名，長年歡迎來自世界各國旅客，「侮辱遊客絕非我們的待客之道」。

義媒也趁機延伸討論義大利今年盛行的「窮遊」議題，許多外國旅客為省錢，只點少量食物卻占據座位，確實讓部分餐廳困擾。但義媒也一致認同，「辱罵客人不是解決辦法」。報導也引用台灣網友看法，認為店家應事前說明點餐規則；旅台義大利人則補充，在義大利餐廳，多人共食一份餐點通常不受歡迎，文化差異也成此次爭議的關鍵之一。

市長德羅索表示，他已規劃於下周邀請台灣駐義外交代表會晤，重申城市的熱情好客精神，希望事件能就此落幕。他也強調，帕齊尼已多次道歉，「這是該市願意以誠意面對問題的證明」。