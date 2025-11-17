義大利老闆公審台人！她見「市長反應」：台灣國際地位是不是太高

▲老闆拍片公審台灣遊客。（圖／翻攝自IG）

記者曾筠淇／綜合報導

義大利蒙特卡丁尼市「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）日前拍片嘲諷16名台灣遊客僅點5份披薩，隨著爭議延燒，該市市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面緩頰。對此，財經網美胡采蘋就說，台灣的國際地位是不是有點太高，市長都出來了！

回顧此事，該披薩店的老闆因不滿16名台灣觀光客僅點5個披薩，便在餐廳內拿手機錄影，他爆粗口稱「那些該死的中國人」，接著走向台灣遊客，詢問「你從哪裡來？」台灣遊客不知情，還開心比讚、比YA、報出「Taiwan」，以為是熱情互動，殊不知正遭羞辱。

後來老闆將影片放上IG，結果引起台灣網友批評，就連義大利網友也不挺，雖然老闆立刻刪除影片止血，但仍遭到網友們留言洗版，最後連IG都關閉了。

對此，該市市長德羅索（Claudio Del Rosso）強調，此事不代表城市立場，他已規劃於下周邀請台灣駐義外交代表會晤，重申城市的熱情好客精神。

胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，現在台灣國際地位是不是稍微有點太高？市長也跑出來緩頰，甚至要找台灣駐義外交代表來化解。眼見市長都出來了，她形容事件往《親戚不計較》的劇情發展，其實她去義大利玩時，就覺得他們的個性和台灣人蠻像，容易把自己當鄉親。

貼文曝光後，底下網友討論道，「義大利人也不能認同老闆無碼公審客人的影片，跟台灣的地位無關吧」、「台灣軟實力強到可怕」、「台灣實力不容忽視吧」、「和台灣地位無關，只是這真的涉及隱私，公然侮辱及種族歧視問題，歐洲非常注重這個，不是開玩笑的」。