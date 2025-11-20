　
曾牆上貼香蕉！義大利藝術家再掀話題　「18K金馬桶」拍出3.77億

曾在牆上貼香蕉！義大利藝術家再掀話題　「18K金馬桶」拍出3.77億

▲「18K金馬桶」最終以1,210萬美元（約新台幣 3.77 億元）成交。（翻攝自蘇富比官網，下同）

圖文／鏡週刊

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）曾以作品「牆上香蕉（Comedian）」在全球爆紅，而他在2016年打造2座「18K金馬桶」，其中一個本月在紐約蘇富比（Sotheby's），以1,210萬美元（約新台幣3.77億元）成交。

億元純金馬桶再現拍場　諷刺美國奢靡文化

這座重達223磅（約101公斤） 的18K金馬桶，名字取作《America》（美國），根據《紐約郵報》報導，在蘇富比拍賣時以1,000萬美元起標，最後以更高的1,210萬美元落槌。作品先前曾在蘇富比紐約總部展出，雖然「功能完整」，但觀眾不得實際使用。

藝術家卡特蘭表示，作品旨在諷刺美國過度的物質崇拜，「無論你吃的是200美元的高級料理，還是2美元的熱狗，最後進到馬桶的結果都一樣。」

曾被川普點名借展　博物館用「馬桶」回絕

報導指出，2016年時這件作品曾短暫在紐約古根漢美術館展出。當時川普政府向館方提出想借一幅梵谷畫作，館方「反向提議」表示願意借給白宮的，就是這座黃金馬桶，幽默拒絕方式轟動美國政壇。

英國展覽驚傳失竊　黃金馬桶恐已被融解

不過另一顆黃金馬桶後來運至英國布倫海宮展出，卻在深夜遭竊。警方逮捕兩名犯嫌，但作品從此下落不明。英國警方推測，這件市值上億元的裝置藝術，很可能已被當場拆解並熔成金塊，以利變賣。

曾在牆上貼香蕉！義大利藝術家再掀話題　「18K金馬桶」拍出3.77億

▲卡特蘭的話題藝術作品「喜劇演員」，以香蕉黏貼在牆上的形式展出。（翻攝蘇富比官網）

同門作品也超狂！「膠帶香蕉」賣上億還被人吃掉

卡特蘭以挑戰藝術邊界著稱，他的作品〈Comedian〉只是在牆上貼一根香蕉——竟曾以600萬美元（約新台幣1.8億元）售出，但多次因香蕉腐爛或被觀眾直接吃掉，再度成為網路瘋傳話題。

11/17 全台詐欺最新數據

克林姆名畫逾73億天價成交

克林姆名畫逾73億天價成交

蘇富比（Sotheby’s）於18日在紐約布魯爾大樓的新總部舉行歷史性開幕晚間拍賣，創下單日晚拍最高總成交額紀錄，焦點是美國美妝巨擘雅詩蘭黛傳人李奧納德・A・蘭黛（The Leonard A. Lauder ）生前珍藏的24件作品締造「白手套」紀錄全數成交，領銜之作是奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）傳世傑作《伊莉莎白・萊德勒肖像》，以2.364億美元拍出（約台幣7,376,624,000元），刷新蘇富比史上最高成交價紀錄，並超越藝術家先前拍賣紀錄的兩倍，榮登歷來拍場第二高價作品。

