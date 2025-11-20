　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

山上徹也守大哥遺體哭崩「都我錯」　安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

▲▼山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）

▲山上徹也背後家庭真相曝光，妹妹作證：若能復仇，我可能會。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

日本奈良地方法院19日舉行前首相安倍晉三遇刺案第9次公審，辯方傳喚嫌犯山上徹也的妹妹出庭作證。她指出，母親深受統一教會影響，是「披著母親外衣的教會信徒」，自己長期因此受苦，甚至直言「若能向教會報復，也許我會這麼做」。

現年45歲的山上徹也，涉嫌於2022年在奈良市槍擊正在輔選演說的安倍。安倍當場送醫後仍不治，享年67歲。山上被依5項罪名起訴，並已承認殺人罪，法庭目前爭議焦點在量刑問題。

根據妹妹證詞，母親自1991年至1998年間，向舊統一教（現稱世界和平統一家庭聯合會）捐款逾1億日圓（約新台幣2000萬元），並在2002年破產。她指出，母親經常向自己索取錢款，理由是前往韓國總部，母親平日對她冷淡，但一談到金錢就假裝親近，令她難以拒絕，感到痛苦與憤怒。

▲▼山上徹也槍殺安倍後遭壓制。（圖／路透）

▲山上徹也槍殺安倍後遭壓制畫面。（圖／路透）

妹妹還提到，家中最反對統一教的大哥在2015年自殺，山上徹也整晚守在遺體旁邊，哭著說「都是我的錯」。之後，山上與家人斷聯，直到刺殺事件發生。她強調，家人「是統一教會的受害者」，對於教會復仇，起初並無強烈意願，但也坦言「若能報復，也許會這麼做」。

談及安倍遭刺，妹妹表示「不覺得奇怪」，並稱同樣是信徒的阿姨曾將安倍向教會致意的影片傳給她，也曾要求在選舉投給自民黨，因此認為安倍與統一教會間存在某種關聯。

法庭仍需釐清山上對統一教的怨恨是否成為作案動機，以及最終為何選擇安倍作為目標等問題。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本將重啟「全球最大核電廠」
賓賓哥又闖禍！　校方、家長全氣炸
青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白
全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾牆上貼香蕉！義大利藝術家再掀話題　「18K金馬桶」拍出3.77億

山上徹也守大哥遺體哭崩「都我錯」　安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

中國國企員工日本行全取消！「台灣有事」衝擊　旅遊警示升級

廣島恐怖異象　史上大規模「牡蠣死亡」居民發毛！縣府：災害等級

韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令展開大規模救援

日本將重啟「全球最大核電廠」　新潟縣知事最快本周批准

全人類的初吻！研究揭靈長類最早「接吻」紀錄　可追溯至2千萬年前

高市早苗熬夜準備答詢　親信爆她私下認了「說過頭」！幕僚自責

解除美台交往限制！美參院通過法案　等川普簽署生效

北韓駭客秘密派遣海外！一有脫北念頭「就地處決」 恐怖內幕曝

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

曾牆上貼香蕉！義大利藝術家再掀話題　「18K金馬桶」拍出3.77億

山上徹也守大哥遺體哭崩「都我錯」　安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

中國國企員工日本行全取消！「台灣有事」衝擊　旅遊警示升級

廣島恐怖異象　史上大規模「牡蠣死亡」居民發毛！縣府：災害等級

韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令展開大規模救援

日本將重啟「全球最大核電廠」　新潟縣知事最快本周批准

全人類的初吻！研究揭靈長類最早「接吻」紀錄　可追溯至2千萬年前

高市早苗熬夜準備答詢　親信爆她私下認了「說過頭」！幕僚自責

解除美台交往限制！美參院通過法案　等川普簽署生效

北韓駭客秘密派遣海外！一有脫北念頭「就地處決」 恐怖內幕曝

曾牆上貼香蕉！義大利藝術家再掀話題　「18K金馬桶」拍出3.77億

「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦

藍白峰會　鄭麗文送瓷盤、黃國昌回水泥燈！背後意義曝光

中日關係緊張新焦點　賴瑞隆、蔡秉璁籲高雄民眾用行動支持日本水產

冰透紫引爆彩妝潮流 ！IU代言薰衣草紫唇膏仙氣爆棚

山上徹也守大哥遺體哭崩「都我錯」　安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包！美零售商祭重罰「永久不准入店」

福斯「T-ROC R性能旗艦」現身！挾328匹馬力＋四驅瞄準鋼砲級距

【媽媽太會救場】送機現場兒子女友哭慘 媽媽扛氣氛拚了

國際熱門新聞

廣島恐怖異象　史上大規模牡蠣死亡

中國國企員工日本行全取消　旅遊警示升級

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

中國網紅「橙子姐姐」失聯　在柬埔寨被捕

韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令救援

高市早苗親信爆她私下認了「說過頭」

日本將重啟全球最大核電廠

北韓商人夫妻遭槍決　生意太好很傲慢

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

全球首例！人類感染H5N5禽流感

即／中國突喊停「日本產牛肉」進口協商！

陸25歲女遊客「半裸陳屍」峇里島青旅！

日本熊今年恐不冬眠　獵人：完全沒脂肪

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

更多熱門

相關新聞

安倍晉三案凶嫌母道歉　認捐1億給教會

安倍晉三案凶嫌母道歉　認捐1億給教會

前首相安倍晉三槍擊案審判今（13日）在奈良地方法院進入第7次開庭，凶嫌山上徹也的母親首次出庭作證。她在證言開始時聲音顫抖，表示事件發生後一直覺得必須立即向社會道歉，卻遲遲無法開口，如今終於能在法庭上正式致歉，深深鞠躬說出「次男徹也闖下這麼重大的事件，我由衷地向所有受影響的人致上歉意」。

安倍昭惠書信曝光　「只希望丈夫能活著」

安倍昭惠書信曝光　「只希望丈夫能活著」

謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊登專訪

謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊登專訪

韓前總統夫人金建希首認罪：2次收受香奈兒包

韓前總統夫人金建希首認罪：2次收受香奈兒包

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」

關鍵字：

山上徹也安倍晉三統一教

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

嬤行動不便只能在門口　店員1動作暖哭網

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

廣島恐怖異象　史上大規模牡蠣死亡

台積電洩密？前工程師：非常棘手

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

美股3大指數開高走高　台積電ADR漲1.52%

青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

明再探12℃　下波變天時間曝

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議

更多

最夯影音

更多
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面