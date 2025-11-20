山上徹也守大哥遺體哭崩「都我錯」　安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

▲山上徹也背後家庭真相曝光，妹妹作證：若能復仇，我可能會。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

日本奈良地方法院19日舉行前首相安倍晉三遇刺案第9次公審，辯方傳喚嫌犯山上徹也的妹妹出庭作證。她指出，母親深受統一教會影響，是「披著母親外衣的教會信徒」，自己長期因此受苦，甚至直言「若能向教會報復，也許我會這麼做」。

現年45歲的山上徹也，涉嫌於2022年在奈良市槍擊正在輔選演說的安倍。安倍當場送醫後仍不治，享年67歲。山上被依5項罪名起訴，並已承認殺人罪，法庭目前爭議焦點在量刑問題。

根據妹妹證詞，母親自1991年至1998年間，向舊統一教（現稱世界和平統一家庭聯合會）捐款逾1億日圓（約新台幣2000萬元），並在2002年破產。她指出，母親經常向自己索取錢款，理由是前往韓國總部，母親平日對她冷淡，但一談到金錢就假裝親近，令她難以拒絕，感到痛苦與憤怒。

▲山上徹也槍殺安倍後遭壓制畫面。（圖／路透）



妹妹還提到，家中最反對統一教的大哥在2015年自殺，山上徹也整晚守在遺體旁邊，哭著說「都是我的錯」。之後，山上與家人斷聯，直到刺殺事件發生。她強調，家人「是統一教會的受害者」，對於教會復仇，起初並無強烈意願，但也坦言「若能報復，也許會這麼做」。

談及安倍遭刺，妹妹表示「不覺得奇怪」，並稱同樣是信徒的阿姨曾將安倍向教會致意的影片傳給她，也曾要求在選舉投給自民黨，因此認為安倍與統一教會間存在某種關聯。

法庭仍需釐清山上對統一教的怨恨是否成為作案動機，以及最終為何選擇安倍作為目標等問題。

