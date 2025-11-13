安倍晉三槍擊案開庭！凶嫌母聲顫抖道歉　認捐1億日圓給舊統一教會

▲前首相安倍晉三槍擊案審判在奈良地方法院進入第7次開庭，圖中為凶嫌山上徹也。（翻攝自推特）



圖文／鏡週刊

前首相安倍晉三槍擊案審判今（13日）在奈良地方法院進入第7次開庭，凶嫌山上徹也的母親首次出庭作證。她在證言開始時聲音顫抖，表示事件發生後一直覺得必須立即向社會道歉，卻遲遲無法開口，如今終於能在法庭上正式致歉，深深鞠躬說出「次男徹也闖下這麼重大的事件，我由衷地向所有受影響的人致上歉意」。

《NHK》報導，當庭詢問凶嫌山上徹也的母親是否信仰特定宗教時，她回答現今仍屬於世界和平統一家庭聯合會，也就是舊統一教會。她並說明過去捐出約1億日圓的經過，來源包括已故丈夫的生命保險金及出售當時住家的所得。證言台周圍設有遮蔽板，使旁聽席看不到她的表情，但她全程以清楚的語氣作答。山上徹也則全程低頭查看資料，沒有望向母親。

法院同時宣讀安倍昭惠在事件1年後整理的心情陳述書。安倍昭惠回憶事件當日與丈夫和婆婆共進如常的早餐，也記錄自己趕往醫院後握住丈夫仍帶餘溫的手，卻只能在震驚中接受事實的情景。她形容安倍晉三是誠實、溫柔又周到的人，是家人也是朋友，更在文末寫下「我以為我們會有更多一起度過的時間，我希望他能活下去」。

本案下一次開庭將於本月18日進行，山上徹也的母親將續接受詢問，妹妹也預計出庭作證。



更多鏡週刊報導

槍擊案第7次公審！安倍昭惠過往書信曝光 深情告白「只希望丈夫能活著」

停止免疫療法！陳文茜大叫「自行宣告康復」 驚曝血糖曾飆破700

母帶2歲女兒就醫稱「得流感」 醫護掀毯揭駭人真相！她被判22年徒刑