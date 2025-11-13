　
安倍晉三槍擊案開庭！凶嫌母聲顫抖道歉　認捐1億日圓給舊統一教會

安倍晉三槍擊案開庭！凶嫌母親聲音顫抖道歉　認捐1億日圓給「舊統一教會」

▲前首相安倍晉三槍擊案審判在奈良地方法院進入第7次開庭，圖中為凶嫌山上徹也。（翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

前首相安倍晉三槍擊案審判今（13日）在奈良地方法院進入第7次開庭，凶嫌山上徹也的母親首次出庭作證。她在證言開始時聲音顫抖，表示事件發生後一直覺得必須立即向社會道歉，卻遲遲無法開口，如今終於能在法庭上正式致歉，深深鞠躬說出「次男徹也闖下這麼重大的事件，我由衷地向所有受影響的人致上歉意」。

《NHK》報導，當庭詢問凶嫌山上徹也的母親是否信仰特定宗教時，她回答現今仍屬於世界和平統一家庭聯合會，也就是舊統一教會。她並說明過去捐出約1億日圓的經過，來源包括已故丈夫的生命保險金及出售當時住家的所得。證言台周圍設有遮蔽板，使旁聽席看不到她的表情，但她全程以清楚的語氣作答。山上徹也則全程低頭查看資料，沒有望向母親。

法院同時宣讀安倍昭惠在事件1年後整理的心情陳述書。安倍昭惠回憶事件當日與丈夫和婆婆共進如常的早餐，也記錄自己趕往醫院後握住丈夫仍帶餘溫的手，卻只能在震驚中接受事實的情景。她形容安倍晉三是誠實、溫柔又周到的人，是家人也是朋友，更在文末寫下「我以為我們會有更多一起度過的時間，我希望他能活下去」。

本案下一次開庭將於本月18日進行，山上徹也的母親將續接受詢問，妹妹也預計出庭作證。


日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡一案於今（13日）在奈良地方法院進行第7次公審，檢方在庭上宣讀了昭惠夫人於2023年撰寫的上申書。文字中貫穿著她對丈夫深厚的感情與仍未癒合的傷痛，令在場聽者無不感受到兩人之間長年的陪伴與牽絆。而辯方則提出被告過去致母親訊息的內容，山上被告的母親稍後也將以證人身分出庭。

