政治 政治焦點 國會直播 專題報導

豐益被列黑名單卻攬三軍近億標案　顧立雄：再跟工程會探討來限制

▲國防部長顧立雄19日赴立法院國防外交委員會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄19日赴立法院國防外交委員會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委王鴻薇去年曾指「豐益公司」負責人陳永培涉採購案洗產地後，國防部承諾請中科院提供名單來落實招標管制，但日前陳男被起訴後，陳男掛名負責人的3家公司今年得標三軍及空總標案共近9196萬元，且今年10月國防部公告的決標中，繼續得標空軍680萬標案。對此，國防部採購室主任趙亞平今（19日）說，中科院拒絕往來的廠商非《政府採購法》停權廠商， 所以豐益公司可以繼續參標。國防部長顧立雄則說，他會再跟行政院工程會探討，可否在國防部招標文件中限制被列為黑名單的廠商來投標。

陳永培與豐益公司張姓採購業務員取得2.8億餘元飛彈火箭「過氯酸銨半成品」採購案，卻以中國製品透過越南廠商洗產地，上月被桃檢起訴。王鴻薇17日開記者會，去年4月主任趙亞平答詢此事時承諾要請中科院提供名單來落實招標管制，但今年10月國防部公告的決標中，豐益公司繼續得標空軍680萬標案，且陳永培掛名為負責人的3家公司，今年標到陸海空軍、內政部空勤總隊標案共近9196萬元。

王鴻薇今天在立法院外交國防委員會上就此事質詢顧立雄及相關官員。趙亞平回應，去年4月起就要求中科院逐月提供名單，第一份名單有20家，到現在有40家，豐益公司一直在名單內，但因中科院拒絕往來的廠商非《政府採購法》停權廠商， 所以豐益公司可以繼續參標。對於豐益公司已被中科院停權多久？中科院長李世強說，3年且可再延長，從去年事發後該公司就已被停權。

不過王鴻薇質疑，趙亞平說雖名單提供給國防部，可是根據《政府採購法》還可以繼續得標？李世強說，停權是不能再參與中科院標案；趙亞平則回應王，有請中科院提供名單，而管制的黑名單若在國防部有標案，國防部會持續對履約中個案廠商查察。顧立雄表示，如果是已在履約中案件的話，就要強化履約文件的查證、增加訪廠督檢頻次、落實交貨驗收查驗，來確保交貨品質跟產地來源無虞；招標部分，如果是「最有利標」，就會被納入有關「負面」紀錄。

顧立雄進一步說，「最有利標就不能得標」，委員問有得標的是屬於「最低標」，而這涉及法律問題是，中科院屬自辦採購案，不屬於《政府採購法》，所以這些被中科院停權的廠商，如果承攬國防部所屬標案，假設是採「最低標」而不是「最有利標」，會看對方有無投標資格，若有，那麼得標後，國防部會針對履約中個案，為了防範廠商違反契約，會落實上述項目（指增加訪廠督檢頻次等3措施）。

顧立雄表示，國防部現在對廠商的投標資格會再跟工程會探討，也就是廠商屬於中科院自辦部分，而非屬於停權部分，可不可以在國防部招標文件中限制這樣的廠商來投標，讓它資格標不至於形成。

只是王鴻薇追問，有另外一個被起訴案子，結果豐益公司10月能繼續得標，有沒有問題？顧立雄說，「我現在檢討這個案子」，有沒有構成它連資格標都不夠而不能投標。王鴻薇表示，意思是中科院跟國防部不是一家的，中科院已經列為拒往名單，三軍卻還包給豐益公司。

顧立雄說，也不是，相關機關如果是屬於《政府採購法》訂定且已被納入停權的廠商，這沒有問題，但現在問題是，中科院不是按照《政府採購法》，這部分除履約中案件外，有關「最有利標」部分納入不能得標、加強督促外，關於「最低標」部分能不能進入這投標資格，他會盡速進行檢討，盡速跟工程會確認。

11/17 全台詐欺最新數據

Altius-600M無人機首亮相　顧立雄視導：作戰能量邁出重要一步

Altius-600M無人機首亮相　顧立雄視導：作戰能量邁出重要一步

美國去年售台約3.6億美元的新型攻擊無人機飛彈系統軍購案，包含彈簧刀無人機（Switchblade-300）及攻擊型無人機（Altius-600M）2種型別，目前已陸續交貨。國防部長顧立雄昨視導陸軍無人機訓練中心，並見證官兵演練演練射擊Altius-600M金屬彈。顧立雄說，Altius-600M攻擊型無人機陸續接裝，象徵國軍建構無人載具作戰能量，已邁出重要一步。

共軍排王世堅金句「從從容容」　顧立雄：試圖認知作戰但不會成功

共軍排王世堅金句「從從容容」　顧立雄：試圖認知作戰但不會成功

挨批製造新聞　三立告藍營5人不起訴

挨批製造新聞　三立告藍營5人不起訴

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

顧立雄豐益國防部中科院採購王鴻薇洗產地

