國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

記者蘇靖宸／台北報導

中日關係近日緊張，中國已在黃海實施實彈演習，外界關切中共「三海連動」（台海、東海及南海）狀況。對此，國防部長顧立雄今（19日）表示，不管在南海、台海或甚至整個印太地區，中國應該要放棄所有以武力來解決事情。另國防部是否會驅離在釣魚台周邊活動的共軍？顧立雄回應，「我們有一個應變區的範圍」，共軍有些狀況下都會進入，國軍都會加以來處理。

顧立雄19日上午到立法院外交國防委員會報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。會前，媒體關切國防部如何因應中共三海連動？顧立雄說，他要呼籲中國不要動輒以武力來解決相關的爭端，不管在南海、台海或甚至整個印太地區，中國應該要放棄所有以武力來解決事情的這種思維。

顧立雄表示，如果中國不斷軍事擴張，對台海來講動輒要以武力來變更台灣，他認為各理念相近國家都會感覺到這樣子一個事態的嚴重，然後都會企圖設法來阻止這樣戰事發生，來維持區域和平的穩定現狀、來維持各國認為應該確保的核心利益，所以應該要認知的是，真正麻煩製造者來源是中國。

民眾黨立委林憶君質詢時表示，共軍上週六發動聯合戰備警巡騷擾台灣周圍海空域，周一至今又在黃海進行實彈軍演，國防部判斷中共的目的為何？是為了回應美對台軍售表達抗議，還是應對美、日、菲律賓在南海聯合軍演？或者回應日相高市早苗「台灣有事論」？顧立雄說，國防部會充分掌握共軍聯合戰備警巡狀況，現在判斷是週期性的聯合戰備警巡作為。

林憶君追問，國防部到底有無把釣魚台視為領土？是否在我防空識別區？為何每次共軍在釣魚台周邊活動時，台灣卻是透過日本防衛省資訊才知道？國防部是否會驅離在釣魚台周邊活動的中共軍機艦，還是消極不管？

顧立雄回應，在我應變區內都會加以適切處置，「我們有一個應變區的範圍」，相關不管是在釣魚台周邊活動或進入，它（指共軍）有些狀況下都會進入我應變區，國軍都會加以來處理。林憶君說，還是會處理？顧立雄表示，「對，進入應變區都會處理」。