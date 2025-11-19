　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中日關係近日緊張，中國已在黃海實施實彈演習，外界關切中共「三海連動」（台海、東海及南海）狀況。對此，國防部長顧立雄今（19日）表示，不管在南海、台海或甚至整個印太地區，中國應該要放棄所有以武力來解決事情。另國防部是否會驅離在釣魚台周邊活動的共軍？顧立雄回應，「我們有一個應變區的範圍」，共軍有些狀況下都會進入，國軍都會加以來處理。

顧立雄19日上午到立法院外交國防委員會報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。會前，媒體關切國防部如何因應中共三海連動？顧立雄說，他要呼籲中國不要動輒以武力來解決相關的爭端，不管在南海、台海或甚至整個印太地區，中國應該要放棄所有以武力來解決事情的這種思維。

顧立雄表示，如果中國不斷軍事擴張，對台海來講動輒要以武力來變更台灣，他認為各理念相近國家都會感覺到這樣子一個事態的嚴重，然後都會企圖設法來阻止這樣戰事發生，來維持區域和平的穩定現狀、來維持各國認為應該確保的核心利益，所以應該要認知的是，真正麻煩製造者來源是中國。

民眾黨立委林憶君質詢時表示，共軍上週六發動聯合戰備警巡騷擾台灣周圍海空域，周一至今又在黃海進行實彈軍演，國防部判斷中共的目的為何？是為了回應美對台軍售表達抗議，還是應對美、日、菲律賓在南海聯合軍演？或者回應日相高市早苗「台灣有事論」？顧立雄說，國防部會充分掌握共軍聯合戰備警巡狀況，現在判斷是週期性的聯合戰備警巡作為。

林憶君追問，國防部到底有無把釣魚台視為領土？是否在我防空識別區？為何每次共軍在釣魚台周邊活動時，台灣卻是透過日本防衛省資訊才知道？國防部是否會驅離在釣魚台周邊活動的中共軍機艦，還是消極不管？

顧立雄回應，在我應變區內都會加以適切處置，「我們有一個應變區的範圍」，相關不管是在釣魚台周邊活動或進入，它（指共軍）有些狀況下都會進入我應變區，國軍都會加以來處理。林憶君說，還是會處理？顧立雄表示，「對，進入應變區都會處理」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸
被動元件變台股新希望！　7檔攻漲停
檢舉台獨至今有上萬封線索！　國台辦：絕對保護舉報人個資
新北警約砲9人！　地點都在校園還拍片貼社群
快訊／記憶體4利空大亂鬥！　1檔摜跌停
《麻辣教師GTO》女星驚傳病危！　二度罹癌：已經不是正常身體
中國遊客取消赴日　專家：日本經濟損失「恐達1.7兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

只給張A4紙？地方批談《財劃法》沒公式　財政部長：10/21已說明

黃國昌、鄭麗文今會談！藍白能否正視2024裂痕　關乎在野合作

財劃法惡修　綠曝地方財政10年之差：藍白惡搞逼中央債留子孫

共軍排王世堅金句「從從容容」　顧立雄：試圖認知作戰但不會成功

台東戒治所前所長收取受刑人女友不當餽贈　監察院通過彈劾

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

被點名選桃園！王世堅嗨喊「他會贏」　蔡其昌無奈：別亂派工作給我

2024藍白破局過來人　凌濤「鄭黃會」期許：農曆年前人選要出來

壯烈劇本要換卓榮泰？　學者看不懂財劃法攻防：盤算讓2026大敗？

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

只給張A4紙？地方批談《財劃法》沒公式　財政部長：10/21已說明

黃國昌、鄭麗文今會談！藍白能否正視2024裂痕　關乎在野合作

財劃法惡修　綠曝地方財政10年之差：藍白惡搞逼中央債留子孫

共軍排王世堅金句「從從容容」　顧立雄：試圖認知作戰但不會成功

台東戒治所前所長收取受刑人女友不當餽贈　監察院通過彈劾

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

被點名選桃園！王世堅嗨喊「他會贏」　蔡其昌無奈：別亂派工作給我

2024藍白破局過來人　凌濤「鄭黃會」期許：農曆年前人選要出來

壯烈劇本要換卓榮泰？　學者看不懂財劃法攻防：盤算讓2026大敗？

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

帽T男進商店假裝救人卻「狂搶2萬多財物」　店員倒地心臟病發亡

李多慧YT頻道「破100萬訂閱」！　淚謝台灣粉絲：有你們才有我

蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

還有人不知道！友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

柯瑞轟34分寫生涯總得分里程碑　勇士仍不敵魔術終止3連勝

男人越活越年輕有祕訣？　研究：睪固酮可減緩老化

Joeman停播對決系列！新片「跑去當她助理」全暴動：太香了

首檔台股科技主動式ETF問世 群益00992A預計12／8開募

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨：心存僥倖必遭懲治

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

木村拓哉拿iPhone13　「用4年才換」：沒什麼物欲

政治熱門新聞

女模諷高市早苗：車力巨人　起底是洪秀柱乾女兒

蔡壁如喊該讓就讓！李乾龍：選民說了算

T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

台灣民意民調／四成七國人不滿卓榮泰　內閣深陷執政困境難以自拔

鄭麗文黃國昌週三會面　傅崐萁也出席

謝長廷曝是石破茂內閣決議敘勳　「中國只為打擊高市借題發揮」

周玉蔻：提名沈伯洋選台北市長展現氣勢　被打台獨、引戰者要先解套

抖音喊統一又嗆馬英九「最沒用」　何鷹鷺遭國民黨考紀會停止黨職

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

我駐墨爾本處長投書澳洲戰略智庫　分享面對中國法律混合施壓經驗

列3點反擊經濟學人「台灣病」　蔡正元轟：騙稿費寫這種不入流文章

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

壯烈劇本要換卓榮泰？　學者看不懂財劃法攻防：盤算讓2026大敗？

更多熱門

相關新聞

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

新版全民國防手冊今（19日）起分4批次普發每家戶，印製、運送、發放等3項作業經費共約6447萬餘元，平均一本約5.86元，其印製經費，國防部申請第二預備金支應，辦理公開招標，決標金額4279萬元，但藍委王鴻薇質疑此案是特意避開立法院備查。對此，國防部長顧立雄回應，普發紙本是在面對任何緊急狀態、重大災害情況下，能夠確保國人的財產、生命安全等的必要做法，所以用公開招標方式，沒有任何規避的情形。

大眾電腦中國製冒充　國防部求償1.13億

大眾電腦中國製冒充　國防部求償1.13億

中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

新全民國防手冊「二版」多賴清德署名　國防部：讓民眾更有信賴感

新全民國防手冊「二版」多賴清德署名　國防部：讓民眾更有信賴感

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

關鍵字：

釣魚台共軍國軍國防部三海連動

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面