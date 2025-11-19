共軍排王世堅金句「從從容容」　顧立雄：試圖認知作戰但不會成功

▲國防部長顧立雄19日赴立法院國防外交委員會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中共海軍989編隊15日自山東青島軍港啟航，展開新一輪遠海綜合實習，途中有學員在綜合登陸艦「長白山艦」的飛行甲板上，以人形排出綠委王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」等大字。對此，國防部長顧立雄今（19日）說，中國確實是試圖想要達到認知作戰，但他認為這樣的認知作戰並不會成功，比起中共軍方高層不斷被消失，生活在民主社會的台灣，「我們顯得更從從容容」。

顧立雄19日上午到立法院外交國防委員會報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。顧立雄會前受訪時，媒體詢問上述中共海軍行為，是否試圖想達到認知作戰？

顧立雄表示，中國確實是試圖想要達到認知作戰，但他認為這樣的認知作戰並不會成功，且中國面對自己軍方高層不斷地被整肅、不斷有這樣貪腐新聞存在，然後不斷被消失，比起這樣子的一個現象，生活在民主社會的台灣，「我們顯得更從從容容」。

▲綠委王世堅的經典名言「從從容容」、「游刃有餘」登上中共軍艦。（圖／翻攝自微博）

另，港籍男子丁小琥受中共指示來台發展共諜組織，並刺探、收集機密資料，先後吸收現役及退役軍人共6人，昨皆被高檢署依違反《國安法》起訴並求處重刑。顧立雄回應，中國確實對我方滲透作為很嚴重，但是我方也要積極採取相關的應對措施，要再不斷加強保防教育，對於有接觸機密的都要加以查核。

顧立雄說，事實上這案也是在國軍進行內部查核時發現，所以國軍還是會不斷精進，那當然他對於有發生這樣的事情就感到痛心。