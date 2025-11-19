2026藍白提名比民調　鄭麗文：若願賭不服輸就會黨紀處理

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文今（19日）進行主席高峰會，雙方皆承認，藍白是兩個獨立不同的政黨，但是這不會成為阻礙兩個政黨為了國家、人民共同合作，不過，會談中並未觸碰2026年地方選舉提名深水區。在會後媒體聯訪時，被問到藍白如何產出適合人選，鄭麗文表示，民調是不可或缺的部分，如何進行要看未來具體的提名作業，才會有具體答案；她也說，若惡意破壞或是願賭不服輸，非要破局都要選到底，就會有黨紀、家規處理，希望過程一切順利圓滿。

▲藍白主席高峰會談，黃國昌、鄭麗文共談治理願景 。（圖／記者徐文彬攝）

黃國昌致詞時指出，兩黨法案合作有良好基礎，而地方政治上，兩個不同的政黨也是絕對有可能為台灣共同未來而攜手努力奮鬥，「我們一定會用政策、願景、理念，當作雙方繼續邁進的基礎」，就像他送給鄭麗文堅若磐石的水泥鎢絲燈，盼進一步構築未來合作的藍圖，同時在這基礎上，面對2026選舉，民眾黨一定會用最大誠意、最好方式，選出最強團隊，讓人民過最好生活。

會後被問到具體合作方式為何？鄭麗文回應，民調是不可或缺的部分，如何進行要看未來具體的提名作業，才會有具體答案，大家都選過很多次了，民眾黨秘書長周榆修喊最晚3月「火車時間到就開走」是很合理，接下來會有對接窗口進行磋商，一步一步來，完成各縣市提名作業，不過這不是壓力跟限制，而是都要很穩健的考慮各方，在高度誠意下可以完成提名。

若有人不願意就民調結果服輸呢？鄭麗文則說，對大局的體認，就是台灣人民的期待，必須放下很多小我，每個人都有想要爭取的，但君子之爭嘛！一旦最強人選不是自己，都要可以放下小我，兩黨都要有相關的黨章跟紀律規定，而這就回到了各黨的規範，若惡意破壞或是願賭不服輸，非要破局都要選到底，就會有家規處理，接受公平公開的機制，讓可能的誤會跟摩擦降到最低，希望過程一切順利圓滿。

