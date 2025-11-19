若新北男主角不是他　黃國昌承諾：跳第一線最大力輔選

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨主席高峰會今（19日）登場。針對2026年新北市長這一局，目前民眾黨主席黃國昌已表態要參選，外界關注藍白會如何協調出最強人選？黃國昌說，過程如何讓市民信服、找到最強團隊，這才是人民關心的事；他強調，若有機會代表在野聯盟選新北市，「我一定全力以赴」，但若男主角不是他，也不會扯後腿、袖手旁觀，「我會跳到第一線，用最大的力量輔選」。

黃國昌說，民眾黨想不想要有地方執政的機會？當然想、非常想，因為在國會看到，國會監督常常是狗吠火車，真的要做事就要拿到行政權，相信這是大家都懂的道理，「民眾黨是在成長在茁壯的政黨，希望能有更多好的人才進入地方政府，自己親手實踐地方治理」。

而針對選新北市長的議題，黃國昌說，他很早就說過，對於選新北市長，希望讓自己成為更好的選擇、帶給大家更好的新北，但他同時也強調，自己是以大局為重的人，當有更高的目標、更高的價值、有更好的人出現時，當然願意支持。

黃國昌強調，未來在這過程中一定會有很多討論，民進黨也一定會見縫插針，「像蘇巧慧、蘇委員，她透過好多管道鼓勵我一定要選到底，強力支持，她為什麼要這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白」。

黃國昌說，還是要回到為什麼要做這事情的初衷，看的是大我，大我才是人民關心的，這過程中怎樣讓大家信服、讓新北市民信服，找到的是最強團隊，接下來要接下侯友宜市長良好基礎的棒子，帶給新北市民最佳的地方治理，這才是真正關心的事。

黃國昌強調，最後如果他有機會代表在野聯盟選新北市，「我一定全力以赴、使命必達」；但若男主角不是他，千萬不用擔心黃國昌會扯後腿，也不用擔心他會袖手旁觀，「我會跳到第一線，用最大的力量輔選，因為這是我們跟新北市民許諾的，要有最強的團隊帶來最好的地方治理」。