爆蘇巧慧「鼓勵選到底」　黃國昌：我是大局為重的人

記者陳家祥／台北報導

藍白主席高峰會今（19日）登場，被問到新北市長人選要如何決定時，民眾黨主席黃國昌表示，希望讓自己成為更好的選擇，但若有更高的目標、更高的價值、有更好的人出現時，他也願意支持；他更爆料，將代表民進黨參選新北的立委蘇巧慧，透過很多管道鼓勵他一定要選到底，「她為什麼要這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白」。

▲藍白主席高峰會談，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文 。（圖／記者徐文彬攝）



針對在野黨要如何整合力量，國民黨主席鄭麗文表示，不希望在地方自治的民主選舉過程中，因為鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，希望選賢與能、為國舉才。黃國昌則說，面對2026年選舉，民眾黨一定會用最大的誠意，用最好的方式選出最強的團隊，台灣的每個人民都值得用這最強的團隊，帶給每一個地方最好的地方自理，讓人民過最好的生活。

會後QA環節時，有媒體問到是否會以整合式民調決定縣市長人選、新北市長人選議題時，黃國昌說，民眾黨想不想要有地方執政的機會？當然想、非常想，因為在國會看到，國會監督常常是狗吠火車，真的要做事就要拿到行政權，相信這是大家都懂的道理，「民眾黨是在成長在茁壯的政黨，希望能有更多好的人才進入地方政府，自己親手實踐地方治理」。

黃國昌表示，他很早就說過，對於選新北市長，希望讓自己成為更好的選擇、帶給大家更好的新北，但他同時也說，自己是以大局為重的人，當有更高的目標、更高的價值、有更好的人出現時，當然願意支持。

黃國昌強調，這過程中有很多討論，民進黨也一定會見縫插針，「像蘇巧慧、蘇委員，她透過好多管道鼓勵我一定要選到底，強力支持，她為什麼要這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白」。

黃國昌說，還是要回到為什麼要做這事情的初衷，看的是大我，大我才是人民關心的，這過程中怎樣讓大家信服、讓新北市民信服，找到的是最強團隊，接下來要接下侯友宜市長良好基礎的棒子，帶給新北市民最佳的地方治理，這才是真正關心的事。