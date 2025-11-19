　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海綿寶寶「在深海裡是什麼顏色？」　一票人都答錯

▲《海綿寶寶》即將推出以珊迪為主角的外傳電影。（圖／翻攝《海綿寶寶》臉書）

▲海綿寶寶。（圖／翻攝自《海綿寶寶》粉絲專頁）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日貼出某年學測考題，題目是「在海水面下60公尺處，黃色的海綿寶寶看起來是什麼顏色？」答案掀起熱烈討論，雖然一票人答錯了，但也釣出內行網友，留言解答背後原因。

網友日前在Threads上貼出某年學測自然科第33題，題目以卡通角色「海綿寶寶」入題，問道「在海水面下60公尺處，黃色的海綿寶寶看起來是什麼顏色？」其中五個選項分別是黑、黃、藍、紅及看不到，這讓原PO不禁好奇，「有人能通靈到這題嗎？」

PO文狂吸超過萬人按讚，不少網友笑回，「現代黃色海綿通常是非天然的塑膠製品，所以放到海面下60公尺，應該是『垃色』」、「肯定是E，你能找到海綿寶寶當你贏」、「E，看不到，我就不會潛水」、「題目不夠清楚，如果觀察者在海面上的話當然是E，出題老師是以為大家都千里眼，擁有通天視力嗎」、「看不到，因為他在深海的大鳳梨裡」。

事實上，正確答案為「黑色」，官方解析提到，黃色的海綿寶寶，其黃光被海水吸收後，呈現黑色；但背景海水為藍色，還是可以觀測之。

題目也釣出專業網友解答，表示黃色物體之所以看起來是「黃的」，是因為它反射「紅光＋綠光」，但在水下60公尺，紅光早已幾乎完全被吸收，綠光也所剩不多，黃光更是消失殆盡，只剩藍光能穿透，而黃色物體並不反射藍光，因此無法反射任何光，視覺上就會變成黑色或非常暗。

另外，也有水肺潛水經驗的網友指出，「3、40公尺通常就全黑了（水上的自然光到不了水下40公尺）；但確實有厲害的潛點Dean's Blue Hole能見度可達60公尺，查到它的影片確實剩藍色和黑色。」

海綿寶寶「在深海裡是什麼顏色？」　一票人都答錯

「嘿！派大星！我想到一個比24更好笑的笑話──25！」這句出自經典動畫《海綿寶寶》（SpongeBob SquarePants）26年前的橋段，近期因應時事話題意外掀起熱議。這段看似荒誕無厘頭的對話，並非毫無來由，其實背後藏有一段有趣的小典故⋯⋯

海綿寶寶水下顏色學測題光線吸收自然科

