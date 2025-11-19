　
    • 　
>
元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

▲▼館長陳之漢。（圖／記者周宸亘攝）

▲館長遭元老員工爆料，連日開直播反擊。（資料照／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

館長和幾位兄弟的糾紛持續延燒，就有網友挖出今年7月間，元老級員工大胖和館長翻臉時的聲明，當時大胖就怒喊，「別再說館長送我名車，那是公司車！」對此，鄉民看法兩極，有人認為，實際情況跟送的還是有差，不過更多網友忍不住吐槽，「開3年，油跟保養不用錢，還不夠喔」、「館長養一群廢物不知感恩，笑死」。

館長近日遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播爆料，內容包括性騷、不當要求、投資黑幕與中國資金等多項爭議。而館長16日直播回擊，砲轟這三人滿嘴謊話，恐嚇勒索長達好幾年，越後面越誇張，「這三個人一個月在公司的開銷差不多要100萬，薪水有4、50萬的，老婆小孩都來我家領薪水，裡面總計有5輛車，吃的喝的都要我付，然後5輛車裡面還有保時捷和奧迪，就說指控我性騷擾那個，是開奧迪的。」

然而，「大師兄」李慶元打臉，所謂的豪車是公司車；連已跟館長翻臉的元老級員工大胖，也曾針對「館長送車」的說法提出澄清，強調那些名車並非贈與，而是公司提供的配車制度。

▲話題在PTT掀起熱議。（圖／翻攝自PTT）

▲話題在PTT掀起熱議。（圖／翻攝自PTT）

網友在PTT表示，關於公司車爭議，大胖也開砲過，簡單講就是外人都以為館長是送的，可以變現的那種，但實際上那些名車是公司車；不過，他話鋒一轉表示，「車子是一人一台專屬，還是自己挑喜歡的型號跟裝配，他們可以無條件開3年，任何時間都可以開，包含下班時間跟假日，燃料稅、牌照稅、油錢保養、維修、保險、停車費，都跟公司報帳，3年一到就要換新的一台，但就不是送的，大胖跟大師兄都覺得館長講送的不合理。」

對此，一派網友回應，「實際跟送的還是有差，有意見正常啦」、「讓人家誤會了，自己出來認罪」、「送的我會直接變現，繼續騎摩托車」。

不過，更多鄉民洗版直呼，「就說嘛...人很不知足」、「靠X，這聽起來更屌欸，保養、油錢都能報帳」、「油跟保養不用錢，不是比送的還好」、「連停車費都能報銷喔？爽死」、「比送的還爽，免油錢免保養，3年換新車」、「除了不能賣沒有產權，跟送有何不同」、「這比送還好吧，全新車開3年包修包油」、「這樣還不滿足？」「比送的還爽，真的哪來的腦殘」、「這人的邏輯真的很有問題」、「確實不能叫送，叫包養？」

▼大胖今年7月和館長撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／jiang_weizhi）

▲▼館長員工IG回應。（圖／翻攝自Instagram／jiang_weizhi）

11/17 全台詐欺最新數據

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

黑料連環爆「館長抖內卻狂漲」成最大贏家

黑料連環爆「館長抖內卻狂漲」成最大贏家

館長和幾位元老級員工的糾紛越燒越烈，這週末館長連續三天開直播，吸引滿滿目光，三天的抖內金額超過27萬元，且一天比一天還要高。對此，桃園市議員「村長」詹江村表示，從直播就可以看出來，爆料曝光後，反而大筆大筆的抖內「館粉的黏著度，不是你們想的那麼簡單！」

「成吉思汗前主管」挺館長：對員工好、薪資大方

「成吉思汗前主管」挺館長：對員工好、薪資大方

找員工睏館嫂？館長駁斥「性愛片被動過手腳」

找員工睏館嫂？館長駁斥「性愛片被動過手腳」

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

小偉離職1年回鍋！館長愣：這麼委屈怎又回來？

小偉離職1年回鍋！館長愣：這麼委屈怎又回來？

