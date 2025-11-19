　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

京都搭計程車「被逼給零錢」　運將鎖門狂罵！台女嚇壞了

▲▼計程車。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日與朋友赴京都旅遊，怎料竟碰上惡劣司機，原本僅5分鐘的車程，竟硬是把她們帶到完全不一樣的地方，甚至要求她們付零錢，還鎖門高聲指責兩人，氣得她直呼「對日本人有點失望又生氣。」

網友在Dcard發文提到，當晚兩人走到腿都快抬不起來，索性在車站攔車回民宿，地址是由房東提供，朋友也直接給司機確認，明明5分鐘的路程，沒想到車越開越遠。

當時，原PO忍不住用破日文提醒，結果司機卻堅持，自己開得是正確方向，直到她開手機導航，對方才改跟著導航走，而態度也急轉直下。

她傻眼表示，抵達後跳表金額竟來到1800日圓，她原本自認倒楣，並付了2000日圓等找錢；沒想到，司機連番要求「要8個100」，甚至把原本打開的車門關上，又用有點快的速度往前衝了一小段，「我快氣瘋了，最後我們以比較重的語氣，用英文說我們沒有800，他才拿了200給我們。」

更誇張的是，運將收到錢後遲遲不開門，狂講了一堆聽不懂的話，嚇得她們連忙道歉，才終於被放下車，「有沒有人可以告訴我，我們到底哪裡做錯了？我跟他講話都超級客氣的，還一直跟他說謝謝、不好意思。從我們發現開錯路之後，他整個態度就超級差，超級不耐煩。」

對此，網友們紛紛回應，「不要對日本人有什麼幻想，喔不對，應該是說各國的人都一樣」、「我覺得是因為現在很多人去日本玩，有些就開始厭煩觀光客，因為溝通有障礙，就越來越沒耐心了」、「京都現在對外國人的態度都一樣差，不會因為你是台灣人就比較友善」、「在北海道也遇過一次類似的情況欸」、「就遇到爛司機呀！國內都會遇到，何況國外，跟妳有無做錯、還有哪個國家無關」。

11/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送更爽

標籤:京都日本旅遊計程車旅客糾紛服務態度

