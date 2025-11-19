腸病毒奪命！台中1月大早產女嬰1天身亡　惡魔伊科11型肆虐

▲台中市一名家住龍井區的1個月大女嬰，因感染「伊科病毒11型」併發重症。（示意圖，與當事人無關／翻攝pixabay網站）



記者游瓊華／台中報導

國內腸病毒疫情正式拉響警報！疾管署監測數據顯示，上週全國腸病毒門急診就診人次已突破1萬1000人，正式宣告台灣進入腸病毒流行期。在此敏感時機，台中市衛生局日證實，一名家住龍井區的1個月大女嬰，因感染「伊科病毒11型」併發重症，不幸於11月10日病逝，成為今年台中市第6例腸病毒重症個案。

據衛生局疫調，該名女嬰為低體重早產兒，11月9日出現食慾及活動力不佳等症狀，送醫後病情急轉直下，雖經醫療團隊全力搶救，仍在隔日宣告不治。經中央實驗室檢驗後，於17日確認為伊科病毒11型感染。數據顯示，今年全國已累計19例腸病毒重症病例，其中台中市佔6例，且6例均為伊科病毒11型，顯示此病毒株對新生兒具高度威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長曾梓展指出，儘管時序入冬，但近期氣溫偏高，仍利於腸病毒傳播。監測資料顯示，台中市近三週（第44-46週）的腸病毒門診就診人次分別為1246、1237及1363人次，雖低於去年同期的2600人次以上，但疫情仍不容小覷。衛生局特別提醒，伊科病毒11型可透過孕婦胎盤垂直傳染給新生兒，呼籲準媽媽若在產前14天內有發燒、腹瀉等不適，務必主動告知醫護人員。

因應疫情升溫，台中市已啟動防疫措施。清水區因被疾管署公告為高風險行政區，該區的托嬰中心或幼兒園，只要同一班級7日內有2名幼童確診，就必須強制停課7日。其他非公告區域，則建議同一班級7日內達3名確診時自主停課。若教托育機構未依規定通報及停課，將依法開罰3000元至1萬5000元。