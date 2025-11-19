　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

腸病毒奪命！台中1月大早產女嬰1天身亡　惡魔伊科11型肆虐

▲▼虐嬰，嬰兒，家長。（圖／翻攝pixabay網站）

▲台中市一名家住龍井區的1個月大女嬰，因感染「伊科病毒11型」併發重症。（示意圖，與當事人無關／翻攝pixabay網站）

記者游瓊華／台中報導

國內腸病毒疫情正式拉響警報！疾管署監測數據顯示，上週全國腸病毒門急診就診人次已突破1萬1000人，正式宣告台灣進入腸病毒流行期。在此敏感時機，台中市衛生局日證實，一名家住龍井區的1個月大女嬰，因感染「伊科病毒11型」併發重症，不幸於11月10日病逝，成為今年台中市第6例腸病毒重症個案。

據衛生局疫調，該名女嬰為低體重早產兒，11月9日出現食慾及活動力不佳等症狀，送醫後病情急轉直下，雖經醫療團隊全力搶救，仍在隔日宣告不治。經中央實驗室檢驗後，於17日確認為伊科病毒11型感染。數據顯示，今年全國已累計19例腸病毒重症病例，其中台中市佔6例，且6例均為伊科病毒11型，顯示此病毒株對新生兒具高度威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長曾梓展指出，儘管時序入冬，但近期氣溫偏高，仍利於腸病毒傳播。監測資料顯示，台中市近三週（第44-46週）的腸病毒門診就診人次分別為1246、1237及1363人次，雖低於去年同期的2600人次以上，但疫情仍不容小覷。衛生局特別提醒，伊科病毒11型可透過孕婦胎盤垂直傳染給新生兒，呼籲準媽媽若在產前14天內有發燒、腹瀉等不適，務必主動告知醫護人員。

因應疫情升溫，台中市已啟動防疫措施。清水區因被疾管署公告為高風險行政區，該區的托嬰中心或幼兒園，只要同一班級7日內有2名幼童確診，就必須強制停課7日。其他非公告區域，則建議同一班級7日內達3名確診時自主停課。若教托育機構未依規定通報及停課，將依法開罰3000元至1萬5000元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸
被動元件變台股新希望！　7檔攻漲停
檢舉台獨至今有上萬封線索！　國台辦：絕對保護舉報人個資
新北警約砲9人！　地點都在校園還拍片貼社群
快訊／記憶體4利空大亂鬥！　1檔摜跌停
《麻辣教師GTO》女星驚傳病危！　二度罹癌：已經不是正常身體
中國遊客取消赴日　專家：日本經濟損失「恐達1.7兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李多慧YT頻道「破100萬訂閱」！　淚謝台灣粉絲：有你們才有我

蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

還有人不知道！友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

Joeman停播對決系列！新片「跑去當她助理」全暴動：太香了

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

華航「動物方城市」彩繪機亮相　東京、曼谷等5航線搭得到

冷空氣來襲你家夠暖嗎？小心「房間太冷讓人憂鬱」高齡者風險增1.5倍

新人怕賓客無聊　喜宴播《甄嬛傳》配飯看！新娘笑：不用尬聊

腸病毒奪命！台中1月大早產女嬰1天身亡　惡魔伊科11型肆虐

葛如鈞「用AI管Threads」被抓包！收反共圖回：看不到圖片內容

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

李多慧YT頻道「破100萬訂閱」！　淚謝台灣粉絲：有你們才有我

蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

還有人不知道！友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

Joeman停播對決系列！新片「跑去當她助理」全暴動：太香了

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

華航「動物方城市」彩繪機亮相　東京、曼谷等5航線搭得到

冷空氣來襲你家夠暖嗎？小心「房間太冷讓人憂鬱」高齡者風險增1.5倍

新人怕賓客無聊　喜宴播《甄嬛傳》配飯看！新娘笑：不用尬聊

腸病毒奪命！台中1月大早產女嬰1天身亡　惡魔伊科11型肆虐

葛如鈞「用AI管Threads」被抓包！收反共圖回：看不到圖片內容

帽T男進商店假裝救人卻「狂搶2萬多財物」　店員倒地心臟病發亡

李多慧YT頻道「破100萬訂閱」！　淚謝台灣粉絲：有你們才有我

蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

還有人不知道！友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

柯瑞轟34分寫生涯總得分里程碑　勇士仍不敵魔術終止3連勝

男人越活越年輕有祕訣？　研究：睪固酮可減緩老化

Joeman停播對決系列！新片「跑去當她助理」全暴動：太香了

首檔台股科技主動式ETF問世 群益00992A預計12／8開募

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨：心存僥倖必遭懲治

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

【反攻大陸成功？】從從容容登上共艦　王世堅笑：統一次就好了

生活熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

明再探12℃　下波變天時間曝

即／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅也中了

北台灣急凍探15℃　今晚起迎最低溫

見台人旅日買藥妝「都記得1事」　達人欣慰

麥當勞「任職滿周年禮物」　一票網驚呆

抓住機會！　4星座「偏財貴人」來了

600元入手UQ牛仔褲！內行曝1神器「一鍵查最低價」

更多熱門

相關新聞

超壯「混血89」小網紅差點踹死人　8萬交保

超壯「混血89」小網紅差點踹死人　8萬交保

綽號「英國」的楊男自稱經營自媒體維生，且自詡為「混血89」，協助友人討債，結果把人打到重傷昏迷。本案經中院審理後，原先已排定10月宣判，但地院昨日再開辯論，擇期宣判，另裁定楊男8萬交保限居。

通緝犯竟解開手銬脫逃5hrs

通緝犯竟解開手銬脫逃5hrs

清潔隊員被輾死父頻拭淚　肇事司機道歉

清潔隊員被輾死父頻拭淚　肇事司機道歉

腸病毒反常「入冬才流行」　疾管署曝原因：疫情估燒到寒假前

腸病毒反常「入冬才流行」　疾管署曝原因：疫情估燒到寒假前

自摔畫面曝！屏東20歲男騎車衝上人行道　噴滾數圈亡

自摔畫面曝！屏東20歲男騎車衝上人行道　噴滾數圈亡

關鍵字：

腸病毒台中清水重症死亡

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面